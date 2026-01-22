【ウェルカムベビーのお宿/湯の杜ホテル志戸平】キッズエリア「丘の広場」を地元木材店監修でリニューアル！花巻電鉄の”デハ3”がシンボル。唯一無二の「赤ちゃん広場」新設！【岩手花巻の温泉リゾートホテル】

志戸平温泉株式会社

志戸平温泉株式会社の運営する「湯の杜 ホテル志戸平」（代表取締役：久保田 剛平）は、お客様への新たな価値提供のため、岩手県花巻市で120年の歴史を持つ林業・木材店である「小友木材店」監修のもと、ホテル内のキッズスペース「丘の広場」をリニューアルオープンいたしました。

※詳細は記事下部の「リニューアルの詳細」をご覧ください。

株式会社小友木材店

創業1905年、岩手県花巻市で120年の伝統を誇る、「世界で一番カッコいい木材店」を目指してチャレンジし続けている木材店。素材生産/木材加工の他にもマルカンビルにて「花巻おもちゃ美術館」を運営するなど多岐にわたり事業を展開。

当社の木育広場「あそびの森」も監修頂き、当社施設の施工は3件目となる。

公式HP：https://www.otomoku.co.jp/

所在地：〒025-0075 岩手県花巻市花城町3-50

リニューアルの背景と目的

湯の杜ホテル志戸平は、「日常から解き放たれた 潤いの渓流リゾート」をコンセプトに、ファミリー層をメインターゲットに据え、創業195年の歴史の中で支えていただいた地域への恩返しの気持ちから、岩手の魅力ある素材や企業、生産者の想いを「地域のメディア」となり発信し、地域のファンを創出することを使命としたホテル運営をしています。

「Live×Buffet ヒカリノモリ」「渓流ラウンジ」「木育おもちゃ広場」「バックヤードツアー」

また、2020年のビュッフェレストラン「Live×Buffet ヒカリノモリ」新設以降、様々な改装やサービスを重ね、お客様へ新たな宿泊体験価値を提供し続けています！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129854/table/28_1_3f8fb3c57473f0d63c40228ef915a40d.jpg?v=202601231221 ]

そんな中、お客様からは「屋内のあそび場が少ない」「赤ちゃんを安心してハイハイさせる場所が欲しい」というアンケートを複数いただいておりました。花巻市の屋内遊具施設も多くはない現状にあります。加えて「丘の広場」では、元気な小学生と赤ちゃんが同じ場所で遊んでおり、ヒヤリとする場面もありました…。

これらの貴重なご意見をもとに、ウェルカムベビーのお宿認定ホテルとして、お子様が過ごしやすく、保護者の方も安心して見守ることができる環境づくりを第一の目的とし、今回「丘の広場」の改装・リニューアルに踏み切りました。

ウェルカムベビーのお宿とは…？

ミキハウス子育て総研専属の認定士が1泊2日の行程で現地調査・査定を実施し、ママの意見や専門家の調査・研究をもとに作成した認定100項目に対し、70項目以上の評価を得た施設を認定するものです。この取り組みは、子育てファミリーに優しい施設の普及を促し、ママや子どもたちがもっと気軽におでかけやレジャーを楽しめるよう応援しています。

「丘の広場」リニューアルの詳細

ウェルカムベビーのお宿認定客室「渓流ナチュラル」ウェルカムベビーのお宿認定客室「和室12.5畳」宿泊のお客様なら誰でも利用可能なキッズアメニティステーション夕食会場や大浴場でも、お子様連れの旅行に便利なサービスがあります「丘の広場」/「あかちゃん広場(左奥)」と「あそびの森(右奥)」花巻電鉄の馬づら電車「デハ3」岩手花巻ならではの「あかちゃん広場」新設！

主に0～1歳の小さなお子様専用エリア。床はハイハイができるよう、肌触りが良い木材を使用しています。あかちゃん広場新設により、小学生と赤ちゃんがあそぶエリアの棲み分けが可能に。

また、あかちゃん広場のシンボルとして、以前にホテル前を走行していた花巻電鉄の馬づら電車「デハ３」を設置。志戸平温泉が歩んできた歴史と共に、お子様の笑顔あふれる未来へ、想いを乗せて出発します。

花巻電鉄旧車両「デハ３」とは…

大正初期、花巻に点在する温泉地と花巻駅を結ぶ唯一の交通機関として、東北初の電鉄開業。湯治客や通勤通学客をのせ、多くの人々に利用され親しまれてきました。線路は県道の一部を借用する性格上、最大幅1.6mの制限があるため両側の座席に座ると互いに膝が触れ合うほどの狭さ。前から見ると細長いため「馬づら電車」の愛称がありました。その後、平成21年2月に経済産業省近代化産業遺産遺産に認定されています。

※花巻市、「花巻電鉄線路 花巻電鉄旧車両デハ３」参照

湯の杜ホテル志戸平前にも「志戸平温泉停留所」がありました。志戸平温泉の歴史を語る上でも重要な車両となっています。

お子様は車内から顔を覗かせることができますハイハイを見守れるベンチも設置花巻電鉄の馬づら電車「デハ３」当初の様子志戸平温泉停留所 デハ３運行最終日の様子

靴を脱ぎ裸足で遊べる絨毯エリアに！

元々の土足OKのエリアから裸足で遊べるエリアに生まれ変わりました。

全面絨毯で、お子様が転んだ時にも安心。

「木育おもちゃ広場」で、以前は抱きかかえ

ながら遊んでいた赤ちゃんもハイハイしながら遊ぶことができます。

見守りベンチ＆サイドテーブル新設！

元気に遊ぶお子様を腰掛けながら見守ることができるベンチとサイドテーブルを新設しました。

ベンチは丘の広場だけでなく、屋内プールのお子様を見守るのにも最適です。

その他「丘の広場」の魅力をご紹介

丘の広場のシンボル！世界に1つだけのオランダ式からくり風車

木工房さとうのさとうつかささんが手がけた、大きなオランダ式のからくり風車。

風車の中には可愛い【トムテ】が！北欧では人々の暮らしを見守る小さな精霊とされています。風車の中でトムテたちは一体何をしているんでしょうか…？

木工房さとう

岩手県奥州市に工房を構え、木材を使用した作品を制作・販売している。作品は地元のホテル・保育園などに販売。さとうさんの手がける作品はひとつひとつ全て手作業で制作しているため、全て一点ものです。

湯の杜ホテル志戸平では、トムテやからくりなどの装飾品を多数制作いただいています。

風車の下の本棚には60冊以上の絵本をご用意。お部屋への持込もOK！「木工房さとう」さん作 北欧の精霊【トムテ】木のぬくもりと香りを全身で感じる木のたまごプール

花巻おもちゃ美術館で大人気の木のたまごのエリア「秘湯の森」をオマージュ。2500個もの木のたまごが皆様をお迎えします。

木のたまごに全身を埋めてみたり、自分好みの模様を探してみたり…楽しみ方は無限大です。

毎日開催イベント！木育おもちゃ広場

花巻おもちゃ美術館コーディネートのおもちゃが大集合する大好評のイベント。木のおもちゃは温かみがあり、五感を刺激する要素をたくさん含んでいますのでお子様の発育をやさしく支えます。

当館スタッフが常駐し、お子様と一緒に遊んだり、遊び方のアドバイスを行います。「グッド・トイ」に選ばれたおもちゃを中心に20種以上のおもちゃが丘の広場に並びます。

※託児サービスは行っておりません

グッド・トイとは…

おもちゃ文化や遊びの文化発展を目指し設立された「認定NPO法人 芸術と遊び創造協会」と全国のおもちゃコンサルタントが選出・認定したもの。「健全」「ロングセラー」「遊び・コミュニケーションを尊重している」以上の3点を基準に選出・認定されます。

今後の展望

湯の杜 ホテル志戸平は、今後もお客様のお声を真摯に受け止めつつ、地元の企業と共に、岩手花巻の魅力を伝える挑戦を続け、「地域のメディア」となるべく発信してまいります。

2025年11月7日(金)～12月25日(木)の期間は、花巻のブランド豚「白金豚」を生産する高源精麦株式会社とのクリスマスコラボビュッフェを開催しました。

※イベントは現在終了しております。

また、現在【2026年1月15日(木)～4月5日(日)の期間】は、県内乳業メーカー4社の乳製品を使用した「いちごフェア2026」を開催中！！いちごとミルクの織りなす"しあわせ時間"をお楽しみください。

※いちごフェア2026詳細(https://www.shidotaira.co.jp/strawberry/)

4月からのイースター期間も、地域共創/第3弾イベントを検討中です。詳細は追ってお知らせいたします。お楽しみに。

＜お客様からのお問合せ・予約先＞＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

志戸平温泉総合予約センター 電話 0570-026-410 （予約受付時間 9:00～19:00）