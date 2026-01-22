特選試写会「レンタル・ファミリー」を２月10日東京 12日仙台で開催【報知新聞社】
「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は２月10日(火)に東京・一ツ橋ホールにて、12日(木)に仙台電力ホールにて特選試写会「レンタル・ファミリー」を開催します。この試写会に東京会場800名、仙台会場800名をご招待いたします。
試写会のお申し込みはこちら :
https://www.hochi.co.jp/info/20260210to0212.html
東京に暮らす落ちぶれた俳優フィリップは、日本での生活に居心地よさを感じながらも、本来の自分を見失いかけていた。そんな彼が出会ったのは、“レンタル家族” という仕事。他人の人生に入り込み、“仮” 家族の一員や友人として役割を演じるうちに、想像もしなかった "人生” を体験し始める。彼がそこで見つけたものは「生きる喜び」だった。
オスカー俳優ブレンダン・フレイザーとHIKARI監督が日本を代表する多彩なキャストとともに100%日本ロケで贈る、世界が初めて体験する感動作。
■監督： HIKARI『37セカンズ』「TOKYO VICE」「Beef/ビーフ」
■出演：ブレンダン・フレイザー、平岳大、山本真理、柄本明、ゴーマン シャノン眞陽ほか
■公開： 2月27日（金）TOHOシネマズ日比谷ほか全国拡大ロードショー（北米公開：11月21日）
■配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
■公式サイト：https://www.searchlightpictures.jp/movies/rentalfamily
■コピーライト：c2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.
<東京会場開催要項>
名称 報知映画賞・特選試写会
主催 報知新聞社
特別協賛 ダイドードリンコ株式会社 写光レンタル販売株式会社
協賛 カーコンビニ俱楽部株式会社
協力 株式会社ウインダム
期日 2026年2月10日(火)
会場 日本教育会館 一ツ橋ホール
時間 18時00分 開場
18時30分 開映
人数 800人
【申し込み方法】
観覧希望者は申し込みフォームに必要事項をご入力の上お申し込みください。
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1URVRQVERWQ1AzUVZQOTlXSEY4VUFRVkdEMSQlQCNjPTEkJUAjdD1n&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1URVRQVERWQ1AzUVZQOTlXSEY4VUFRVkdEMSQlQCNjPTEkJUAjdD1n&route=shorturl)
【ご注意】
〇応募フォームに記載されている注意事項をよく読んでからお申込みください。
〇当選に関する個別のお問い合わせへの回答は致しかねますのでご了承ください。
【応募締切】
2026年2月2日（月）23:59
応募者多数の場合は抽選となります。
当選は試写状の発送をもって代えさせていただきます。
<仙台会場開催要項>
名称 第114回スポーツ報知特選試写会
主催 報知新聞社
後援 読売新聞東京本社東北総局 ミヤギテレビ 福島民友新聞社
特別協賛 カメイ
協賛 写光レンタル販売株式会社
協力 宮城県読売会 宮城読売IS
期日 2026年2月12日(木)
会場 電力ホール（仙台市青葉区一番町三丁目7番1号）
時間 18時00分 開場
18時30分 開映
人数 800人
【申し込み方法】
観覧希望者は申し込みフォームに必要事項をご入力の上お申し込みください。
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1UM0wyVFRIM0NJS0FTVUFPRVYyTENQOFdVVyQlQCN0PWcu&route=shorturl(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ah3hSAPs_kuitnKPI8M_i3vjXcRd0NtJjS0w81zHcq1UM0wyVFRIM0NJS0FTVUFPRVYyTENQOFdVVyQlQCN0PWcu&route=shorturl)
【ご注意】
〇応募フォームに記載されている注意事項をよく読んでからお申込みください。
〇当選に関する個別のお問い合わせへの回答は致しかねますのでご了承ください。
【応募締切】
2026年2月2日（月）23:59
応募者多数の場合は抽選となります。
当選は試写状の発送をもって代えさせていただきます。
【重要なご案内】
※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。
※当試写会から一部の方を除き試写状の発送を取りやめ入場用二次元バーコードの配付を予定しております。
※ご当選者には応募時に記載のメールアドレスに二次元バーコード発行のご案内を送信いたします。
ご入場の際はスマートフォンに二次元バーコードを表示または印刷してご提示ください。
※当選権は譲渡できません。入場できるのはご当選者本人に限らせていただきます。
※ご本人確認のため身分証明書をご提示いただく場合があります。
※都合により従来の試写状の発送をもって発表と代えさせていただく場合があります。
【リリースに関するお問い合わせ】
メール pr1872@hochi.co.jp