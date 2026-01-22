大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、CentoCuoreHARIMAから佐野宏太選手 加入決定！
平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。
このたび、Osaka City SCは、札幌大谷高校出身で、大阪体育大学を経て、CentoCuoreHARIMAで活躍してきたMF 佐野宏太（さのこうた）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。
スピードと献身性を活かしたプレー を持ち味とするミッドフィルダーです。攻守両面でチームのリズムを作り、走力を活かしたカバーリングやボール運びで中盤をダイナミックに駆け回ります。
■プロフィール
名前：佐野宏太（さの こうた）
ニックネーム：こうた
ポジション：MF
経歴：
・クラブフォールズU-15
・札幌大谷高校
・大阪体育大学
・CentoCuoreHARIMA
■佐野 宏太選手 コメント
この度、OsakaCitySC に加入することを決断しました。
自分自身の覚悟を示すために、このチームで戦う道を選びました。
簡単な挑戦ではないことは分かっています。
それでも、このエンブレムを背負い、結果で示す覚悟があります。
日々のトレーニングから試合の一瞬一瞬まで、妥協せず、自分のすべてをピッチに置いて戦います。
OsakaCitySCの勝利、そしてさらなる高みのために、全力で闘い続けます。
応援よろしくお願いします。
■Osaka City SCについて
私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。
圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。
■会社概要
・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）
・代表者：代表取締役 山地泰平
・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階
・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営
・URL：https://www.osakacitysc.com/
・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/