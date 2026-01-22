SURF Music x chilldspot共同開催「ネオンを消して」リミックスコンテスト開催決定

SURF Music

「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、世界中の音楽クリエイターやレーベルなどのバイヤーが未発表楽曲を共有し、新たな才能の発掘とクリエイターの収益化を促進するデジタルマーケットプレイスの「SURF Music」とchilldspotは、本日1月22日（木）より「ネオンを消して」のリミックスコンテストを開催いたします。





chilldspotは、等身大で鋭い感性が光る歌詞とジャンルにとらわれないサウンドで注目を集める東京の4人組バンド。「ネオンを消して」は、chilldspotの世界観と繊細な表現力が色濃く反映された一曲。高校在学中にリリースし、楽曲がもつ官能的で都会的な雰囲気に多くのリスナーから共感を集め、印象的な存在感を放っている。

グランプリ作品には賞金として、1,500USDが支払われるほか、受賞作品はchilldspot名義にてデジタル配信予定です。また審査は、chilldspot、ポニーキャニオン、レインボーエンタテインメント、SURF Musicのスタッフが選定します。

応募には、SURF Musicの有料アカウントSURF Starter、Plus、Proメンバーのいずれかの登録が必要になります。ステムをダウンロードして、世代やジャンルを越え、ご自身のクリエイティブ溢れるリミックスをご提出ください。みなさまのご応募をお待ちしております。





コンテストのタイムライン（日本時間）

募集開始日：2026年1月22日（木）12:00

募集締切日：2026年2月20日（金）23:59

応募要項

参加条件：SURF Starter、Plus、または Proプランのいずれかに登録していること

リミックス用のステムデータ（「ソースファイル」）の取得には、利用規約への同意が必要です。



BPM / キー：70 / Dマイナー



コンテスト詳細

グランプリ受賞者への特典：賞金1,500 USD（グランプリ作品は買い取り契約となります）

公式リリース： 受賞作品はchilldspot名義にてポニーキャニオンよりデジタル配信。

※グランプリ選定について：chilldspot、ポニーキャニオン、レインボーエンタテインメント、SURF Musicのスタッフが選定します。



応募リンク：https://url.surf/eoNZNJrZ



SURF Starter、Plus、Proアカウントの方は、クリエイターアカウントにログインして、SURFマーケットプレイスにご応募ください。

アカウントログインサポートが必要な場合は、contact@discover.surf までご連絡ください。

アカウントをお持ちでない方は、SURF Musicクリエイターアカウントを作成の上、ご応募ください。

chilldspot プロフィール

東京出身。比喩根(Vo/Gt)、玲山(Gt)、小崎(B)で構成されるバンド。

2019年から活動を開始し、高校在学中の2020年11月に1st EP『the youth night』をリリース。

メンバー全員が作詞作曲アレンジを行い、ジャンルレスな音楽性と比喩根の持つ変幻自在で独特のグルーヴに溢れる声が国内外問わず音楽好きリスナーからの注目を集める。

2020年、Shibuya WWWでの初ワンマンはSold Out。その後SUMMER SONICやJAPAN JAMなど国内の様々なフェスに出演。北京の「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」や、台北の「Neon Oasis Fest」に出演するなど、海外からの注目も集める。



[X] https://x.com/chilldspot

[Instagram] https://www.instagram.com/chilldspot_official/

[YouTube] https://www.youtube.com/c/chilldspot

[Spotify] https://open.spotify.com/artist/4uJKSLGvdvinobijrcfKw4?si=akKHDiDtSrirfHdSgwZ6gA

[Apple Music] https://music.apple.com/jp/artist/chilldspot/1533751802?l=en-US

SURF Musicの提供するサービス

SURF Musicは「Bringing Power Back to Music Creators（音楽のチカラをクリエイターに）」を掲げ、音楽クリエイターとレーベルなどのバイヤーをつなぐデジタルマーケットプレイス。2023年3月にグローバルローンチを果たし、現在約4万人のユーザーが登録。未発表デモ音源の共有や、楽曲リクエスト「コンペ情報」を通じた効率的なマッチングを実現しています。

AIが自動付与する楽曲タグや「マジックサーチ機能」により、求める楽曲を簡単に発見可能。また「SURF Sessions」では、クリエイター間のデータ共有やコミュニケーションをスムーズに行えます。すべての取引収益は100%クリエイターに還元。詳細はこちら(https://discover.surf/ja/creators)。

SURF Music 会社概要

会社名：SURF MUSIC株式会社

設立：2019年

CEO：小堀ケネス

Webサイト：https://discover.surf/ja

Linktree: https://linktr.ee/discover.surf

Instagram：https://www.instagram.com/discover.surf/

Facebook：https://www.facebook.com/discover.surf

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/surfmusic/

X：https://twitter.com/discover_surf