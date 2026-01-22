【TAKAMI ブランドアンバサダー】福士蒼汰・松岡茉優　わたしたちの毎日にタカミスキンピールが相棒！

日本ロレアル株式会社 タカミ事業部

東京・表参道にある美容皮膚の現場で、20万人*¹以上の肌と向き合ってきた経験から誕生したスキンケアブランド「タカミ」(本社：東京都新宿区、 www.takami-labo.com(https://www.takami-labo.com)) は、集英社『MAQUIA』とのコラボレーションにて、ブランドアンバサダーの福士蒼汰さん、松岡茉優さんをお迎えし、「タカミスキンピール」の魅力を語っていただきました。

■ONの日も、OFFの日も。「タカミスキンピールが支えです」

肌質や年齢など問わず、現在では累計愛用者数263万人以上*²に選ばれ続けているロングセラーアイテムの角質美容水「タカミスキンピール」 。

福士さんは「スキンピールを塗って3分待つ。すっかり僕のルーティンです」、松岡さんは「どんな場面でも安心して臨めるのはずっと頼りにしているスキンピールのおかげ」と、その魅力を語ります。

「もはや相棒のよう」とお二人が口を揃える「タカミスキンピール」をはじめとした、タカミのスキンケアへの溢れる愛を語っていただいている様子は、1月22日（木）発売のMAQUIA3月号本誌、およびWEBページにてご覧いただけます。

■タカミ公式サイト タイアップ特設ページ

【福士蒼汰さん ×松岡茉優さん×タカミ】私たちの毎日にタカミスキンピールが相棒！

https://www.takami-labo.com/closeup/202601_maquia.html

福士蒼汰さん × 松岡茉優さんｘTAKAMI スペシャルムービーも公開中！

https://youtu.be/UfHI3uA6ARE

■タカミLOVERな二人の「これも好き！」

■福士さんのお気に入り「タカミローションI・II」

角質しなやかに、「好潤感」な潤いをめぐらせ、肌本来のすこやかな美しさを引き出す、「タカミ“好潤感”化粧水」。

「スッと浸透し、べたつかないから気持ちよく使える」と福士さん。

▼タカミローションスペシャルページはこちら

https://www.takami-labo.com/special/lotion/

■松岡さんのお気に入り「タカミUVプロテクション」

紫外線から繊細な角質を守ることにこだわり、300万件以上ものデータを用いたAI解析で導き出した、心地よさと高い紫外線防御力（SPF50/PA++++）を備えた日やけ止め。

「大好きすぎでいくらでも語れる」と松岡さん。

▼「タカミUVプロテクション」スペシャルページはこちら

https://www.takami-labo.com/special/uv_protection/

■263万人以上*²に選ばれ続けている「タカミスキンピール」

263万人以上*²選ばれ続けている角質美容水。

塗って3分待つだけで、角質を剝がさず、肌の生まれ代わりのリズムに寄り添い、キメの整ったうるおいあふれる美しい肌へと導きます。

▼タカミスキンピールスペシャルページはこちら

https://www.takami-labo.com/skinpeel/ (https://www.takami-labo.com/skinpeel/)

■プロフィール

■福士蒼汰

1993年5月30日生まれ、東京都出身。2011年に俳優デビュー。同年、『仮面ライダーフォーゼ』で初主演を務める。2015年、『イン・ザ・ヒーロー』『神さまの言うとおり』『好きっていいなよ。』の3作品で第38回アカデミー賞新人俳優賞を受賞。2022年にはHuluオリジナルドラマ『THEHEAD』Season２で海外作品初出演を果たした。近年では、ドラマ『弁護士ソドム』、ドラマ『アイのない恋人たち』、映画『湖の女たち』で主演、2025年公開の映画『楓』ではW主演を務めた。トリプル主演で出演したNetflix Koreaの新作ドラマ『恋の通訳、できますか？』が配信中。また、2026年秋以降に台湾で公開予定の映画『花瞼猫:修羅道』出演など世界へ活躍の場を広げている。

■松岡茉優

1995年生まれ、東京都出身。ＮＨＫ連続テレビ小説「あまちゃん」(13)などで注目を集める。第42回日本アカデミー賞では「勝手にふるえてろ」で優秀主演女優賞、「万引き家族」で優秀助演女優賞を受賞。最近の主な出演作に、ドラマ「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」「ギークス～警察署の変人たち～」、舞台「やなぎにツバメは」などがある。ミュージカル「ディア・エヴァン・ハンセン」が2026年7月より上演。世界独占配信Netflixシリーズ「ダウンタイム」にて主演。

*¹ 2008年1月~2016年8月の延べ人数 *² 2025年12月末時点ご購入者の合計

■タカミについて

タカミは1999年に東京・表参道の美容皮膚科クリニックの現場から誕生したスキンケアブランドです。20万人以上*¹の肌と向き合ってきた経験から、角質を剥がさず育むという「角質美容(R)」を提唱し続けてまいりました。タカミは「生涯 美肌のかかりつけ」として、世代や性別を問わず全ての方々に美しい肌で前を向いていただけるよう、お客様と肌に寄り添い続けてまいります。

*1 2008年1月~2016年8月の延べ人数

