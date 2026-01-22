【soeasy】シフト管理の「あたりまえ」をアップデート。スマホ完結型シフト共有管理アプリ「shareshare（シェアーシェアー）」提供開始

株式会社soeasy

「おしえあうって、すばらしい。」をスローガンに、組織内DXによる人材育成や、教育・おしえあいの文化醸成を支援する株式会社 soeasy（本社：東京都千代田区、以下 soeasy）は、歯科・医科医院向けに特化したシフト共有管理アプリ「shareshare（シェアーシェアー）」を、2026年1月22日より提供開始いたしました。

｜開発の背景：医療現場に潜む「あたりまえ」の負荷｜

多くの医院では、いまだに紙のカレンダーやメモ用紙への手書きなど、アナログな方法でシフト管理が行われています。 その運用には、いくつかの「あたりまえ」が存在していました。

・シフト管理は「紙」でするもの

・シフトの希望は「管理者」が一人で集約するもの

・管理者が調整した結果を「メンバー」へ一方的に共有するもの

こうした「あたりまえ」は、管理者に多大な時間的・精神的な負荷を与え、情報共有の遅れやヒューマンエラーのリスクを抱えています。さらに結果として、院長や管理者がスタッフ間の調整業務に追われ、本来の業務を圧迫しているのが現状です 。

「shareshare」は、現場に潜む「あたりまえの負荷」を解消し、院長やスタッフの皆様に「ゆとり」を提供することを目指して開発されました 。

｜コンセプト：お互いにshareしあう「ゆとり」の創出｜

サービス名の「shareshare（シェアーシェアー）」には、管理者とメンバーという枠を超えて、みんなで予定や希望シフトを双方向に共有しあうという意味が込められています。また、オープンに即時に共有しあうことで効率化と自律的に助け合える環境・文化の醸成を促します。

・時間のゆとり（効率）

スマホ一つでいつでも・どこでもシフト提出・共有・管理が完結し、調整業務の工数を劇的に削減。

・こころのゆとり（配慮）

全員の予定や希望シフトが可視化されることで、お互いの状況を思いやり、自律的に助け合える環境を醸成。

｜主な特徴：歯科・医科医院の現場に特化｜

ノンデスクワーカーである歯科・医科医院の現場にフィットする、だれでも簡単に使えるスマホ完結型アプリです。また、看護師や歯科衛生など女性の多い職場である特性上、時短正社員・パートタイムなど雇用形態が様々な現場に特化した仕様になっています。

アプリサンプル画像|soeasyの貢献に対する想い|

「おしえあうって、すばらしい。」を掲げるsoeasyは、教育のみならず、現場の運営効率化を通じても歯科・医科現場の課題解決を目指しています。「shareshare」によって面倒な調整業務から解放されることで、多くの歯科・医科従事者が本来の業務に専念し、患者様に質の高いの医療を届けられる現場づくりを支援してまいります。

｜サービス概要｜

名称： shareshare（シェアーシェアー）

主な機能： シフト入力、パターン登録、QRコード招待、イベント登録、グループ管理など

価格： 年間 16,000円 / 10ID～

サービスサイト：https://lp.soeasy-shareshare.com/

soeasy公式サイト：https://www.soeasy.co.jp/