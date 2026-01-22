明治安田Jリーグ百年構想リーグユニフォーム（パンツ裏）スポンサー契約について

株式会社大分フットボールクラブ

この度、大分フットボールクラブでは、明治安田Jリーグ百年構想リーグユニフォーム（パンツ裏）スポンサーとして九州エネルギーサービス株式会社様との契約が決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

■ユニフォーム（パンツ裏）スポンサー

【会社名】 九州エネルギーサービス株式会社

【店舗所在地】 大分県中津市宮夫37-2

【代表者】 代表取締役会長 木下 拓海

【業務内容】 蓄電池、太陽光発電、オール電化、リフォーム、住宅ローン借り換え、外壁洗浄

【ホームページ】 kyu-ene.com/about/

【ロゴデザイン】

【主な広告媒体】

大分トリニータユニフォーム（パンツ裏）、ホームゲームピッチ看板ほか

※ユニフォームは2026年2月８日（明治安田Jリーグ百年構想リーグ第1節レイラックス滋賀FC戦）より掲出予定となります。

■九州エネルギーサービス株式会社 代表取締役会長 木下 拓海様のコメント

お世話になっております。九州エネルギーサービス株式会社代表取締役会長の木下拓海と申します。中津出身2008年からトリサポです。まずはこの大分という地に生を受け『大分トリニータ』という歴史ある偉大なクラブが、生まれながらに存在していたことを誇りに思います。

幼い頃より、人生の中で様々な逆境がありましたが、『トリニータが週末に勝ってくれる』そう信じるのが、いつも心の支えでした。

2010年(当時10歳)のトリニータに試練が訪れた際は、お年玉をかき集めて3万円の寄付をした事を今でも鮮明に覚えています。それくらい僕にとっては、人生の支えでした。大分トリニータ関係者の方々には本当に感謝しています。

起業当初は1人で何も楽しくなく、涙を流す日もありましたが、『大分トリニータのスポンサーに必ず成る』という目標を掲げ4年。

此処まで来る事が出来ました。そして、最高で最愛の仲間にも恵まれました。本当にありがとうございます。

そして次の目標です。弊社は2030年に太陽光蓄電池業界で1位の販売実績を誇る会社に成ります。全国へ15独立型支店展開年間売上120億全國に光を齎します。是非楽しみにしていてください。これからもご迷惑を掛ける事があるかとは存じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

■株式会社大分フットボールクラブ 代表取締役社長 小澤 正風のコメント

この度、九州エネルギーサービス株式会社様に、明治安田J2・J3百年構想リーグ期間のユニフォームスポンサー（パンツ裏）でご支援頂くことが決定いたしました。誠にありがとうございます。

また、本日1月21日、木下会長の26歳の誕生日に契約締結出来ることを嬉しく思います。

九州エネルギーサービス株式会社様は、『安心とエネルギーで、より良い未来を』をそのビジョンに掲げ、私共と同じように、地域に根ざし、地域に貢献できる企業を目指されております。

これからしっかりとタッグを組ませて頂き、共に発展できればと幸いです。