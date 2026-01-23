¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³ØÈ¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Öm_r tokyo¡×¤¬¥¸¥å¥¨¥ê¡¼Ê¬Ìî¤Ø½é¿Ê½Ð ¡½³¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë½Û´Ä·¿¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÂè37²ó¹ñºÝÊõ¾þÅ¸¤ÇÈ¯É½¡½ 1·î24Æü¤«¤é¡ÖÅìµþ¿¿¼î ¶äºÂËÜÅ¹¡×¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø²ÈÀ¯³ØÉôÈïÉþ³Ø²Ê¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡ËµÈ°æ·ò¶µ¼ø¤Î¥¼¥ß¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ¼¼¡Ë¤ËºßÀÒ¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Öm_r tokyo¡Ê¥Þ¡¼¥ë ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡×¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Êõ¾þÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅìµþ¿¿¼î³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ò´ë²è¡£¥Í¥Ã¥¯¥«¥Õ¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î2¾¦ÉÊ¤òÂè37²ó¹ñºÝÊõ¾þÅ¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â40,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡ÖÅìµþ¿¿¼î ¶äºÂËÜÅ¹¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¤ÏÅìµþ¿¿¼î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ötokyo-pearl¡×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Öm_r tokyo¡Ê¥Þ¡¼¥ë ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡×¤Ï¡¢³ØÀ¸¼«¿È¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤¦»º³Ø¶¨Æ±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡Ö¤È¤¬¤ê¤¹¤®¤º¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¡£¡×¤½¤·¤Æ¡Ö´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼´¤È¤·¡¢SDGs¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¶äºÂ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë1959Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÊõ¾þÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¡¦Åìµþ¿¿¼î³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÊõ¾þ¶È³¦¤ÎÁÇºàÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Î¼¡À¤Âå¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ò´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸¤é¤Ïº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»×ÁÛ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Êª¸ì¡¦ÁÇºàÁªÄê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¹Í°Æ¡£³¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿¿¼î¤È¿Íµû¤ÎÎÞ¤ÎÊª¸ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Ç§¾Ú¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥á¥¿¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÁÛ¤¤¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë°ìÉÊ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥¯¥«¥Õ¡ß¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ÃåÍÑ
¢¡¾¦ÉÊ³«È¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¡Ê1¡Ë¡½ ¤Ê¤¼¡Ö¿¿¼î¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤« ¡½
¡¡¿¿¼î¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å»º»ñ¸»¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊõÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡£À¸¤¤¿³¤ÎÃæ¤Ç°é¤Þ¤ì¤ë¿¿¼î¤Ï¡¢¹ÛÊª»ñ¸»¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÍµ¡Åª¤ÊÀ®¤êÎ©¤Á¤ò»ý¤Á¡¢½À¤é¤«¤Ê´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Â¤·Á¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¬¤ê¤¹¤®¤º¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¡¢½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦m_r tokyo¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò»ý¤Ä¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¾Íè¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥Ñ¡¼¥ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤¹¤®¤ÆÆü¾ï¤«¤é±ó¤¤Â¸ºß¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÈ¯¤Î³ØÀ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡¢Æ±¤¸¤¯Åìµþ¡¦¶äºÂ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÄÅìµþ¿¿¼î¡¢¤½¤·¤Æ½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸³è¼Â´¶¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬»ý¤Ä¿¿¼î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÑ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¹½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ê2¡Ë¾¦ÉÊ¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡¡Á¡È¥Þ¡¼¥ë¡Ê³¤¡Ë¡É¤È¿Íµû¤ÎÎÞ¡Á
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¥Æ¡¼¥Þ¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â³ØÀ¸¤é¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡Öm_r tokyo¡Ê¥Þ¡¼¥ë ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡× ¤Î¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¡Ö³¤¡ÊMar¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¸Ì¿¤ò°é¤à¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Àä¤¨¤º½Û´Ä¤··Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß¤·Â³¤±¤ë³¤¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬·Ç¤²¤ë½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»×ÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢³ØÀ¸¤é¤Ï¤³¤Î¡Ö³¤¡×¤òÊª¸ì¤Î¼´¤Ë¿ø¤¨¡¢¡Ö¿Íµû¤ÎÎÞ¡×¡Ö¿ÍµûÉ±¡×¤ò¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥óÆ¸ÏÃ¡Ø¿ÍµûÉ±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ÍµûÉ±¤ÏË¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢É÷¤ÎÀº¤È¤Ê¤ê¡Èº²¡É¤òÆÀ¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¿¿¼î¤Ë½Å¤Í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò¾¦ÉÊ¤Ë¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸¤¤¿³¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿¿¼î¡á³¤¤ÎÃæ¤ÇÁÛ¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß
¿ÍµûÉ±¤ÎÈþ¤·¤¤¿´¡á¿¿¼î¤ÎÂÑµ×À¤ÈÉáÊ×Åª¤ÊÈþ¤·¤µ
¿Íµû¤ÎÎÞ¡áÁê¼ê¤òÁÛ¤¤¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¥®¥Õ¥È
¿¿¼î¤Ï¡¢³¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÁÛ¤¤¤ò½É¤·¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯ÊõÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê3¡ËÁÇºàÁªÄê¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£
¡¡½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤ëº£²ó¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼´ë²è¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥á¥¿¥ë¶¨²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥á¥¿¥ë¡ÊºÆÀ¸¶âÂ°¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£¿·¤¿¤Ê»ñ¸»ºÎ·¡¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÉÊ¼Á¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯½Û´ÄÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¶âÂ°¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤º¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦»²¹Í¡§ https://refinedmetal.org/
¡¡º£²ó³«È¯¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè37²ó ¹ñºÝÊõ¾þÅ¸¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯É½¡£1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÅìµþ¿¿¼î ¶äºÂËÜÅ¹¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é¤ÏÅìµþ¿¿¼î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ötokyo-pearl¡×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó1
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¥Í¥Ã¥¯¥«¥Õ¡Ú¤¿¤À¤è¤¦ÁÛ¤¤¤Î¥Í¥Ã¥¯¥«¥Õ¡Û
¡¦¾¦ÉÊÀâÌÀ¡§ ¿ÍµûÉ±¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢ÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¥Í¥Ã¥¯¥«¥Õ¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¦¿Í¤Î¼ê¤ÇÃúÇ«¤Ë·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó¸µ¤Ç¤½¤Ã¤È¤¤é¤á¤¯¸÷¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¸ÄÀ¤¬¡¢ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤¤é¤á¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦²Á³Ê¡§ 40,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÁÇºà¡§ ¥·¥ë¥Ð¡¼925¡¢¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥
¥Í¥Ã¥¯¥«¥Õ¡Ú¤¿¤À¤è¤¦ÁÛ¤¤¤Î¥Í¥Ã¥¯¥«¥Õ¡Û¡
¥Í¥Ã¥¯¥«¥Õ¡Ú¤¿¤À¤è¤¦ÁÛ¤¤¤Î¥Í¥Ã¥¯¥«¥Õ¡Û¢
¢¡¾¦ÉÊ¾ðÊó2
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ú½ä¤ê¤æ¤¯ÁÛ¤¤¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Û
¡¦¾¦ÉÊÀâÌÀ¡§ ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥óÆ¸ÏÃ¡Ø¿ÍµûÉ±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ë¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶õ¤ò½ä¤ëÉ÷¤ÎÀº¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿ÍµûÉ±¡£¤½¤Î½ä¤ê¤æ¤¯º²¤Îµ°À×¤È¡¢¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿ÎÞ¤ò¡¢½À¤é¤«¤Ê¸÷Âô¤¬Èþ¤·¤¤¥¢¥³¥ä¥Ñ¡¼¥ë¤ÈÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÇÉ½¸½¡£¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤¼è¤ê¤¹¤®¤º¡¢Æü¾ï¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯²Ú¤ä¤®¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¦²Á³Ê¡§ 40,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÁÇºà¡§ ¥¢¥³¥ä¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼925¡¢¥í¥¸¥¦¥à¥á¥Ã¥
¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ú½ä¤ê¤æ¤¯ÁÛ¤¤¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Û¡
¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Ú½ä¤ê¤æ¤¯ÁÛ¤¤¤Î¥Ñ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡Û¢
¢¡È¯Çä¾ðÊó
¡¦¼ÂÅ¹ÊÞÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡Åìµþ¿¿¼î ¶äºÂËÜÅ¹¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à
¡¡¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-16-3¡¡Åìµþ¿¿¼î¥Ó¥ë1F
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡Åìµþ¿¿¼î ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡URL¡§ https://shop.tokyopearl.com
¡ýÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø²ÈÀ¯³ØÉôÈïÉþ³Ø²Ê¡¦µÈ°æ¥¼¥ß³ØÀ¸ÂåÉ½ ¹õß·Áó¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£²ó»ä¤¿¤Á¤¬´ë²è¤·¤¿½Û´Ä·¿¥Ñ¡¼¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¡¢Åìµþ¿¿¼î³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍµûÉ±¤¬°¦¤¹¤ë¿Í¤òÁÛ¤¤Î®¤¹ÎÞ¤ä¡¢¤½¤Î¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°¦¾ð¤ò¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¦¿Í¤Ë°¦¤ò¹þ¤á¤ÆÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë
¢£È¯É½¾ðÊó
¡¦È¯É½Æü¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦È¯É½¾ì½ê¡§Âè37²ó ¹ñºÝÊõ¾þÅ¸¡ÊIJT¡Ë Åìµþ¿¿¼î³ô¼°²ñ¼Ò ½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¡Ê²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë
´ë²è³ØÀ¸¡Êº¸¤«¤é¡Ë°ËÆ£Æäº»¤µ¤ó¡¢»³ÅÄÀéæÆ¤µ¤ó¡¢¹õß·Áó¤µ¤ó
Âè37²ó¹ñºÝÊõ¾þÅ¸ Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò
¡Ê¢¨¡Ë¡Öm_r tokyo¡Ê¥Þ¡¼¥ë ¥È¥¦¥¥ç¥¦¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø²ÈÀ¯³ØÉôÈïÉþ³Ø²Ê¡¦µÈ°æ·ò¶µ¼ø¤Î¥¼¥ß¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ¼¼¡Ë¤Î³ØÀ¸¤¬2021Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢SDGs ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢À¸»ºÊý¼°¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤ê¤³¤ó¤À¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡Öm_r tokyo¡×¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿½Û´Ä·¿¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢½Û´Ä¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¡Ö´Ý¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥Þ¡¼¥ë¡×¤È¡¢Åìµþ¤Î½÷»ÒÂç³Ø¤«¤é¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§ https://www.instagram.com/m_rtokyo/
¡¡¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡§ http://www.fashion-mr.tokyo/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¡¡¹Êó¡¦Æþ»î¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¹Êó¡¦Êç½¸¥°¥ë¡¼¥×¡¡
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®12
TEL¡§03-5275-6011
FAX¡§03-3261-8119
¥á¡¼¥ë¡§opr@ml.otsuma.ac.jp
