国内事業者初！ミライズエネチェンジの公共用充電器の設置口数が累計10,000口を突破！

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆、以下「ミライズエネチェンジ」）は、運営する「EV充電エネチェンジ」の公共用充電器設置口数が累計10,000口を突破したことをお知らせいたします。公共向けEV充電サービス事業者として、設置口数10,000口突破は、国内で初めて（※1）となります。

※1…2026年1月20日時点、GoGoEV調べ



この節目を記念し、EVおよびEV充電インフラの普及をともに歩んでくださった感謝の気持ちを込め、EVドライバーの皆さまには定額充電プラン「エネチェンジパスポート」のキャンペーンを展開するとともに、施設オーナーさまの日頃のお取り組みを称える表彰制度「EV Charging Station Award」を設立します。

https://ev-charge-enechange.jp/for_drivers/campaigns/thanks-10000/

■執行役員・事業本部 本部長 内藤義久のコメント

当社の公共用普通充電器は、事業開始から約3年で累計設置口数10,000口を突破いたしました。日本のEVインフラ企業として「1万口」の壁を突破したのは当社が初めてとなります。この大きな一歩は、日々充電器をご利用いただくドライバーの皆さま、そして「次世代のインフラ」という志を共にし、設置にご協力いただいた施設の皆さまのご支援があったからこそ成長し成し得たものです。心より感謝申し上げます。

日本のEV普及は、今まさに加速し始めた発展の「途上」にあります。私たちはこの1万口を通過点とし、誰もが不安なくEVを選べる社会を目指して、さらに便利で快適な充電体験を創り出していきます。これからもミライズエネチェンジが取り組むEV充電エネチェンジの挑戦に、ぜひご期待ください。

■エネパス新規登録応援キャンペーン

定額充電プラン「エネチェンジパスポート（以下：エネパス）」をおトクに開始できるキャンペーンを実施いたします。

・内容：期間中に「エネパス」に初めて加入し、2ヶ月継続いただいた方を対象に、抽選で300名に「EV充電エネチェンジ」で利用可能な1,000円分の充電クーポンをプレゼントいたします。

・実施期間：2026年1月1日（木）～2026年3月31日（火）

https://ev-charge-enechange.jp/for_drivers/campaigns/10000devices/

■施設表彰制度「EV Charging Station Award」について

全国のEV充電エネチェンジのスポットの中から、ユーザーの声と多角的な視点をもとに選出した「理想の充電スポット」を表彰する制度として、「EV Charging Station Award（以下、EVCS Award）」を設立いたしました。EVCS Awardは、充電器を設置しているだけでなく、日々の維持管理や利用者へのホスピタリティにおいて優れた取り組みを行い、日本のEVライフを支える施設に感謝を伝え、称えることを目的としています。

評価の3指針：

・Maintenance（メンテナンス）：充電機器が適切に維持管理され、常に安心して利用できるか

・Hospitality（ホスピタリティ）：案内掲示など、初めての方でも快適に利用できる工夫があるか

・Convenience（利便性）：周辺環境を含め、利用者にとって高い利便性を提供しているか

https://ev-charge-enechange.jp/for_drivers/campaigns/award/2026/

■EV充電エネチェンジについて

ミライズエネチェンジは脱炭素社会実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供しています。「EV充電エネチェンジ」は、全国のマンション、商業施設、宿泊施設、オフィスに設置された3kW/6kW/9.6kWの普通充電器をご利用いただけるEV充電サービスで、既存充電器の入れ替え対応も可能です。設置費用は月額費用が0円のプランを提供しており、普通充電器の設置口数No.1です（※1）。

ダウンロード数No.1の無料アプリ（※2）は、充電器の空き状況確認のほか、充電と決済が簡単に行えます。「EV充電エネチェンジ」はもとより他社の充電スポット検索もでき、車両登録をいただくことで充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画の提示も可能です。

※1…認証アプリ提供サービスでの、EV普通充電器（6kW、200V）の設置口数（2026年1月1日時点、GoGoEV調べ）

※2…EV充電サービス5社によるiOS・AndroidのDL数（2025年11月28日時点、data.ai調べ）

EV充電エネチェンジ

Webサイト：https://ev-charge-enechange.jp/

アプリ（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id911721775

アプリ（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart

■ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

名称：ミライズエネチェンジ株式会社

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンWeWork14階

URL：https://miraiz-enechange.co.jp/

■EV充電エネチェンジに関するお問い合わせ

ミライズエネチェンジ株式会社 サービス担当

Mail：ev-charging@miraiz-enechange.co.jp

■報道機関のお問い合わせ先

ミライズエネチェンジ株式会社 広報

Mail：pr@miraiz-enechange.co.jp