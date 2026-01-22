東京女子流の音楽を愛する著名人によるプレイリスト企画”私と女子流”新たに「臼杵成晃 (音楽ナタリー) 」と「福山絢水」のプレイリストを公開！
AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」の音楽番組『東京女子流のピラミッド・メモリーズ』からの特別企画として、東京女子流の音楽を愛する著名人や関係者によるプレイリスト企画“私と女子流 ～YOU&I FOREVER～”を始動。この度、新たに「臼杵成晃 (音楽ナタリー) 」と「福山絢水」によるプレイリストを公開いたしました。
2026年3月31日をもって約16年の歴史に幕をおろす東京女子流。AWA公式番組『東京女子流のピラミッド・メモリーズ』では、東京女子流が音楽シーンに与えた功績を讃えると共に、改めてこれまでに発表された作品をファンだけでなく、より多くの方へ届けるために当企画を始動いたしました。2026年1月は、音楽ナタリー編集長の「臼杵成晃」と、モデル・タレントとして活躍する「福山絢水」が独自の視点で選曲テーマを選定し、楽曲をセレクトしたプレイリストを公開。2026年1月22日21:30より生配信される『東京女子流のピラミッド・メモリーズ』の番組内でも紹介し、企画を盛り上げていきます。東京女子流への愛とリスペクトに溢れたプレイリストにぜひご注目ください。
■公式番組『東京女子流のピラミッド・メモリーズ』第38回概要
開催日時：2026年1月22日(木) 21:30～22:30
出演：東京女子流 / 寺田寛明 ※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。
視聴URL：https://mf.awa.fm/open_pyramid_memories_0122
▼番組おたよりメールアドレス
pyramidmemories@awa.fm
■私と女子流：「HARDBOILED NIGHT至上主義」 by 臼杵成晃 (音楽ナタリー)
1. pale blue nocturne
2. 孤独の果て~月が泣いている~
3. Mine
4. GAME
5. ディスコード
6. 加速度
7. existence
8. Intro~鼓動の秘密
9. リフレクション
10. ロンリーレイン
11. Killing Me Softly
12. Count Three -New Vocal -
13. Attack Hyper Beat POP
14. 十字架
15. Say long goodbye
16. A New Departure
17. Outro
18. とけないまほう
▼選者からのメッセージ
定番質問「生涯のベストライブは？」に対し、私は2014年に行われた東京女子流の5カ月連続公演「HARDBOILED NIGHT」をたびたび挙げてきましたが、なんとまだ更新されておりません。もちろん、もっと感動したステージや思わず唸ってしまう名演はいくつもあるけど、あの「変な熱」は2010年のアイドルシーンの中でも別格で特異だったあのときの東京女子流にしか生み出せなかった。ヌーヴェルヴァーグ的B級感（褒めてる）が眩しい撮り下ろしのストーリー映像と、毎公演の新曲初下ろし（かつアナログ7inch発売！）。事前にタイトルだけ聞いて「ヤバい匂いがするから毎回取材に入らせてくれ」と直談判した自分を褒めてあげたい。その後も素晴らしい音楽を量産し続けてきた東京女子流が2026年に2時間尺で「HARDBOILED NIGHT」を再演するなら？という基準でセットリストを考えてみました。
▼プレイリストURL
https://mf.awa.fm/4b4xRTG
■私と女子流：「あの頃の青春プレイリスト」 by 福山絢水
1. キラリ☆
2. Bad Flower
3. 鼓動の秘密
4. Rock you!
5. おんなじキモチ
6. 追憶 -Single Version-
7. Love like candy floss
8. 頑張って いつだって 信じてる
9. ヒマワリと星屑
10. ちいさな奇跡
11. Limited addiction
12. きっと 忘れない、、、
13. Say long goodbye
▼選者からのメッセージ
東京女子流さんのLIVEを観たとき、
キラキラと歌い、踊るその姿に衝撃を受け、強い憧れの気持ちを抱いたのを今でも覚えています。
そして、東京女子流さんがきっかけでavexのオーディションを受けました。
そんな私の人生を変えてくれた大切な曲をプレイリストにしました。
あの頃の気持ちを思い出しながら、
今でも東京女子流さんの歌を聴いて、沢山の元気をもらっています！
▼プレイリストURL
https://mf.awa.fm/4qV13RM
■臼杵成晃
「音楽ナタリー」編集長。
東京女子流の記事はこちら。
https://natalie.mu/music/artist/8532
■福山絢水
2002年11月2日、熊本県生まれ。日本テレビ「ZIP!」特集コーナーリポーター。ELLE girl UNIレギュラーモデル。
2019年にPopteen専属モデルになり、Abema「今日、好きになりました。」に出演すると一躍ティーンの人気を集める。
また、“一重メイク”のYouTube動画は170万回以上再生され、“JMA日本メイクアップ技術・知識検定”“日本化粧品検定“”パーソナルカラー検定“の３つのコスメ/メイク関連の資格を取得するなど、メイク好きとしても知られている。
2021年にフジテレビ系ドラマ「ラジエーションハウス」で女優デビュー。大人気舞台『おそ松さん』で橋本にゃー役を演じ、2025年にはTBS戦後80年企画舞台「WAR BRIDE」に出演。2026年にはNHKの連続テレビ小説「ばけばけ」に出演するなど女優としても活躍の場を広げている。
■東京女子流
「音楽の楽しさを歌って踊って伝えたい！」
2010年に結成された、山邊未夢・新井ひとみ・中江友梨・庄司芽生の4人によるガールズグループ。結成以来、日本武道館での2度の単独公演を成功させ、国内外でのワンマンライブも行うなど精力的に活動。
ジャンルにとらわれないハイクオリティな楽曲と、ダンス＆ボーカルの可能性を追求したライブパフォーマンスで多くのファンを魅了し、ガールズグループ界の注目株として存在感を放ってきた。
2025年7月30日には、7枚目となるフルアルバム『東京女子流』をリリース。そして、2026年3月31日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催されるラストライブをもって、約16年にわたる活動に幕を下ろすことが決定している。
これまで応援してくださったすべての皆さまへ、心より感謝を込めて――
最後まで、東京女子流をどうぞよろしくお願いいたします。
■アプリ概要
「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億7千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,600万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。
名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/
推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降
＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上
＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)
価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）
提供開始：2015年5月27日
■URL
AWA：https://awa.fm/
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool
デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/
AWAラウンジ ブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/
AWA最新情報：https://news.awa.fm/
AWA公式X：https://x.com/awa_official
AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k
■会社概要
社名：AWA株式会社（読み：アワ）
所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル
代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己
事業内容：音楽ストリーミングサービス 等
設立日：2014年12月1日
■お問い合わせ先
AWA広報担当 press@awa.fm