【オオツカスポーツ用品店】普段使いできる 中身が見えにくいサウナバッグが販売開始！
コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役 井澤 孝宏）は、新スポーツブランド『オオツカスポーツ用品店』から「普段使いできる 中身が見えにくいサウナバッグ」の販売を開始しましたのでお知らせいたします。
商品概要
普段使いできる 中身が見えにくいサウナバッグ
価格： 3,280円（税込）
商品ページ：https://otsuka-sports.com/products/saunabag
販売場所： Amazonなど
商品詳細
「サウナ」と「日常」をシームレスにつなぐデザイン
全面メッシュではなく側面のみをメッシュにすることで、通気性を確保しつつ中身が見えすぎない設計にしました。サウナバッグ特有の「生活感」を抑え、普段使いできるルックスに仕上げています。
持ち手につながる斜めのラインや、軽量でタフな撥水加工の「リップストップ生地」を採用。洗練された印象で、街歩きにも馴染むデザインと実用性を両立させました。
「スマート収納」とタフな設計
内側には中身が見える耐水性のあるポケットを配置。濡らしたくない貴重品やスマートフォンの収納に最適です 。
内側にペットボトルを仕分けできるメッシュポケットを備え、バッグ内での横倒れを防ぎます。さらに、鍵やサウナハットを取り付けられるナスカンも装備。
こだわった「機能性」と「利便性」
「隠す」と「見せる」の絶妙なバランス
おすすめの使用シーン
オオツカスポーツ用品店について
東京・大塚発の新スポーツブランド。お客様の声に耳を傾けながら「それ欲しかった！」をカタチにします。ちょっとした工夫をプラスし、使うたび「これだ！」と思えるような気持ちよさを提供していきます。
公式サイト： https://otsuka-sports.com
公式X：https://x.com/otsuka_sports
公式LINE：https://lin.ee/AKMoYkYU
オオツカスポーツ用品店 店長より
今回こだわったポイントは、「日常に馴染むデザイン」と「サウナの機能性」の融合です。仕事やジムのついでにサウナへ寄り、そのまま街へ出かけても違和感がないもの。「ただの袋」ではなく、サウナに向かう道中から「整い」までを豊かにする。そんな最高の相棒を作ろうと試行錯誤を重ねました！
店長X：https://x.com/mos3_3856
OEMお問い合わせ：https://commerce-media.info/pages/oem
【会社概要】
社名 コマースメディア株式会社
代表者 代表取締役 井澤 孝宏
設立 2016年5月
本社所在地 東京都豊島区南大塚3丁目44-11
福岡支店 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11
HP https://commerce-media.info
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
コマースメディア株式会社 担当：宮本
メールアドレス：support@otsuka-sports.com