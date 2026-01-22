“だれもが利用できる図書館”とは？国内外の専門家が語るインクルーシブ・ライブラリーの可能性（2/15開催）

NPOブックスタート

自治体事業＜ブックスタート＞(https://www.bookstart.or.jp/bookstart/)を全国で推進するNPOブックスタート(https://www.bookstart.or.jp/)は、アレックス・ストリック氏(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000097323.html)（児童書作家）の来日に合わせ、図書館をテーマにした講演＆パネルディスカッション 「みんなでつくるインクルーシブ・ライブラリーの可能性」 を2026年2月15日（日）、国立オリンピック記念青少年総合センター（東京・代々木）で開催します。本イベントは、読書工房、出版UD研究会との共同企画です。

目に見えないバリアを超えるには？

図書館はだれにも開かれているとても大切な場所です。しかし、多様な立場の人が当たり前のように利用できているかというと、目に見えないバリアがたくさんあるのが現状です。

本イベントではストリック氏が、英国の現状とインクルーシブな図書館のあり方を語り、続いて吉成信夫氏が“にぎやかな図書館”づくりの実践を紹介します。

さらに障害の当事者や支援者を交え、インクルーシブな図書館について考えます。

◆プログラム

１. 講演 アレックス・ストリックさん(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000097323.html)

「理想のインクルーシブ図書館-イギリスの事例から、未来を描く-」

２. 講演 吉成 信夫さん

「にぎやかな図書館はみんなの居場所」

３. パネルディスカッション

「インクルーシブな図書館づくりをどのように実現していくのか」



イベント概要

- 日時 ：2026年2月15日（日）13:00-16:00（開場12:30）- 会場 ：国立オリンピック記念青少年総合センター・センター棟3階 309号室（東京・代々木）- 参加費 ：1,000円（事前チケット購入が必要）- 定員 ：140名（申込先着順）- 申込締切：2026年2月12日（木）- 申込 ：チケットのお申し込みはこちら(https://peatix.com/event/4810007/view?k=f4ceafb3d55e0e73fe4dffe5396a14b44574dcb3)- 言語対応：日英逐次通訳- アーカイブ配信：なし- 情報保障：前方席、手話通訳、要約筆記など、参加にあたってサポートや環境の調整が必要な場合は、2026年2月5日（木）までにご相談ください。▷ お問合せフォーム(https://www.bookstart.or.jp/contact_us/)- 企画・運営：NPOブックスタート／読書工房／出版UD研究会

登壇者

[講師・パネリスト]

・アレックス・ストリックさん(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000097323.html)（児童書作家／英国児童書界インクルージョンの専門家）

・吉成 信夫さん （みんなの森 ぎふメディアコスモス 元総合プロデューサー）

[パネリスト]

・阿部 治子さん（公益社団法人日本図書館協会 多文化サービス委員会 副委員長）

・藤澤 和子さん（びわこ学院大学教育福祉学部 教授）

・松森 果林さん（聞こえる世界と聞こえない世界をつなぐユニバーサルデザインアドバイザー）

[コーディネーター]

・成松 一郎さん（読書工房 代表）

◆ 関連イベントのご案内（報道関係者向け）

以下の開催も予定しています。本イベントとあわせてご取材のご検討をお願いします。

※詳細についてはお問合せください



「ともに生きる世界を描く～児童書がひらくインクルーシブな未来」（講演＆対談）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000097323.html)

日時：2026年2月12日(木）13:00～16:00

会場：きゅりあん 1階 小ホール（東京都品川区）



「日本の児童書のつくり手との交流企画＆保育園児との交流・読みきかせ」

日時：2026年2月13日（金）10:00～15:50

会場：KAMISHIBAI HALL (東京都文京区・童心社）

対象：児童書出版関係者



■主催者

NPOブックスタート(https://www.bookstart.or.jp/)

イギリスで始まった「ブックスタート」を日本で推進するため、2001年に設立された非営利組織。活動理念を正確に伝え、自治体への情報提供や研修などの支援事業を全国規模で展開する。また、絵本を共にひらく楽しさを広げる「いっしょにえほんプロジェクト」に取り組み、活動の世界ネットワークへの参画を通して、日本の経験を世界に発信している。



ブックスタートとは

(https://www.bookstart.or.jp/bookstart/)0 歳児健診などの機会に、絵本をひらく楽しい「体験」と「絵本」をセットで「すべて」の赤ちゃんにプレゼントする活動。赤ちゃんの幸せを願い、行政と市民が協働する自治体の事業として、全国で行われている。