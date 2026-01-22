神戸・みなと元町の昭和レトロな喫茶店「プロローグ」が帰ってくる！思いを紡ぐ喫茶店『メリケン通り プロローグ』として待望のグランドオープン

日米珈琲株式会社

2032年に創業100周年を迎える、珈琲の卸・焙煎加工を手がける老舗企業・日米珈琲株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：北浦 正英 以下、日米珈琲）は、直営喫茶店『メリケン通り プロローグ』を2026年1月24日（土）、神戸・みなと元町にオープンいたします。

「プロローグ」継承に至る想い

メリケン通りプロローグ

神戸・みなと元町にて長年親しまれ、昭和の情緒を今に伝えてきた喫茶店「プロローグ」は、昨年9月、多くの惜しむ声に包まれながらその歴史に幕を下ろしました。

私たち日米珈琲は、創業以来このお店と深く関わり共に歩んできた立場として、地域に根ざした“喫茶店”の文化的価値と数えきれない思い出が息づくこの空間を、大切に未来へ受け継ぐべき場所だと強く抱くようになりました。

多くの人の思い出が重なり合う「プロローグ」という名に込められた物語を絶やすことなく、店名も趣も往時の面影を大切に守りながら、2026年1月24日（土）日米珈琲の直営店として新たな一歩を歩み出す運びとなりました。

これまでの歴史を尊重し懐かしさと心地よさはそのままに、ほんの少しだけ新しい風を添え「メリケン通り プロローグ」として、喫茶店文化を継承し皆様をお迎えいたします。

レトロな温もりに神戸の空気が息づく店舗

長年にわたり多くの人々が集い、語らい、日常のひとときを過ごしてきたこの場所には、単なる店舗以上の温かさが宿っています。その雰囲気を大切に受け継ぎながら、神戸らしさをほのかに感じられる要素を取り入れ、かつての「プロローグ」を知る方にも初めて訪れる方にも、心地よい時間を過ごしていただける空間となります。

目印は青いテント屋根

街の風景として親しまれてきた青いテントはそのままに。“ 青いテントのお店 ”としてこれからも記憶に残り続けます。

テーブル席に

ゆっくりとくつろげるソファ席も！

受け継がれる一杯・プロローグの味を守るメインブレンドコーヒー

変わらない味を守るということは、想いを受け継ぐことでもあると私たちは信じています。メリケン通り プロローグで提供するメインブレンドのコーヒーは、かつて「プロローグ」で親しまれていた時と同じ珈琲豆を使用。

豆は本社焙煎室で丁寧に煎り上げたもの。 焙煎を担当するのは、かつて高校球児として白球を追いかけていた当社の焙煎士。 青春時代に野球へ注いだ情熱は、今では珈琲豆へと向けられ一粒一粒の仕上がりに真摯に向き合っています。その手で煎り上げた新鮮な豆を使い、珈琲専門店としての誇りを込めて提供する一杯です。 そこには、プロローグの歴史と、珈琲に人生を重ねる人々の物語が静かに息づいています。

珈琲香る白いパンケーキ、喫茶店の看板メニューとして登場

看板メニューとして「メリケン通りの白いパンケーキ」を提供いたします。

ふわりとしたスフレパンケーキに、たっぷりと注がれるのは、真っ白な特製クリーム。

その見た目からは想像できない、芳醇な珈琲の香りが口いっぱいに広がります。

メリケン通りの赤いパンケーキもあります。

このクリームは、白さを保ちながらも珈琲の風味を感じられるよう、独自の製法で仕上げたもの。

スフレパンケーキの姿が隠れるほど惜しみなくかけることで、まろやかで奥行きのある味わいを実現しました。

トッピングには香ばしくローストした珈琲豆を添え、食感と香りのアクセントに。

「珈琲豆って食べられる？」という声から生まれた、ちょっとした遊び心もこの一皿の魅力です。

このメニューの開発には、神戸の有名洋菓子店でパティシエとして活躍していた職人が携わっています。喫茶店の新たな挑戦に共鳴し加わった彼の技と想いが、この一皿に込められています。

季節を問わず、やさしく心を包み込むような味わいの「メリケン通りの白いパンケーキ」。

珈琲とともに、ゆったりとした時間をお楽しみいただける一品です。

懐かしの純喫茶メニュー各種

○モーニング ８時00分～11時00分

開店から11時までは、レトロ喫茶ならではの“ほっとするモーニング”を提供。食パンではなく、あえてコッペパンを採用し、神戸の下町文化と昭和喫茶の素朴さを重ね合わせた、どこか懐かしいモーニングメニューを展開しています。

コッペパン（プレーン） コーヒーまたは紅茶付きコッペパン（ピザ） コーヒーまたは紅茶付きコッペパン（ウィンナー） コーヒーまたは紅茶付きMorning メニュー

コッペパン

・プレーン

・あんバター

・ハム玉子

・ウィンナー

・ピザ

（コーヒーまたは紅茶付き）





○日替わりランチ 11時00～14時00分

11時から14時までは、喫茶店の魅力をぎゅっと詰め込んだ日替わりランチを提供。

お昼は「王道のガッツリ系」をテーマに、満足感のあるメニューを。

昭和の喫茶店の（ザ・ 定食）をお楽しみ頂けます。



○フードメニュー 11時00～18時00分(ラストオーダー17:30)

いつでも楽しめる定番メニューには、鉄板ナポリタンやオムライス、カレーライスといった喫茶店らしい王道フードがずらり。小腹が空いたときにも、しっかり食べたいときにも気分に合わせて選べる豊富なラインナップが魅力です。満足感とやさしさを兼ね備えたレトロ喫茶店ならではの味わいを、ぜひゆっくりとご堪能ください。

鉄板ナポリタンオムライス厚切りカツカレーFood メニュー

・鉄板ナポリタン

・オムライス

・カレーライス

・厚切りカツカレー

・アジフライカレー

・兵庫県産バジルのジェノベーゼ

・和風明太子 etc.

プロローグスペシャルシーフードフライ定食ハンバーグ定食ご飯、みそ汁付き〈定食〉

・プロローグスぺシャル

・シーフードフライ定食

・ハンバーグ定食

・とんかつ定食

・唐揚げ定食 etc.

店舗名 ：メリケン通り プロローグ

所在地 ：神戸市中央区栄町通3丁目6-14

（タワー・ロード沿い、青いテントが目印です）

アクセス：JR・阪神「元町駅」西口より徒歩6分

地下鉄海岸線「みなと元町駅」より

徒歩1分

電話番号：開店準備室078-871-2222

営業時間：8:00～18:00 (L/O 17:30)

定休日 ：なし

座席数 ：46席（テーブル席、ソファ席）

開業日 ：2026年1月24日（土）

http://www.nichibeicoffee.co.jp/

お問い合わせ先

日米珈琲株式会社

メリケン通りプロローグ開店準備室

TEL:078-871-2222

担当：大川、圓井

時を重ねて、創業100年の物語へ

喫茶文化を育てる私たちの拠点である日米珈琲は2032年に創業100年を迎えます。

創業100年に向けて基盤をより強固なものとすべく、2025年4月・神戸元町のレトロモダンな喫茶店「ゴールデンカップ神戸」のオープンを皮切りに、2026年1月24日に「メリケン通りプロローグ」をオープン。さらに同年春には、神戸空港・国際線ターミナルへ「ゴールデンカップ神戸SORA」の出店を控え準備を進めております。

この小さなエリアに重ねる出店には、「珈琲のまちKOBEの風景の一部として日常に溶け込む喫茶店でありたい」という想いが込められています。創業100年という節目を見据えながら、伝統と革新を織り交ぜた“これからも続く喫茶文化”を、丁寧に育ててまいります。

まずはぜひ、『メリケン通りプロローグ』にご来店くださいませ。

『神戸珈琲職人』のカフェ

神戸市灘区灘南通6-2-20

TEL：078-871-1189

http://kobecoffeemeister.com/

ゴールデンカップ神戸

神戸市中央区元町通3-4-7

TEL：078-331-7639

https://www.goldencupkobe.com/

ゴールデンカップ神戸SORA

神戸空港国際線ターミナル内（2026年春オープン予定）