株式会社オーリーズ、インサイドセールス支援強化を目的に株式会社Marooの株式取得を実施

株式会社オーリーズ

株式会社オーリーズ（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木多聞、以下「オーリーズ」）は、インサイドセールス領域における支援体制を強化することを目的として、株式会社Maroo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山梨寛弥、以下「Maroo」）の全株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。

背景と目的

近年、BtoBビジネスにおいては、広告・コンテンツ等によるリード獲得だけでなく、その後の商談化・受注までの一連のプロセスをいかに設計し、再現性をもって運用するかが成長の鍵となっています。

特にインサイドセールス領域では、体制構築やKPI設計、リスト・オペレーション設計、トーク・ナレッジ整備、CRM連携など、複数要素が連動することで成果が最大化されます。

オーリーズはこれまで、BtoBマーケティング支援を中心に企業の成長を支援してまいりましたが、インサイドセールス代行・コンサルティングへのニーズの高まりを受け、支援領域のさらなる拡張・提供価値の向上を目指してまいりました。

今回、インサイドセールス支援に強みを持ち、コンサルティング／BPO／イネーブルメントまで伴走したプロフェッショナルサービス提供を行うMarooをグループに迎えることで、オーリーズの支援範囲をより強固にし、顧客企業に対して「獲得～商談化～受注まで」の統合支援を提供してまいります。

Marooについて

Marooは、グローバル水準のテクノロジーと体系化されたメソドロジー（方法論）を融合し、再現性と生産性を両立する次世代型インサイドセールス組織の構築を支援するプロフェッショナルサービス「インサイドセールスエンジニアリング」を提供しています。

https://maroo-consulting.com/



急成長スタートアップから大手上場企業様まで幅広いクライアントと伴走し、「再現性高く成果を生み出す営業組織」を共にデザインしています。

<過去の取組実績（一部）*敬称略>

NTT東日本、SCSK、SmartHR、MoneyForward、Commune、Progate etc



*その他、Maroo支援実績

https://maroo-consulting.com/case-study/

Marooの強み

Marooの「インサイドセールスエンジニアリング」は、インサイドセールス支援において、以下3要素を中心とした実践支援を強みとしています。

- コンサルティング：インサイドセールス組織の立ち上げ・強化に向けた戦術設計／オペレーション構築／KPIマネジメント- BPO（営業代行）：売上・パイプラインを起点とした見込み顧客開拓から商談創出- イネーブルメント：営業組織の再現性ある成果を創出するトレーニング・研修、テクノロジー基盤を構築

これまで、100プロジェクトを超えるインサイドセールス支援の実践知をもとに、成果が検証された方法論を体系化し、30以上の組織立ち上げフレームワークを独自に開発しています。

今回の子会社化により、両社の知見・体制を掛け合わせ、より高い成果創出を実現する支援体制を構築してまいります。

今後の提供価値

本件により、オーリーズは以下の提供価値を強化します。

1. 商談創出・受注に直結する「インサイドセールス代行支援」の提供体制を拡充

実務運用（BDR/SDR）だけでなく、成果を左右する設計・改善・イネーブルメントを含め、商談獲得の最大化を支援します。

2. BtoBマーケティング×インサイドセールスを統合した、レベニュープロセスを加速

広告・コンテンツ・CRM運用などの上流施策から、インサイドセールスによる商談化までを統合し、分断のないグロース支援を提供します。

3. テクノロジーとメソドロジーを軸に「再現性ある営業オペレーション」を構築

属人的になりがちな営業活動を、グローバル水準の先端テクノロジーと過去の成功実績から独自に体系化されたメソドロジーを融合し、再現性と生産性を両立する体制づくりを推進します。

両社代表コメント

株式会社オーリーズ 代表取締役 鈴木多聞

この度、インサイドセールス支援において豊富な知見と実績を持つMarooをグループに迎えられることを大変嬉しく思います。

BtoB企業の成長において、商談化・受注へつなげるプロセス設計と運用の重要性は今後さらに高まります。Marooの強みとオーリーズの支援力を掛け合わせ、より多くのお客様の事業成長を力強く支援してまいります。

株式会社Maroo 代表取締役 山梨寛弥

Marooはこれまで、組織立ち上げからBPO・イネーブルメントまで、インサイドセールスに特化したプロフェッショナルブティックとして、顧客企業の成長に伴走してきました。

今回オーリーズグループに参画することで、マーケティングを含めたより広い領域でサービス提供が可能となり、クライアントに対する価値貢献の幅・深さを一層高められると考えています。

今後も事業成長に伴走するプロフェッショナル集団として、成果にこだわったプロジェクト推進を行ってまいります。

会社概要

株式会社オーリーズ- 会社名：株式会社オーリーズ- 所在地：東京都港区赤坂4丁目8-15 赤坂KOSENビル7階- 代表者：鈴木多聞- 設立：2011年9月29日- 事業内容：運用型広告の戦略立案、体制構築、運用支援及びそれに付随するマーケティングテクノロジーツールの運用支援- URL：https://allis-co.com/株式会社Maroo- 会社名：株式会社Maroo- 所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目25-5- 代表者：代表取締役 山梨寛弥- 設立：2020年10月30日- 事業内容：インサイドセールスコンサルティング／インサイドセールスBPO／インサイドセールスイネーブルメント- URL：https://maroo-consulting.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社オーリーズ 広報担当

E-mail：【info@allis-co.com】

TEL：【03-6822-9240】