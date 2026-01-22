アップランドより『プロフィールビジュアルグッズ』・『APPLAND ミニパペットVol.2』が1月23日（金）より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーの『プロフィールビジュアルグッズ』および『APPLAND ミニパペットVol.2』をAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
「.LIVE」より花京院ちえり、神楽すず、カルロ・ピノ、もこ田めめめ、ヤマト イオリ、「ぶいぱい」より斜落せつな、銀棘ぐみ、猫撫こぜにのプロフィールビジュアルグッズ全4種類と、「.LIVE」メンバーのミニパペット第2弾の2アイテムが登場！
APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて1月23日（金）12時から販売いたします。
■『プロフィールビジュアルグッズ』 詳細
以下4種類のグッズを販売いたします。
※規定数量に達し次第、受注を締め切らせていただく場合がございます。
▼特大アクリルスタンド
価格：4,500円（税込）
種類：全8種
サイズ：約300×120mm内
材質：アクリル
※キャラクターによりサイズが異なります。
▼プロフィールキーホルダー
価格：1,000円（税込）
種類：全8種
サイズ：約95×60mm
材質：アクリル
▼缶バッジ
価格：500円（税込）
種類：全8種
サイズ：直径約56mm
材質：紙・ブリキ
▼ランダムコレクションカード（3枚入り）
価格：1,200円（税込）
種類：全16種（通常8種・ホログラム8種）
サイズ：約63×88mm
材質：紙
仕様：1セット3枚入り（通常2枚＋ホログラム1枚）
■『APPLAND ミニパペットVol.2』 詳細
以下2種類のグッズを販売いたします。
※規定数量に達し次第、受注を締め切らせていただく場合がございます。
▼ミニパペット
価格：1,900円（税込）
種類：全6種（電脳少女シロ、花京院ちえり、神楽すず、カルロ・ピノ、もこ田めめめ、ヤマト イオリ）
サイズ：本体約Ｗ80×Ｈ110mm
材質：ポリエステル
▼ミニパペット全種セット
価格：11,400円（税込）
セット内容：ミニパペット全6種（電脳少女シロ、花京院ちえり、神楽すず、カルロ・ピノ、もこ田めめめ、ヤマト イオリ）各1点
購入特典：ミニパペット専用スタンド6種
※本体の仕様は単品と同様です。
■グッズ販売概要
【販売時間】
2026年1月23日（金）18時00分～2月5日（木）23時59分
【発送時期】
2026年3月下旬～5月上旬頃
※APPLAND ミニパペットは製造状況により発送が遅れる場合がございます。
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
