【能登・珠洲】ユネスコ無形文化遺産「あえのこと」を開催

～2月16日～18日、失われゆく奥能登の農耕文化を次世代へ繋ぐ3日間～

合同会社kanazawaza

2026年2月16日（月）から18日（水）の3日間、石川県珠洲市にてユネスコ無形文化遺産である農耕儀礼「あえのこと（冬の神送り）」を執り行います。

本行事は、2025年12月5日に家にお迎えした田の神様を、再び田んぼへとお送りする重要な儀式です。今回は、震災によって平穏な日常が失われた中でも、世界に誇るこの精神文化を繋ごうとする二人の担い手、浦野政行さんと岡嶋健市さんが主役となり、「旧正月」の暦に合わせて実施いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7Gx4byFaaf0 ]

■ 震災を乗り越え、文化を繋ぐ「二人の担い手」

本プロジェクトでは、震災による「場所」の喪失を「新たな継承の形」へと昇華させている二人の姿に焦点を当てます。

浦野 政行さん（珠洲市高波地区／農家）

50年以上この地で農業を営んできましたが、地震で母屋が全壊。現在は仮設住宅で暮らしています。祖父の代まで行われていた「あえのこと」を実施。12月同様、母屋に代わり、隣人の「納屋」を、神様を送り出す場として利用。土地に根ざした農家の誇りを次世代に示します。

岡嶋 健市さん（デザイナー／移住者）

震災直後からボランティアとして珠洲に入り、現在は金沢との二拠点生活で有機米栽培を行う新たな担い手。神事は、被災地の仮設拠点として象徴的な「インスタントハウス」にて執り行います。外部からの担い手として、現代的な視点で文化の灯を絶やさぬ挑戦を続けています。

■ 文化の深掘り：50年前の史実に基づき「旧正月」開催を復活

「あえのこと」の神送りは2月9日に行われるのが一般的ですが、50年前の文献を調査したところ、かつては農耕サイクルに即した「旧正月」に実施されていたという史実もあることがわかりました。 震災を経て文化のあり方を再考する今だからこそ、本来の暦が持つ精神性と農作物の営みのサイクルに立ち返るべく、2026年の旧正月（2月中旬）に合わせた開催を決定いたしました。（文化研究：澤田雅美）

左：岡嶋さん、右：浦野さん田の神様をもてなす御膳儀礼が行われたインスタントハウス■ 実施スケジュール

場所：石川県珠洲市三崎町高波カ部46番地

2月16日（月）

13:00 若木迎え：山に入り、神様の依代となる若木様を作ります。珠洲市内 山間部

15:00 ひらき盆作り：神様へのお供え物を捧げる盆を製作します。

2月17日（火）

10:00 餅花つくり：色鮮やかな餅花を飾り、神様を見送る準備をします。

14:00 神送り（浦野家）：納屋にて神様をお食事・風呂でおもてなし。

15:00 神送り（岡嶋家）：インスタントハウスにて儀礼。

17:00 直会（なおらい）：神様のお下がりを共に頂戴します。（高波集会場）

2月18日（水）

10:00 田打ち：神様を田んぼへ送り届け、今年の豊作を誓います。（高波地区の田んぼ）

【体験参加のお申し込み】

2月17日（火）・18日（水）の2日間は、一般の方も一連の儀礼に参列・体験が可能です。餅花作りから神送り、田打ちまで、奥能登の精神性に深く触れる特別な機会を提供いたします。

（※17日の昼食は各自ご持参ください。）

参加申し込み :https://forms.gle/uxGVTDiCC6PYeHGx7

■ 来年度の展望：農業体験と文化を融合した「次世代型ツアー」の展開

事務局では、今回の取り組みをモデルケースとし、来年度より「農業体験と文化体験を一つにしたツアープログラム」を開始いたします。

文化の背景を学ぶワークショップの実施や、自然への敬意・地域の回復力（レジリエンス）を学ぶ場として、企業研修や地域団体の研修旅行への受け入れも積極的に行い、能登の文化を世界へ発信してまいります。

【取材のお申し込み】

取材希望の方は、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

奥能登農耕文化ツアー事務局（企画運営：合同会社かなざわざ内）

ローカルプロデューサー：澤田 雅美

メール：kanazawaza@gmail.com