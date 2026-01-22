【オオツカスポーツ用品店】普段使いできる 中身が見えにくいサウナバッグが販売開始！

コマースメディア株式会社

コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役 井澤 孝宏）は、新スポーツブランド『オオツカスポーツ用品店』から「普段使いできる 中身が見えにくいサウナバッグ」の販売を開始しましたのでお知らせいたします。

商品概要

普段使いできる 中身が見えにくいサウナバッグ

価格： 3,280円（税込）

商品ページ：https://otsuka-sports.com/products/saunabag

販売場所： Amazonなど

商品詳細

「サウナ」と「日常」をシームレスにつなぐデザイン

全面メッシュではなく側面のみをメッシュにすることで、通気性を確保しつつ中身が見えすぎない設計にしました。サウナバッグ特有の「生活感」を抑え、普段使いできるルックスに仕上げています。

持ち手につながる斜めのラインや、軽量でタフな撥水加工の「リップストップ生地」を採用。洗練された印象で、街歩きにも馴染むデザインと実用性を両立させました。

「スマート収納」とタフな設計

内側には中身が見える耐水性のあるポケットを配置。濡らしたくない貴重品やスマートフォンの収納に最適です 。

内側にペットボトルを仕分けできるメッシュポケットを備え、バッグ内での横倒れを防ぎます。さらに、鍵やサウナハットを取り付けられるナスカンも装備。

オオツカスポーツ用品店について

こだわった「機能性」と「利便性」「隠す」と「見せる」の絶妙なバランスおすすめの使用シーン

東京・大塚発の新スポーツブランド。お客様の声に耳を傾けながら「それ欲しかった！」をカタチにします。ちょっとした工夫をプラスし、使うたび「これだ！」と思えるような気持ちよさを提供していきます。

公式サイト： https://otsuka-sports.com

公式X：https://x.com/otsuka_sports

公式LINE：https://lin.ee/AKMoYkYU

オオツカスポーツ用品店 店長より

今回こだわったポイントは、「日常に馴染むデザイン」と「サウナの機能性」の融合です。仕事やジムのついでにサウナへ寄り、そのまま街へ出かけても違和感がないもの。「ただの袋」ではなく、サウナに向かう道中から「整い」までを豊かにする。そんな最高の相棒を作ろうと試行錯誤を重ねました！

店長X：https://x.com/mos3_3856

OEMお問い合わせ：https://commerce-media.info/pages/oem

【会社概要】

社名 コマースメディア株式会社

代表者 代表取締役 井澤 孝宏

設立 2016年5月

本社所在地 東京都豊島区南大塚3丁目44-11

福岡支店 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP https://commerce-media.info

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

コマースメディア株式会社 担当：宮本

メールアドレス：support@otsuka-sports.com