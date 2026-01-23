製品概要

車載エンタメ製品ブランド「GetPairr（ゲットペア）」は、最新Android 13を搭載した高性能CarPlay AI Boxについて、現行ロット最終在庫分の特別提供を開始いたします。本製品は今回の販売分をもって在庫限りとなり、以降の再入荷予定はございません。高品質・高性能AI Boxを“今しか手に入らない条件”でお届けいたします。キャンペーンは数量限定・先着順でのご案内となります。

■ キャンペーン概要

開始日時：2026年1月23日 割引率：20％OFF クーポンコード：EHN8FA69販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHBHL19T 対象数量：数量限定（無くなり次第終了）

■ 製品特長

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=RN_PG0IN13I

① 3つのシステムを1台に集約｜車内が本当に“スマホ化”

Android 13システム＋有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化。通勤中はナビ、仕事帰りはYouTube、週末ドライブではNetflix。スマホを一度つなぐだけで、毎回ケーブルを探す必要はありません。エンジンをかけるたび、いつもの車内が“使い慣れたスマホ空間”に変わります。

② Android 13 × 4GB RAM / 64GB ROM × 内蔵GPS｜操作は驚くほど快適

アプリの起動、画面切替、操作レスポンスはストレスフリー。スマホを取り出さず、Googleマップでナビ → YouTubeで動画 → 音楽再生まで、すべての操作が車内でスムーズに完結します。渋滞も長距離移動も、「退屈な時間」にはなりません。

③ 2画面分割（5:5 / 3:7）対応｜運転もエンタメも、同時に快適

左側でナビ、右側で動画再生。運転席は地図、助手席は映画。家族旅行、デート、子どもとのドライブなど、“みんなが快適に過ごせる車内”を実現します。

④ Google Play対応｜アプリはスマホ感覚で自由に

YouTube、Netflix、Prime Video、Spotify、LINE、Googleマップ、Yahoo!ナビ…。Google Playから必要なアプリを自由にインストール可能。スマホと同じ操作感で、車内エンタメもナビも一気に拡張できます。

⑤ SIMスロット＋TFカード対応｜ネットがなくても楽しめる安心設計

SIMカード対応で、Wi-Fiがなくてもそのままネット接続。山道や遠出、通信環境が不安な場所でも安心です。さらにTFカード対応で、動画や音楽を事前保存すれば通信量ゼロ再生も可能。ネットがなくても、車内エンタメは止まりません。

■ 想定利用シーン

●純正ナビでは動画が視聴できず不便に感じていた方 ●ワイヤレスでCarPlay／Android Autoを使いたい方 ●長距離運転時のエンタメ・ナビを快適にしたい方 ●コストパフォーマンス重視で高性能AI Boxを探している方

■ 安全・技適・保証について

本製品は、日本国内の技術基準適合証明（技適）を取得済みの無線通信機器です。BluetoothおよびWi-Fi通信はすべて日本の電波法に準拠しており、安心してご利用いただけます。また、ご購入日より1年間のメーカー保証が付帯しており、万が一の初期不良や動作不具合についても、迅速に交換・サポート対応を行っております。

まとめ

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=RnODOXvXp5A

わずか約2万円で、車内がここまで進化！これ以上のコストパフォーマンスはありません！在庫限り・再入荷予定なし。次に乗るとき、あなたの車は“エンタメ空間”に変わっています。今すぐチェックhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0FHBHL19T

ご購入から1年間の製品保証付き！万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください.メールサポート：service@getpairr.comLINE公式アカウント：@getpairrお電話でのお問い合わせ：050-5213-0336受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）