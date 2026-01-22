【事例公開】株式会社キャリアデザインセンターが「b→dash」導入で実現した求職者と求人企業の高精度マッチング戦略とは

株式会社データX

株式会社データX（本社：東京都新宿区、代表取締役：安部 泰洋）が提供するデータマーケティングクラウドシステム「b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=case-study_cdc_20260122)」が、転職サイト「type」や転職エージェントサービスを運営する株式会社キャリアデザインセンター様（本社：東京都港区、代表取締役社長兼会長：多田 弘實）の活用事例を公開したことをお知らせします。

株式会社キャリアデザインセンターは、「いい仕事、いい人生。」という経営理念のもと、企業の採用活動を総合的に支援し、転職事業を主軸に人材派遣や紹介など幅広く事業を展開している総合人材サービス企業。特にIT・エンジニア領域・女性領域での高い認知度とマッチングノウハウを強みとし、ダイレクトリクルーティングやAIなどの最新テクノロジーを活用し、労働力不足の課題解決と持続可能な社会への貢献を追求している。

■ b→dash導入の背景

キャリアデザインセンターは、「いい仕事、いい人生。」という経営理念のもと、転職事業を主軸に人材派遣・人材紹介などを通じて、企業の採用活動を総合的に支援してきました。

同社では、求職者は給与や勤務地といった「ハード情報」を起点に求人を検索・比較する傾向がある一方で、長く活躍できる職場を見つけるためには、社風や志向性といった「ソフト面」の一致が不可欠であると捉えています。そのため、検索の利便性を高める機能改善などのハード面の強化に加え、企業の価値観や風土が直感的に伝わるソフト面のマッチングまで、多角的な視点から最適な出会いの創出を追求してきました。

こうした両面の価値を最大化していく中で、施策運用においては、従来のベンダー依存型の運用体制から脱却し、自由度の高いセグメント配信をスピード感をもって実行できる体制の構築が課題となっていました。特に、多様化する求職者の転職ニーズに対して、高品質なパーソナライズ施策を提供していくためには、ユーザーデータの一元管理と、データに基づいた戦略的な施策実行基盤の整備が求められていました。

■ b→dashの導入理由

キャリアデザインセンターは、これらの課題を解決し、求職者一人ひとりへの提供価値を高めるための施策運用基盤を構築するため、b→dashの導入を決定しました。

同社が重視したのは、以下の3つの観点でした。

・求職者に紐づく多様なデータを一元的に管理できること

・ベンダーに依存せず、施策の設計・実行を自社でスピーディーに進められること

・多様化する転職ニーズに対応するため、細やかなセグメント配信やパーソナライズ施策を柔軟に展開できること

b→dashは、マーケティング活動に必要なデータ統合基盤を備え、会員データや求人データ、行動履歴データなど、顧客に紐づくあらゆるデータを一元管理できる点に加え、SQLを使用せずにノーコードでデータの加工・統合が可能である点が特長です。これにより、ベンダーに依存せずに、高度なインサイトをスピード感をもって把握し、アプローチができる環境を構築可能であると判断いただき、b→dashの導入に至りました。

■ b→dash導入後に実現できたこと

ー 月間約200施策の運用自動化、応募数増加を実現

● ベンダーに依存しない「自社運用」を実現

これまで実現が困難だった施策に必要なデータの抽出、加工・統合から施策設定・運用までの一連の作業を社内メンバーのみで完結可能となり、施策拡充のスピードが大幅に向上しました。これにより、求職者の行動状況や閲覧履歴を分析し、最適なタイミングで求職者一人ひとりに寄り添った求人情報の訴求が可能となりました。結果として、現在では、月に8～12本の新規施策を開始する体制が整い、月間200施策以上の自動運用を実現しています。

● データ連携の柔軟性による施策精度の向上

1日に複数回のデータ更新処理を設定し、配信を行う時間帯に合わせて会員データや求人情報が自動的に最新化される仕組みを構築しました。これにより、以前のようなタイムラグによる情報の不一致を解消し、常に「鮮度」の高いデータを活用することが可能になりました。ユーザーの直近の行動や最新の求人状況を即座に反映できるため、機会損失を防ぎ、ユーザー一人ひとりの現状に即した、関連性の高い求人情報の訴求を実現しています。

こうしたスピード感を持った施策拡充の結果、施策数の増加だけでなく、会員登録から応募までの歩留まり改善や応募数増加といった成果にもつなげることができています。

■ 今後の展望

現在運用している施策をベースに、一つひとつの施策精度を向上させることに注力していきます。現状、会員情報とwebサイト上の行動ログデータを掛け合わせた活用が十分にできていない部分があるため、今後はブラックボックスになっている部分を可視化・深掘りすることで、運用している施策の配信内容やセグメント抽出条件の精度をさらに高めていく方針です。

より求職者と求人企業のマッチング精度を向上させ、歩留まりの改善や応募数の増加につなげることで、求職者の転職活動における最適な出会いにより一層貢献できる体制を確立していきます。

■ ご担当者様からのお声

株式会社キャリアデザインセンター type部 type課 課長 兼 type副編集長 河西様からは、次のようなお声をいただいています。

「弊社のように、施策拡充のスピード感を重視したい企業や、柔軟に試行錯誤を重ねたい企業には非常に相性が良いツールだと感じます。もちろん、自由度が高い分、社内でツールを使いこなせるようになるまでには一定時間がかかりますが、サポート体制も整っており、弊社からの要望に対して真摯に向き合ってくれます。また、プロダクト自体も品質向上に向け、定期的にアップデートがあり、運用しやすい環境を提供してくれます。昨年からAIレコメンドをはじめ、AIを搭載した新機能が積極的にリリースされており、私たちも様々な機能を活用しています。こうしたサービス提供を通じて、利用者に寄り添う姿勢が感じられ、心強いです。社内で試行錯誤しながら、スピード感を持って施策を拡充していきたい企業にとって、b→dashは非常にマッチするツールだと感じます。」

事例記事はこちら :https://bdash-marketing.com/news/31159/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=case-study_cdc_20260122

■株式会社キャリアデザインセンター

代表取締役社長兼会長：多田 弘實

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂3-21-20 赤坂ロングビーチビル

設立：1993年7月8日

URL：https://cdc.type.jp/

■b→dashについて

b→dash(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=case-study_cdc_20260122)は、SQL不要の「ノーコード」かつ「All in one」で、「データの取込・加工・統合・抽出・活用」を簡単に実現するデータマーケティングクラウドシステムです。データマーケティングに必要なツールコストや導入/運用コストを最小化し、売上の最大化を支援します。

さらに、成果創出を目指した伴走型の支援が充実しているため、運用リソースが限られている企業様でも、データマーケティングをスムーズに加速させることができます。

■会社概要

株式会社データX

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル26階

代表取締役社長：安部 泰洋

設立：2010年4月6日

URL：https://bdash-marketing.com/(https://bdash-marketing.com/?utm_source=press_release&utm_medium=referral&utm_campaign=case-study_cdc_20260122)

事業内容：「b→dash」「kpiee」の開発、販売、導入 / 「b→dash for Sales」の提供