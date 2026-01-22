WEBで話題沸騰の将棋ライトノベルがついに書籍化！　GCN文庫『王者の盤狂わせ』３月＆４月２か月連続刊行！　作品公式ＳＮＳでもキャンペーン開催中！

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『王者の盤狂わせ　～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～』（小説：依依恋恋　イラスト：ふじ子）を2026年3月21日、『王者の盤狂わせ　２　～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～』（小説：依依恋恋　イラスト：ふじ子）を2026年4月20日にGCN文庫より発売いたします。



ＷＥＢ小説投稿サイトで話題を博した大人気将棋ライトノベル『ネット将棋トップランカーのド陰キャ、周りに将棋初心者だと思われながらリアル大会に出場する』の書籍化がGCN文庫にて実現いたしました！


書籍化に際して、『王者の盤狂わせ』と改題。


好評を博しているＷＥＢ版に大幅加筆・改稿を重ね、より魅力的な物語をお届けします。


更に第1巻・第2巻を2か月連続刊行！　３月、４月と続けてお楽しみいただけます。


また、本作のイラストは、ふじ子先生に担当いただきます！


女性キャラクターはもちろん、男性キャラクターも印象的で魅力的に描いていただきました！


今回公開された第1巻のカバーイラストの他にも、多くのイラストが収録されておりますので、ぜひ書籍版にご期待ください。




書籍化決定前から度々話題になってきた本作の動向は、GCノベルズ公式posfieにてまとめました！


WEB小説投稿サイトから生まれた傑作【将棋ライトノベル】


『王者の盤狂わせ』が書籍化するまで


https://posfie.com/@gcnovels/p/gTgYIrW



制作陣のコメントも到着！

▼著者：依依恋恋先生




▼イラストレーター：ふじ子




▼担当編集：SUZU




＜書籍情報＞


【第1巻】


王者の盤狂わせ　～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～


小説：依依恋恋　イラスト：ふじ子


ISBN：9784867169339


価格：880円 （本体800円＋税10%）


発売日：2026年03月21日


https://gcnovels.jp/book/2071


【第2巻】


王者の盤狂わせ　２　～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～


小説：依依恋恋　イラスト：ふじ子


ISBN：9784867169476


価格：880円 （本体800円＋税10%）


発売日：2026年04月20日


https://gcnovels.jp/book/2072



＜あらすじ＞


盤上の常識も、盤外の陰謀も、王者の一手で狂わせる！
次世代の将棋魔王譚、ここに開幕！


ネット将棋の世界でプロ棋士さえも戦慄させる、生きる伝説“自滅帝”。
様々な噂が囁かれるその正体は、冴えない陰キャ高校生・渡辺真才だった。
ひょんなきっかけで将棋部に入部した真才は、アマチュア将棋指しの全国大会“黄龍戦”に参加することになり――？
将棋部の仲間と研鑽しながら、ネット将棋の帝王は棋界の王者と駆け上がっていく！



ＷＥＢ小説発、圧倒的な支持を受ける将棋魔王譚、２か月連続刊行！
「……ひとつ聞きたい。ここから君が負ける可能性はあるのか？」
「──無い。もう全部読み終えた」



作品公式SNSで最新情報発信中＆キャンペーン開催！

本作品の作品公式アカウントも稼働開始しています！


作品公式アカウントでは、作品の最新情報を発信しているほか、特別なプレゼントがもらえるキャンペーンも随時開催中ですので、ぜひアカウントをフォローしてお待ちください。



キャンペーン第一弾は1月24日まで

また、今後の主な発表内容は次のとおりです。ぜひ公式SNSにもご注目ください！


◇発表スケジュール◇


【1月25日】キャラクターデザイン解禁＆キャンペーン第二弾


【2月1日】キャラクターデザイン解禁＆キャンペーン第三弾


【2月8日】キャラクターデザイン解禁


【2月10日】第2巻カバーイラスト解禁


他にも作品の情報を毎日発信中です。ぜひご注目ください！


作品公式アカウント：https://x.com/zimetutei28



