アップランドより『プロフィールビジュアルグッズ』・『APPLAND ミニパペットVol.2』が1月23日（金）より販売開始！

写真拡大 (全9枚)

株式会社アップランド

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーの『プロフィールビジュアルグッズ』および『APPLAND ミニパペットVol.2』をAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。


「.LIVE」より花京院ちえり、神楽すず、カルロ・ピノ、もこ田めめめ、ヤマト イオリ、「ぶいぱい」より斜落せつな、銀棘ぐみ、猫撫こぜにのプロフィールビジュアルグッズ全4種類と、「.LIVE」メンバーのミニパペット第2弾の2アイテムが登場！


APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて1月23日（金）12時から販売いたします。



■『プロフィールビジュアルグッズ』 詳細

以下4種類のグッズを販売いたします。


※規定数量に達し次第、受注を締め切らせていただく場合がございます。





▼特大アクリルスタンド


価格：4,500円（税込）


種類：全8種


サイズ：約300×120mm内


材質：アクリル


※キャラクターによりサイズが異なります。





▼プロフィールキーホルダー


価格：1,000円（税込）


種類：全8種


サイズ：約95×60mm


材質：アクリル





▼缶バッジ


価格：500円（税込）


種類：全8種


サイズ：直径約56mm


材質：紙・ブリキ





▼ランダムコレクションカード（3枚入り）


価格：1,200円（税込）


種類：全16種（通常8種・ホログラム8種）


サイズ：約63×88mm　


材質：紙


仕様：1セット3枚入り（通常2枚＋ホログラム1枚）





■『APPLAND ミニパペットVol.2』 詳細

以下2種類のグッズを販売いたします。


※規定数量に達し次第、受注を締め切らせていただく場合がございます。



▼ミニパペット


価格：1,900円（税込）


種類：全6種（電脳少女シロ、花京院ちえり、神楽すず、カルロ・ピノ、もこ田めめめ、ヤマト イオリ）


サイズ：本体約Ｗ80×Ｈ110mm　


材質：ポリエステル





▼ミニパペット全種セット


価格：11,400円（税込）


セット内容：ミニパペット全6種（電脳少女シロ、花京院ちえり、神楽すず、カルロ・ピノ、もこ田めめめ、ヤマト イオリ）各1点


購入特典：ミニパペット専用スタンド6種


※本体の仕様は単品と同様です。






■グッズ販売概要

【販売時間】


2026年1月23日（金）18時00分～2月5日（木）23時59分



【発送時期】


2026年3月下旬～5月上旬頃


※APPLAND ミニパペットは製造状況により発送が遅れる場合がございます。



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？


■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■


・VTuberが好きな方


・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方


・0-1で企画立案経験のある方


・YouTubeでの配信に知見や興味がある方


・Web3.0に興味のある方


■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■


・営業


・イベント制作


・タレントマネージャー　他


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！


募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/