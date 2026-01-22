アップランドより『プロフィールビジュアルグッズ』・『APPLAND ミニパペットVol.2』が1月23日（金）より販売開始！

株式会社アップランド株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーの『プロフィールビジュアルグッズ』および『APPLAND ミニパペットVol.2』をAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

「.LIVE」より花京院ちえり、神楽すず、カルロ・ピノ、もこ田めめめ、ヤマト イオリ、「ぶいぱい」より斜落せつな、銀棘ぐみ、猫撫こぜにのプロフィールビジュアルグッズ全4種類と、「.LIVE」メンバーのミニパペット第2弾の2アイテムが登場！

APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて1月23日（金）12時から販売いたします。

■『プロフィールビジュアルグッズ』 詳細

以下4種類のグッズを販売いたします。

※規定数量に達し次第、受注を締め切らせていただく場合がございます。

▼特大アクリルスタンド

価格：4,500円（税込）

種類：全8種

サイズ：約300×120mm内

材質：アクリル

※キャラクターによりサイズが異なります。

▼プロフィールキーホルダー

価格：1,000円（税込）

種類：全8種

サイズ：約95×60mm

材質：アクリル

▼缶バッジ

価格：500円（税込）

種類：全8種

サイズ：直径約56mm

材質：紙・ブリキ

▼ランダムコレクションカード（3枚入り）

価格：1,200円（税込）

種類：全16種（通常8種・ホログラム8種）

サイズ：約63×88mm

材質：紙

仕様：1セット3枚入り（通常2枚＋ホログラム1枚）

■『APPLAND ミニパペットVol.2』 詳細

以下2種類のグッズを販売いたします。

※規定数量に達し次第、受注を締め切らせていただく場合がございます。

▼ミニパペット

価格：1,900円（税込）

種類：全6種（電脳少女シロ、花京院ちえり、神楽すず、カルロ・ピノ、もこ田めめめ、ヤマト イオリ）

サイズ：本体約Ｗ80×Ｈ110mm

材質：ポリエステル

▼ミニパペット全種セット

価格：11,400円（税込）

セット内容：ミニパペット全6種（電脳少女シロ、花京院ちえり、神楽すず、カルロ・ピノ、もこ田めめめ、ヤマト イオリ）各1点

購入特典：ミニパペット専用スタンド6種

※本体の仕様は単品と同様です。

■グッズ販売概要

【販売時間】

2026年1月23日（金）18時00分～2月5日（木）23時59分

【発送時期】

2026年3月下旬～5月上旬頃

※APPLAND ミニパペットは製造状況により発送が遅れる場合がございます。

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

