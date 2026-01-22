「Starlink Business」をアクティオ関西テクノパーク統括工場に設置

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO:小沼直人、以下アクティオ)は、災害発生時の迅速な復旧・復興支援を目的として、アクティオ関西テクノパーク統括工場に衛星通信サービス「Starlink Business（スターリンクビジネス）」のアンテナを2026年1月22日(木)から設置いたしました。

【関西テクノパーク統括工場 設置風景】

近年、豪雨や大雪、地震などの自然災害が各地で頻発しています。災害時には、電話やインターネットへのアクセス集中や、倒木・積雪などによって電力線や通信ケーブルが断線されてしまい、基地局が機能停止し通信障害が発生しやすくなります。このような状況では、行政機関との連携が困難になり、必要な情報が届かず救援や復旧などの大幅な遅延が懸念されます。

今回、災害発生時の迅速な復旧・復興支援を目的として関西テクノパーク統括工場に衛星通信サービス「Starlink Business」のアンテナを設置いたしました。衛星通信サービス「Starlink Business」とは、法人向けの低軌道衛星ブロードバンドインターネットサービスです。災害などで通信が遮断された場合でも、「Starlink」の衛星ネットワークを活用することで、重要な業務システムへのアクセスや行政機関との連絡を確保し、ビジネスの継続性を維持することが可能です。さらに、災害時には情報収集や安否確認など、通信手段の確保が住民の生命と安全を守る重要な要素となるため、関西テクノパーク統括工場を地域住民に開放し、インターネット接続環境の提供を行っていきます。当社施設を地域の防災拠点として機能させることで、地域社会のレジリエンス（回復力）向上に貢献していきます。

アクティオは今後も防災対策を推進し、より安全・安心に暮らせる地域社会づくりに取り組んでまいります。

■関西テクノパーク統括工場

関西テクノパーク統括工場は、関西最大級の整備工場として、関西圏の各営業所・工場と緊密に連携しながら運営しています。メインで取り扱っているのは、建設現場での需要が高い室内系高所作業車です。工場内では厳しい整備基準を設け、高品質な機械の整備・管理を行っています。

敷地面積／40,071.55平方メートル (12,121.64坪）

建築面積／11,303.14平方メートル (3,419.19坪）

延床面積／12,100.27平方メートル (3,660.33坪)

所在地／兵庫県三木市志染町戸田1838-259