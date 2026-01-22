《教育×最先端セミナー》米国フィラデルフィアにて開催の1EdTech「Digital Credentials Summit2026」最新報告

株式会社デジタル・ナレッジ【2月27日】eラーニングテクノロジの最先端、教育へのデジタルバッジ適用はここまで進んだ。～中級編 LEVEL200～《オンライン開催》詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/46105/

＜こんな方におすすめ＞

・教育×最先端テクノロジーの最新情報を知りたい方

・最先端のテクノロジで自らの教育をより良くしたい方

・eラーニングのご担当者さま

・EdTech分野での新規事業開発のご担当者さま

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所では、日々「教育×最先端テクノロジー」についてチャレンジし、調査・研究を重ねております。

今回は、「デジタルクレデンシャル」や「デジタルバッジ」についてご紹介。2026年2月18日～20日に米国フィラデルフィアにて開催の、1EdTech「Digital Credentials Summit2026」より最新情報をお届けいたします。

デジタル・ナレッジの最新の取り組みとして、スキルマネジメントシステムもご紹介。また、GIGAスクールで注目されている国際技術標準への取り組みについて最新事例を交えながらご説明いたします。

参加特典

特典１ 「参加証」をデジタルバッジでプレゼント！

講演終了後、参加証デジタルバッジを発行します。

KnowledgeDeliverSkill＋のユーザ登録案内をお送りしますので、ご登録ください。

特典２ 小冊子・資料プレゼント！

「スキルマネジメントのススメ」小冊子をはじめ、お役立ち資料をプレゼントいたします。

概要

◆デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所 主催セミナー

eラーニングテクノロジの最先端、教育へのデジタルバッジ適用はここまで進んだ。

～中級編 LEVEL200～

【日時】 2026年2月27日(金) 15:00-16:00

【主催】 デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所

【会場】 オンライン開催

【費用】 無料

【講師】

デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所

シニアフェロー

一般社団法人日本1EdTech協会

運営委員会 副委員長

技術委員会 副委員長

デジタルバッジ関連標準国内導入検討部会 副主査

秦 隆博

1984年 日本アイ・ビー・エム株式会社入社。初等中等教育機関と企業研修を対象にしたソリューション開発・営業推進担当、ＣＡＩシステム、教育コンテンツ開発に従事。米国IBMに出向を経て、2000年に起業。以来、官公庁、ｅラーニング・ベンダー、企業、大学へのコンサルティング・サービスやコンテンツ開発支援サービス事業に従事。座右の銘は「想像から創造へ」。

株式会社デジタル・ナレッジ

デジタルバッジ推進事業部 事業部長

中田 康宏

プログラム

1 最新の教育テクノロジの動向

・デジタル・ナレッジ教育テクノロジ研究所のご紹介

・デジタルバッジの最新動向

- Digital Credentials Summit 2026 最新報告

2 いま取り組むチャレンジの事例

・デジタル・ナレッジ デジタルバッジソリューション

・放送大学 オープンバッジ利用事例

・共同研究事例: 包括的学修履歴証明(CLR: Complehensive Learner Records)

・みらい：デジタル証明書: Verifiable Credential

3 急速に普及している技術標準のいま

・IMS Global Digital Credentials

- オープンバッジ 2.0 , 3.0

- CLR 1.0 , 2.0

4 質疑応答

