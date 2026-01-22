豪華声優×生演奏×結末分岐で話題を呼んだ朗読劇が再び！2026年2月28日（土）開催「リーディックコンサート【トリカゴ-sostenuto-】」

株式会社KADOKAWA

2026年2月28日(土)になかのZEROで開催の、リーディックコンサート【トリカゴ-sostenuto-】。

シリーズ劇伴音源を収録したサウンドトラックの商品化の決定に伴い、詳細解禁に先駆けて、劇中歌『霧に包まれた恋の終わりに』のインストゥルメンタル音源を含む、劇伴音源の一部視聴動画が「リーディックシアター」公式YouTubeで公開(https://www.youtube.com/watch?v=hO_NZDrPw_k)された。

今作初となる、日高のり子による歌唱の劇中歌『霧に包まれた恋の終わりに』について、チケット特典であるパンフレットに掲載される、原作・二宮愛と音楽家・高尾奏之介による対談インタビューの一部を本記事限定で先行公開。

まだまだベールに包まれている新曲だが、「トリカゴ」シリーズ初となる”劇中歌”の制作に至った経緯や、その”一風変わった構成”について対談のなかで語った内容を、一部お届けする。

原作・二宮愛音楽家・高尾奏之介

インタビュアー：野澤（KADOKAWA）

野澤：冒頭、自分から経緯を補足しますと、本公演のコンセプトの主軸である音楽性を際立たせるにあたって、『歌モノは絶対に作ろう』という指針を決めて企画を二宮先生とも話をさせていただきました。当初は何曲作るかも決めていなかったので、そこは高尾さんとも相談しまして『1曲なんだけど1番と2番の歌詞やメロディの印象が異なる構成の曲はどうだろう』というアイデアをいただきました。そこから昼夜公演それぞれで“1曲の中の一部分だけを使う“という発想が生まれまして大胆で面白いな、と。

二宮：まず「トリカゴ」でこういった挑戦が出来ることは素晴らしいなと思って、自分自身も最初に聞いてワクワクした感じですね。当初、昼夜公演のどちらかでしか歌唱しない構想もあったのですが、最終的に両公演で歌唱シーンを作ることになりまして、そういう意味では曲の立ち位置や歌詞については当初のイメージからは結構変わっているんです。それでも、どちらも着地点が変わらないように、でもそれぞれの公演できちんと意味が通るように作詞はかなり試行錯誤しました。

高尾：曲の構成としては、1番サビ、2番サビの異なるメロディがラストに重なっても成立するように作っていて、これが一番大変なところでした…。そこをクリアした後に、イントロを作り、Aメロを作り、続いてBメロを作り…といった流れで構築しました。さらに、1番と2番で曲の雰囲気を変えられないか、というオーダーもあり、メロディだけ変えてもあまり変わらないので、歌メロ以外の伴奏部分も変えて…。でも最終的に同時に鳴っても成立するという…。

二宮：いや、もうこれ本当にすごいですよ。2025年12月頃の演出打ち合わせの際に、高尾さんのパソコンから初めてデモ音源を聴かせていただいて、その時に私から『間奏部分にメインテーマの要素を入れて欲しい』というリクエストをしちゃったんですけど、それが見事に形になっていて本当に感動しました。ラストサビで重なる部分も1回聴いただけでは理解が追いつかないぐらい凄くて、どうやってやっているの？！って。「トリカゴ」に関しては前回公演を経て、目線の同じスタッフが増えているおかげだな、とつくづく感じました。

野澤：デモ聴いた時点で『高尾さん最高です！』と（笑）

二宮：最高ですってなりましたよね。だから、すごい嬉しかったですね。

高尾：自分で言うのはあれですけど、結構大変でした。

二宮：野澤さんが私の知らないところでオーダーしている内容が結構すごくて…（笑）でも本当に素敵な楽曲なので、当日生演奏で聞けるの楽しみですし、聴いたら本番中に泣いちゃいそう…。

劇中歌『霧に包まれた恋の終わりに』のほか、本公演では前作までの印象的な数々の楽曲に加え、新キャラクターである島崎信長演じる「ロックウェル」の新規書き下ろし楽曲も披露予定。各キャラクターの個性を映し出すバラエティ豊かな楽曲群や、切なくも美しいメインテーマが、当日は弦楽器とピアノによる生演奏で表現される。

これまで「トリカゴ」をご覧になった方はもちろん、初めて「トリカゴ」の世界に触れる方も、現在期間限定で公開中の劇伴音源の一部(https://www.youtube.com/watch?v=hO_NZDrPw_k)を聴きながら、公演の日を楽しみにお待ちいただきたい。

公演概要

ストーリー

「トリカゴ」は幾度と無く姿を変えて、宇宙の果てから飛んで来る。

──セカイを征服する為に。

そして新たなトリカゴからセカイを守るべく、一人の少女の中にセカイが隠された。

前作『トリカゴ』とは異なる世界線で紡がれる結末選択型音楽朗読劇“別章”

運命が変わる調（しらべ）──少女・キリの歌に共鳴する、2つの異なる結末とは。

開催概要

■開催日時

2026年2月28日（土）

・1st公演 （晴れやかなるセカイの終焉）・・・OPEN13:45／START14:30 （16:30終演予定）

・2nd公演 （霧に包まれた恋の終わりに）・・・OPEN17:30／START18:15 （20:15終演予定）

■会場

なかのZERO

（164-0001 東京都中野区中野2-9-7 なかのZERO）

■出演

日高のり子・・・キリ

木村良平・・・・カナリア

島崎信長・・・・ロックウェル ※初出演

山口勝平・・・・アデリー

林勇・・・・・・アリストファネス

高橋良輔・・・・D.C. ※初出演

佐藤拓也・・・・レイン ※声の出演

■チケット料金

・〈VIPチケット〉・・・・・\26,500（税込）※2公演分前方席確約＋特典A/B/Cセット付 ※好評につき完売

・〈プレミアムチケット〉・・\14,000（税込）※特典A「オリジナルパンフレット」付

・〈通常チケット〉・・・・・\9,000（税込）

・〈U-18チケット〉・・・・・\4,500（税込）

枚数制限：1公演につき4枚まで、どの公演も第2希望まで選択可。

＊会場チケット特典内容

A : 「オリジナルパンフレット」（A4／全54P）

B : 「新曲ピアノ伴奏譜＋クリアファイルセット」

C : 「オリジナルデザインチケット」（2種）

スタッフ

原作・脚本・監修 .............................................. 二宮愛

イラスト ............................................................. 片桐いくみ

演出 .................................................................... 下浦貴敬 (Office ENDLESS / ENDLESS ACADEMY)

音楽 .................................................................... 高尾奏之介(F.M.F)

演奏 Piano ........................................................ 高尾奏之介(F.M.F)

1st Violin ......................................................... 林周雅

2nd Violin ........................................................ 島田光理

Viola .................................................................. 大辻ひろの

Cello .................................................................. 稲本有彩

衣装・ヘアメイク ............................................... nonchi (87)

ロゴ＆グッズデザイン・ちびキャライラスト ... teracco

パンフレットデザイン制作・撮影 .................... 圓岡 淳

プロデューサー ................................................. 野澤時央(KADOKAWA)

宣伝プロデューサー .......................................... 澤幡麻佑子(KADOKAWA)

運営 ................................................................... 株式会社クラージュ

制作 ................................................................... 株式会社Office ENDLESS／株式会社kuma

企画・主催 ........................................................ 株式会社KADOKAWA／株式会社レノ