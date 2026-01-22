【LENDEX】ファンド件数1,700件突破！記念して楽天ポイントが当たるキャンペーン開催！

株式会社LENDEX

この度、融資型クラウドファンディング「レンデックス（LENDEX）」を運営する株式会社LENDEX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 智）は、累計運用ファンド件数（案件数）が1,700件を突破したことをご報告いたします。

本件を記念し、本日、1月22日（木)より「楽天ポイントが当たる! 公式Xのフォロー＆リポストキャンペーン」を開催します。

レンデックス累計運用ファンド件数1,700件を突破

2017年7月のサービス開始以来、不動産事業者、医療事業者、飲食事業者など幅広い分野への融資ファンドを提供し、貸付先の入念な審査を徹底することで、元本割れや返済遅延のない運用を継続しております。これもひとえに、多くの投資家の皆さまからのご支援と信頼の賜物です。

■記念キャンペーンの内容

今回の累計運用ファンド件数1,700件突破を記念して、LENDEX公式Xアカウント(https://x.com/LENDEX10)(@LENDEX10)にて

「楽天ポイントが当たる! 公式Xのフォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。

応募方法:

1. @LENDEX10(https://x.com/LENDEX10)をフォローする

2. ハッシュタグとして #レンデックス1700件突破 をつけて、この投稿(https://x.com/LENDEX10/status/2014272807447007624)を引用RTする（リポストでもOK）

プレゼント内容：抽選で10名様に、楽天ポイント1,000円分プレゼント！

応募期間：2026年1月22日(木)19:00～2026年2月8日(日)23:59まで

楽天ポイントの付与時期：2026年2月末頃(予定)

LENDEX_楽天ポイントが当たる! 公式Xのフォロー＆リポストキャンペーン

【キャンペーンについての注意事項】

・本キャンペーンは、対象期間中に上記条件をすべて満たしている方が対象になります。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。

・違法行為、不当な行為等が使用されたと当社が判断した場合は、本キャンペーンの対象外となります。

・弊社からのメール配信を停止されている場合は、特典を受け取れない場合がございます。その際の責任は負いかねますのでご了承ください。

・弊社へのお問い合わせは、下記お問い合わせフォームよりお願いします。

https://lendex.jp/main/inquiry/

皆様のキャンペーンへのご参加を、心よりお待ちしております。

■レンデックスの特徴

＜１＞ 高利回り

レンデックスがご提供する投資案件は、年利が平均８％以上と、融資型クラウドファンディング業界の平均的な利回りを上回る水準です。また２万円という少額から投資できます。

＜２＞ 元本割れ０件

レンデックスでは専門知識のあるスタッフが厳正なる審査に通過した案件のみを取り扱うことで、サービス開始以降元本割れ、配当遅延ともに０件の実績となっています。(2025年12月末時点)

＜３＞ 毎月配当

レンデックスは毎月貸付先からの利息支払い日より10営業日以内に分配。

＜４＞ 償還は10営業日内に実行

レンデックスでは、元本償還は運用終了から10営業日内に実施。

＜５＞ 口座維持費が無料

レンデックスでは、口座開設・維持手数料はいただいておりません。

■融資型クラウドファンディングのレンデックス(LENDEX)

LENDEXのロゴ

これから投資を始めようと考えている方にご検討いただきたいのが、融資型クラウドファンディングのレンデックス（https://lendex.jp/）です。

融資型クラウドファンディングとは、融資型クラウドファンディング事業者がインターネット上で、投資家に資金の募集を行い、集めた出資金を企業に貸し付けるサービスです。

複数の投資家様から小口で資金を集め大口資金に代えて融資を行い、貸付金利を投資家の皆様に分配します。そのため、僅かな金額から投資を始めることができます。

レンデックスでは2万円からの投資が可能です。

レンデックスの投資案件は年間期待利回り6～10％（税引前）で毎月定期的な分配を行います。

融資型クラウドファンディング業界の平均的な水準である年利4～5％を上回る利回りで、投資家の方に大きな利益をご提供します。

少額から始められる融資型クラウドファンディングを始めてみてはいかがでしょうか？

■会社名：株式会社LENDEX

■所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目1-11 郁文堂青山通りビル

■サービス名：レンデックス(LENDEX)

■サービスHP：https://lendex.jp/

■サービスコラム：https://blog.lendex.jp/