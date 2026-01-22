超ミニパターで全集中！ リンクス cospiida コスパイイダ ミニパター 新商品

株式会社 リンクス

●集中力の向上

約ボール1個分のフェースの長さが構えた時の集中力を上げます。

その集中力を維持したままボールを打つことで、ストロークの安定、

繊細なタッチの習得、そして再現性の向上といった効果を発揮します。

●残像効果

ヘッド上部の白い円がストロークの残像を残し、ボールの芯を打つことと

ストレートストロークをサポートします

●ソフトな打感を生むダブルミーリングフェース

精密なディープミルド加工により、柔らかい打感を生み出します。

インパクト時にボールがフェースに吸いつくような感覚が得られ、

繊細なコントロールがしやすくなります。

ルール適合

ヘッド素材：431ステンレス

シャフト：オリジナル スチールシャフト

グリップ：オリジナル ラバー



スペック

ロフト角(°)：3

ライ角(°)：73

クラブ長さ(ｲﾝﾁ)：34

クラブ重量(g)：562



専用ヘッドカバー付き

横田真一プロ YouTube チャンネル

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JI3Uex1JmtI ]

cospiida ミニパター リリース（PDF）

ご購入は

https://prtimes.jp/a/?f=d84452-28-a27ec029d5bcfbb1559a18cd5bf8329b.pdf

・リンクスゴルフ楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001741/

・リンクスゴルフYAHOOショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/lynx-golf/10001741.html

・リンクスゴルフAmazon店

売り場(https://www.amazon.co.jp/Lynx-%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%A4%E3%83%80-cospiida-%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B0G28TPP9C/?_encoding=UTF8&m=A2JT22JZ5EW5HR&psc=1&pd_rd_w=Yguuy&content-id=amzn1.sym.5f5520de-542a-41b3-a85f-cebdab23eea6&pf_rd_p=5f5520de-542a-41b3-a85f-cebdab23eea6&pf_rd_r=F63THWDM0J29PHTN3SFP&pd_rd_wg=LD4PS&pd_rd_r=76f60f89-50a1-44f0-a2c2-99d2a505333d&ref_=lscx_w_ssf_na)

株式会社 リンクス

販売元 株式会社 リンクス



リンクス 本社

679-2143 兵庫県姫路市香寺町中仁野297-1

電話：079-232-7721 FAX：079-232-7724



ホームページ https://lynx-golf.jp/



リンクス 東京営業所

電話/FAX：03-3525-8325