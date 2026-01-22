全46色へ進化。オアシス(R)カラースプレーから待望の「ブルー新3色」が登場

スミザーズオアシス ジャパン株式会社

フラワーデザインの可能性を広げるブルーカラー。

スミザーズオアシスジャパンから、待望のブルー新色3色を2月2日(月)より新発売。

全46色のラインナップで、生花から資材まで自由自在にカラーリング。

吸水フォームや切花栄養剤のリーディングカンパニー、スミザーズオアシスジャパン株式会社（本社：米国オハイオ州、代表：Robin Kilbride）は、2026年2月2日（月）より、ロングセラーのカラー製品ラインアップに、洗練された「ブルー」の新色3種を追加発売いたします。

詳しくは以下サイトまたはQRコードにアクセス ↓

https://www.smithersoasis.jp/spray_blue/

■ 背景とコンセプト：理想の「青」を追求

これまで多くのフローリストやクリエイターにご愛用いただいている発色が美しい「オアシス(R) カラースプレー」および、自然な色づきが特長の「ジャストフォーフラワーズ」シリーズ。この度、デザインのトレンドとして需要の高いブルーカテゴリーを強化するため、ニュアンスの異なるブルーの新色を発売します。

今回の新色追加により、シリーズ全体では全46色の圧倒的なカラーバリエーションとなり、より繊細でプロフェッショナルな表現が可能になります。

■ 新色ラインアップ（全3色）

ラークスパーブルー 30-00106（千鳥草）：凛とした気品を感じさせる、深みのあるブルー。

ターコイズ 30-05197：トルコ石のような鮮やかさと透明感を併せ持つ、エキゾチックな発色。

ブルースカイ 30-05365：開放的な空を想起させる、軽やかで清々しいカラー。

ラークスパーブルー

ターコイズ

ブルースカイ

■ 商品の特長

素材を選ばない汎用性：生花へのダメージを抑えた処方はもちろん、花器（テラコッタ、プラスチック、ガラス製など）、ラッピングペーパー、リボンなどの資材にも簡単に塗布が可能。作品全体のトーンを統一できます。プロ納得の発色と速乾性で、 ムラになりにくく、素早く乾燥するため、制作現場での作業効率を向上させます。既存色との組み合わせにより、グラデーション表現や、季節に合わせたパーソナライズなデザイン提案をサポートします。

■ 商品概要

発売日：2026年2月2日（月）

【スミザーズオアシス社について】

1954年の吸水性フォーム発明以来、世界中のフローラル業界をリードし続けるグローバルメーカー。植物の鮮度保持からデザインツールまで、花に関わる全てのクリエイターを支援する製品を提供しています。

本件に関するお問い合わせ先

スミザーズオアシスジャパン株式会社

TEL:03-6820-7387

https://www.smithersoasis.jp/contact

商品情報

品目カテゴリー：カラー製品

ブランド：オアシス

品名：オアシス(R)カラースプレー

容量: 400ml / 1本

参考上代：3,400円