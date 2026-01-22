「心身美在」をモットーに日本から世界へ - 国際交流と学びの祭典『ワンストーリーアワードJAPAN』神田明神ホールで開催

株式会社ONE STORY AWARD

株式会社ONE STORY AWARD（本社：福岡市中央区、代表取締役：鶴田一磨）(https://onestoryaward.com/about-us/)は、2022年9月の「ONE STORY AWARD East Japan in Miyagi」を皮切りに、日本各地域、パレスホテル東京、ニューヨーク、及びドバイでアワード（ONE STORY AWARD）を開催してきました。四年目となる今年、『日本文化の発信』をテーマに、2月16日月曜日に神田明神ホールでJAPANアワードを開催します。

■ONE STORY AWARDとは - 2025年は初のドバイアワードを開催

2025年2月17日にパレスホテル東京で行われた「ONE STORY AWARD JAPAN」 - 昨年のNYアワード・インターナショナル・アンバサダーがゲストとして招待された。

ONE STORY AWARDは、「心身美在」をモットーに、日本から世界へ、言語・文化など国際交流を目的とした学びの環境を広げることを目的として開催されてきた国際アワードです。誰もが、年齢や環境関係なく挑戦できる「学び続ける場」を提供することを目指し、これまでに日本各地域・東京・ニューヨークで開催され、2025年9月にはMrs. Tourism Beauty pageant 2025の一環として初のドバイアワードが開催されました。

ドバイアワード：JAPANチーム6名 ナショナルコスチューム着用時の写真

ニューヨーク、及びドバイアワードの開催報告はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000164409.html

■ONE STORY AWARD 2025 JAPAN

四年目のフィナーレとなるONE STORY AWARD 2025 JAPANは、「日本文化の発信」をテーマに、神田明神ホールで装い新たに開催されます。

ONE STORY AWARD 2025 JAPAN - 開催情報

プログラム

- 日時：2026年2月16日（月）- 会場：神田明神ホール- 部門：20s STORY部門（20代部門）/30s STORY部門（30代部門）/40s STORY部門（40代部門）/50s STORY部門（50代部門）/60s STORY部門（60代部門）/70s+STORY部門（70代以上部門）- プロデューサー：飯野 晴子- ファイナリストウォーキング- OSA 代表挨拶- 日本文化～日本舞踊～- ファイナリストスピーチ- フランス文化～シャンソン～（未定）- OSA JAPAN OGランウェイ

※13時開場、14時開演。様々なジャンルの展示・体験ブースが設けられます。

授与式プログラム

- 一人一人の人生の物語を讃える賞の授与- 特別賞の授与- 各STORY部門 AMBASSADORの授与- INTERNATIONAL AMBASSADORの授与- フィナーレ

※18時20分終演。20時までファイナリストとの撮影会&交流会が行われます。

ONE STORY AWARDの審査基準について

ONE STORY AWARD 2024 JAPAN授賞式ONE STORY AWARD 2024 JAPAN授賞式

ワンストーリーアワードは、当日のパフォーマンスだけを評価するものではありません。エントリー期間を通じて、ファイナリスト一人ひとりが何を学び、どのように成長し、どのような在り方を積み重ねてきたかを、最も重要な審査基準としています。

一人ひとりの人生の物語を讃える賞

地方アワードからジャパンアワードに至るまでの過程で知り得た、ファイナリスト一人ひとりの想いや歩みに寄り添い、出場者全員に授与する賞です。

特別賞

- アワード オブ コンフィデンス：困難に負けず、自分を信じる力を身につけてきた方への賞- アワード オブ フォトジェニック：自身の笑顔を通して、勇気や生きる力を発信している方への賞- アワード オブ ベストボディ：心と身体のバランスを整え、イキイキと過ごす方への賞- など

ワンストーリーアワードにご協力いただいている企業様およびゲストの皆様が、ご自身の価値観や感性をもとに選出する賞です。

ONE STORY AWARD 2025 JAPAN AMBASSADOR

ワンストーリーアワードのモットーである「心身美在」を体現し、今後もアワードの活動を通じて、さらなる成長が期待されるファイナリストに贈る賞です。

※部門により、選出人数は1名～複数名となる場合があります。

ONE STORY AWARD 2025 JAPAN INTERNATIONAL AMBASSADOR

ワンストーリーアワードのモットーである「心身美在」を体現し、国際交流を通じてさらなる成長が期待されるファイナリスト1名に贈る賞です。

※選出された方は、ニューヨークへご招待いたします。当社が主催するOSA 2026 NYの舞台にて、日本文化の発信およびニューヨークファッションショーへ出演いただきます。

■主催、及び協賛企業紹介

代表取締役 鶴田 一磨 - 略歴

主催：株式会社ONE STORY AWARD- 熊本県上天草市生まれ。- 明治大学商学部を卒業後、大手企業に入社。- 26歳で独立し、日本各地のミス・ミセスコンテストで交流分析（TA）を用いた教育・育成ディレクターとしてキャリアを重ねる。- 交流分析（TA）講座の受講者は5年間で3000人を超える。- 2020年からミス・ミセスコンテスト27地区の教育・育成ディレクターに就任。- 2020年～2022年にかけて3年連続で日本代表を輩出。- 29歳の時、教育・文化・国際交流をコンセプトにワンストーリーアワードを設立。- 2024年、パレスホテル東京でOSAジャパンアワードを開催。- 2025年、アメリカ、マンハッタンで3度目の開催となったNYアワードでは、ファッションショーと日本舞踊を掛け合わせた国際交流アワードを開催。- 日本企業として日本文化と海外の文化を融合したイベントを創り続ける。株式会社ONE STORY AWARD代表取締役 鶴田 一磨

詳細はこちらを御覧ください：https://onestoryaward.com/about-us/

協賛企業一覧- 日貿真珠- Kサロン- 株式会社ラシュレ- 株式会社アフェクトホールディングス- アイくらす- 株式会社コンフォート・ライフ- PJ-T&C合同会社- 株式会社イノス・ジャポン- SashPro- 株式会社桜美社中- 株式会社サルボ- アルロン・ジャパン株式会社- 株式会社田清- 株式会社アクセソワ・ドゥ・マドモワゼル- CURESPOTブライト

※1/17現在

協賛企業についてのお問合せ

協賛企業を募集中です。詳しくは以下のメールアドレスにお問合せください。

onestoryaward@gmail.com