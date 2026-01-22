【TAC弁理士講座】2028年合格目標　2年本科生MAXの販売を開始しました！

TAC株式会社

弁理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2028年の弁理士試験合格を目指す方に向けて、「2年本科生MAX」の販売を開始しています。

2年本科生MAX

1年目から短答・論文同時学習！1年目に合格も目指しつつ、2年かけて難関の論文式試験・最終合格を目指すコースです。

さらに今なら、すべての方が対象の「春の早割キャンペーンPart1」と35歳以下の方が対象の「U35割引キャンペーン」の２つを同時実施中！

年間を通じて一番お得なこの機会に、ぜひお申込みください。

詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_crs_2honkamax.html

実施中キャンペーンのご案内

春の早割キャンペーンPart1

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benri_springcamp.html

U35割引キャンペーン

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benri_under30.html

【対象コース】

＜2028年合格目標＞

・2年本科生ＭＡＸ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_crs_2honkamax.html

・2年本科生

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_crs_2honka.html

＜2027年合格目標＞

・1年本科生

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benrishi_crs_16_1honka.html

２年間のサポートはTACだけ！

「じっくり確実に」合格を

弁理士試験のメインは短答式試験と論文式試験です。短答式試験に合格すると翌々年度まで短答式試験が免除になる制度を利用し、TACでは２年間かけて合格を目指すコースを開講しています。忙しい社会人受験生や学生の方でも、無理なく合格を目指せます！

詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/2years_strength.html

■弁理士とは？

弁理士は、特許法等を代表とする「知的財産法」を取り扱う法律家です。

「知的財産法」の対象は、知的財産などから生み出されるアイデア等であり、取扱いには高度な専門性が求められます。また、産業財産権（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）の取得や紛争解決は、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要とします。

弁理士は、産業財産権の取得や産業財産権の紛争解決をスムーズに行うことができる、唯一の国家資格者です。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/benri_sk_info.html

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/