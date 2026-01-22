北海道東川町の自然に抱かれた丹丘蒸留所で、クラフトジンとウイスキーづくりの現場を体感する蒸留所見学ガイドツアー「Discover」を開始
蒸留所見学ツアーの様子
丹丘蒸留所株式会社（所在地：北海道上川郡東川町、代表取締役：チョウ・エイ・シュン）は、北海道・東川町にある蒸留所にて、クラフトジンおよびウイスキーの製造現場を間近で体感できる蒸留所ガイドツアー「Discover」を開始します。蒸留所の現場を巡り、丹丘蒸留所の目指す味わいを"発見"する見学ツアーです。
大雪山系の雪解け水と、東川町の豊かな自然環境に囲まれた丹丘蒸留所。本ツアーでは、通常は立ち入ることのできない製造エリアを含め、実際の蒸留設備を巡りながら、ジンやウイスキーがどのように生まれていくのかを、約60分間のガイド付きでご案内します。
ツアーでは、原料の選定から発酵、蒸留、そして熟成に至るまでの工程を、蒸留所スタッフが、丹丘蒸留所の理念や目指す味わいとともに、分かりやすく解説します。ものづくりの背景や、丹丘蒸留所ならではのエピソードも交えながら、初めて蒸留所を訪れる方から、スピリッツに親しみのある方までお楽しみいただける内容となっています。
ツアーの締めくくりには、丹丘蒸留所自慢のクラフトジン「雪の窓 ドライジン」や、ウイスキーの原酒（ニューポット）のテイスティングをご用意。ガイドの説明を聞きながら、香りや味わいをじっくりとご堪能いただけます。なお、お車を運転される方などテイスティングされない方は、試飲分を小瓶に詰めてお持ち帰りいただけます。
北海道・東川町の風土と向き合いながら続けてきた丹丘蒸留所のものづくり。その現場と時間を体感していただける見学ツアーです。
ツアーは毎週末開催。土曜日は日本語、日曜日は英語での開催となります。丹丘蒸留所の公式ウェブサイトから事前にお申込みいただけます。
蒸留所見学ガイドツアー「Discover」 概要
蒸留所内の様子
所要時間：約60分
開催場所：丹丘蒸留所
〒071-1402 北海道上川郡東川町西2号北23番地 [MAP(https://www.google.com/maps?sca_esv=9b069d156a6bdf17&rlz=1C1TKQJ_jaJP1044JP1044&output=search&q=%E4%B8%B9%E4%B8%98%E8%92%B8%E7%95%99%E6%89%80%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&source=lnms&fbs=ADc_l-ZhZwqRfIRNTFz1njGTSUZt6sCxM4PbifSz4IDdEVz24rIIH7vkKi9WrKFma5VOpE8dMdaMYxmuxgytwLNv8qsVY470uyCEUj7g8MLuPAbPq2a7nRy40wPTywd1pvM66E4SDTq7DMMUJKayLMVB6Iw_afp_-EhWNSktKwcoWT67aBCj6LvmHfxiGM_yoKWA_w9Mc9-eGl_caXTocfe0hPSawL_YnnbaIKGFEl2bKGpDojq8Gvs&entry=mc&ved=1t:200715&ictx=111)]
実施内容：
- 蒸留設備見学（製造エリア含む）
- クラフトジン／ウイスキー製造工程の解説
- テイスティング（クラフトジン、ウイスキー原酒）
参加料金：2,000円（税込）
開催曜日：原則 土曜日、日曜日 ※開催日は予約サイトをご覧下さい。
案内言語：日本語（土曜日）、英語（日曜日）
参加対象：20歳以上
※運転される方へのアルコール提供は行いません
※代替として試飲分のお持ち帰り対応あり
予約方法：公式サイトより事前予約制
https://www.tankyudistillery.jp/distillerytour
【参加者特典】「雪の窓 ドライジン」を特別価格にてご提供
トドマツと柑橘が爽やかに香る「雪の窓 ドライジン」
蒸留所ツアーにご参加いただいたお客様は、ご参加当日に限り、弊社の「雪の窓 ドライジン」を特別価格にてお買い求めいただけます。
通常価格 4,950円（税込） のところ、2,950円（税込） にてご提供いたします。
なお、本特別価格でのご購入は お一人様1本まで とさせていただきます。
丹丘蒸留所のこだわりを知ったうえで味わう一杯は、きっと印象が変わるはずです。
会社概要
社名：丹丘蒸留所株式会社（タンキュウジョウリュウショ）
設立：2020年８月
代表者：チョウ・エイ・シュン、針ヶ谷元基
本社所在地：北海道上川郡東川町東町１丁目７番18号（A棟）
蒸留所所在地：北海道上川郡東川町西２号北23番地
事業内容：酒類の企画、製造、販売、輸出入
丹丘蒸留所と周りの田園風景
【お問い合わせ先】
丹丘蒸留所
住所：北海道上川郡東川町西２号北23番地
TEL：080-2554-7335
Mail：info@tankyudistillery.jp
URL：https://www.tankyudistillery.jp/ja
Instagram： https://www.instagram.com/tankyudistillery_jp/