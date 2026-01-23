山田水産株式会社(本社：大分県佐伯市)は、日本料理の老舗「日本橋ゆかり」三代目 野永 喜三夫氏監修の冷凍棒寿司『山田のうなぎ棒寿司』を、山田水産公式オンラインショップにて販売しております。

ふっくらと焼き上げたうなぎ蒲焼に、岩下の新生姜と大葉を混ぜ込んだ爽やかな酢飯を合わせ、食卓の一品からおもてなしまで幅広くお楽しみいただける“和の知恵のコラボレーション”として仕立てました。





山田のうなぎ棒寿司(商品ページ)

https://yamadasuisan.shop/shopping/prod/74





レンジで温めるだけ









【「山田のうなぎ棒寿司」3つの特長】

■無薬養鰻で育てた“山田のうなぎ”×老舗「日本橋ゆかり」監修

山田水産が無薬養鰻で丁寧に育てたうなぎを使用。日本橋で愛される日本料理店「日本橋ゆかり」監修のもと、蒲焼の旨みを最大限に引き立てる棒寿司として仕立てました。





■岩下の新生姜×大葉を混ぜ込んだ、爽やかな酢飯

酢飯には、やさしい辛味と爽やかな香り、シャキッとした歯切れが特長の「岩下の新生姜」を使用。大葉の香りとともに、うなぎの濃厚な味わいに軽やかな余韻を添えます。





■食卓・贈り物に映える、上質な一本仕立て

一口ごとにうなぎの香ばしさと酢飯の爽やかさが調和する、上質な棒寿司。ご自宅の特別な一品としてはもちろん、手土産や贈答にもおすすめです。食べ方は簡単。冷凍された商品をレンジで温めるだけでおいしくいただけます。





老舗「日本橋ゆかり」監修









【日本料理「日本橋ゆかり」三代目 野永 喜三夫氏について】

野永 喜三夫氏は「日本橋ゆかり」三代目店主として厨房に立ちながら、商品開発や国内外での発信にも取り組む料理人です。服部栄養専門学校卒業後、京都「露庵 菊乃井」にて修業を重ね、1997年に日本橋ゆかり三代目店主に就任。2002年には「料理の鉄人 JAPAN CUP 2002」総合優勝などでも知られています。





■店舗情報(日本橋ゆかり)

・所在地 ： 東京都中央区日本橋3-2-14

・店舗公式/関連情報： https://nihonbashi-yukari.com/





監修した野永氏と山田社長









【岩下の新生姜について】

「岩下の新生姜」は、やさしい辛味・爽やかな香り・シャキシャキ食感が特長の、さっぱりとした味わいの生姜の酢漬。幅広い料理に使いやすい“食べやすさ”が支持されているロングセラーです。





岩下の新生姜(R)(商品情報)

https://iwashita.co.jp/products/shinshoga/









【商品概要】

■商品名 ： 山田のうなぎ棒寿司

■価格 ： 5,000円(税込・送料込)

■内容量 ： 240g×2

■保存方法： 要冷凍(-18℃以下)

■食べ方 ： 冷凍状態からレンジで600W 3分20秒＋蒸らし5分





■配送方法 ： ヤマト運輸(クール宅急便)

■熨斗対応 ： 御中元・御歳暮・無地(※名入れ等は不可)

■原材料(一部抜粋) ： 国産米の味付ごはん、

うなぎ蒲焼(鹿児島県産うなぎ使用)、

しょうが酢漬、大葉ほか

■栄養成分表示(100gあたり)： 熱量221kcal、たんぱく質9.1g、脂質7.3g、

炭水化物29.7g、食塩相当量0.8g(※目安)





ご購入・発送について(公式オンラインショップ)

■日にち指定なしの場合： 受注確認後、3～4日以内に発送

■配送できない地域 ： 伊豆諸島の一部／小笠原諸島





https://yamadasuisan.shop/shopping/prod/74









【会社概要】

名称 ： 山田水産株式会社

所在地 ： 大分県佐伯市

代表取締役 ： 山田 信太郎

事業内容 ： うなぎ養殖・加工、鮮魚加工 ほか

公式サイト ： https://yamadasuisan.com/