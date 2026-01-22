大阪市から“史上最速でのJリーグ昇格”を目指すOsaka City SCに、海外クラブから園田 凌己選手 加入決定！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、アスペガス生駒出身で、興国高校を経て、海外クラブで活躍してきたDF 園田 凌己（そのだ りょうご）選手の加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。

196cmの高身長を生かしたパワフルなプレー、そして海外クラブで揉まれた経験を最大限発揮してくれることを期待します。

■プロフィール

名前：園田 凌己（そのだ りょうご）

ニックネーム：ジャンボ

ポジション：DF

経歴：

・アスペガス生駒

・興国高校

・関西国際大学

・NK Borac PMP Turcisce,NK BSK Belica

■園田 凌己選手 コメント

OsakaCitySCに加入することになりました。園田凌己です。

このクラブの一員として戦えることをとても楽しみにしています。

DFとして空中戦や対人プレーで強さを発揮し、ゴール前で体を張ってチームを支えます。

若さと勢いを武器に、一日でも早く信頼される選手になれるよう全力で取り組みます。

応援よろしくお願いします。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/