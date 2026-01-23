URL：https://deiba.jp/

採用支援を行う株式会社DEiBA Company（本社：東京都千代田区／代表取締役：志村友樹）は、2026年1月、27卒向けスカウト型就活イベント『デアイバ』を明星大学で開催いたしました。今回は、 22名 の学生が参加し、活気溢れる雰囲気の中、企業と学生の「出会い」を提供しました。

■開催実績（2026年1月）

・対象：2027年3月卒業予定の大学生・大学院生・イベント形式：グループディスカッション＋対話会（対面開催）

■明星大学さまの声 ～学内で初めて『デアイバ』を開催してみて～

本学として初めての取り組みでしたが、実績豊富なDEiBA Company社と共同開催することで、トラブルもなく円滑に運営することができました。参加した学生からは、「実際の選考に近い経験を学内で体験できた」「参加企業の皆さまから貴重なご意見をいただいた」など、満足度の高い声が多く寄せられ、開催した意義は大きかったと感じております。

■参加学生の声

「自分の今まで知らなかった企業も知ることができた。」「様々な企業からスカウトをもらうことができた。」「企業から興味を持って頂ける機会がデアイバにはあり、すごく良いイベントでした。」

■開催までの流れ

①秋頃に明星大学さまよりお問い合わせ②明星大学さまとの事前打ち合わせを実施③明星大学さまのご要望に沿って、デアイバが出展企業を選定④イベント当日はデアイバスタッフが運営を担当 開催時間12:45～15:15（授業2コマ分の時間内で実施）**▶ 大学側のご負担を最小限に抑えながら、ご要望に沿ったイベント運営が可能です。** **今後さまざまな大学での開催を計画しておりますので、お問い合わせお待ちしております。**

■会場の様子

■グルディス型就活イベント『デアイバ』とは？

『デアイバ』は、就活生がグループディスカッションを繰り返しながら成長し、企業がその姿を評価・スカウトできる「対面型スカウトイベント」です。・累計参加学生数：80,000名以上・年間動員学生数：4,000名以上**特徴 ：**・学生の「協働性」「主体性」「思考力」など非認知能力を可視化・その場でインターン・選考オファーが可能・採用媒体では出会いづらい“行動力ある層”と出会える■資料請求・お問い合わせフォームhttps://deiba.jp/corporate/inquiry/■直接メールでのお問い合わせ（担当：福田）miyu_fukuda@deiba.jp

■会社概要

会社名：株式会社DEiBA Company所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階代表者：代表取締役 志村友樹TEL：03-3221-5235Mail：deiba-client@deiba.jp公式HP：https://deiba.jp/担当：DEiBA Company 広報 福田