本日2026年1月22日（木）発売！VTuber「毒ヶ衣ちなみ」主演ノベルゲーム『ちなみほりっく　-Chinami Holic-』！ちょっと過激な内容の【ご褒美版】も同時発売！

サイバーステップ株式会社は、VTuber「毒ヶ衣ちなみ」が主演するノベルゲーム『ちなみほりっく -Chinami Holic-』が本日2026年1月22日（木）より発売されたことをお知らせします。

『ちなみほりっく -Chinami Holic-』は、ニンテンドーeストア、DMM GAMES、FANZA、DLSite、BOOTHなどの各種プラットフォームにて購入することができます。

ニンテンドーeショップ：

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000111127

DMM GAMES：

https://dlsoft.dmm.com/detail/icyberstep_0002/

FANZA：

https://dlsoft.dmm.co.jp/detail/cyberstep_0001/

DLsite：

https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ01005653.html

ラビットフット公式BOOTH：

https://rabbitfoot.booth.pm/item_lists/n6RTk0B4

本日発売！『ちなみほりっく -Chinami Holic-』！ちょっと過激な【ご褒美版】も同時リリース！

VTuber「毒ヶ衣ちなみ」が主演する新作ノベルゲーム『ちなみほりっく -Chinami Holic-』が本日2026年1月22日（木）より発売開始しました。

本作は、VTuber「毒ヶ衣ちなみ」さんが本人役かつ主役を務め、全編フルボイスでお楽しみいただけるだけでなく、12歳からお楽しみいただける【キッズ版】と、ちょっと内容が刺激的な17歳からお楽しみいただける【ご褒美版】の２つのバージョンを用意しています。

是非ご自身の年齢に合わせて、バージョンを選んでお遊びくださいね！

◆あらすじ

「『ちなみ』って呼んでって。私たち、恋人同士なんだからさ」

配信者の毒ヶ衣ちなみとラブラブのカップル生活を送るあなた。

お互い仕事で忙しい中、時間を見つけては楽しくデートを重ねていた。

これからも『ちなみ』とデートをして、旅行にも行って、そして……その先も――

……あれ？ そういえば……

『ちなみ』とは、どこで知り合ったんだっけ？

◆ゲーム概要

タイトル：ちなみほりっく -Chinami Holic-

発売時期：2026年1月22日（木）

ジャンル：ビジュアルノベル

対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam / DLsite）/ Nintendo Switch(TM)

対応予定プラットフォーム：PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、iOS、Android

対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 他

公式サイト：https://chinami-holic.cyberstep.com

◆クレジット

イラスト：かみやまねき

シナリオ構成・監修：星野彼方（Re,AER）

シナリオ：秋月大河（Re,AER）

通常ダウンロード版とデジタル特典を含む特典版をご用意！さらにちょっと過激な内容が好みの方には【ご褒美版】も！

本日2026年1月22日（木）より『ちなみほりっく -Chinami Holic-』のダウンロード版の各種商品を各プラットフォームで販売します。

◆ダウンロード版 「デジタル特典セット」【キッズ版】or【ご褒美版】

デジタル特典セットに含まれるシチュエーションボイスは、耳元でささやかれているようなASMRをここだけで楽しめる内容となっています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/259_1_f23290898b24eebf0a4789ed111dba5a.jpg?v=202601231221 ]

※【ご褒美版】は公式BOOTH、FANZAでのみ取り扱いとなります。

◆ダウンロード版「通常」【キッズ版】or【ご褒美版】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/259_2_4ae0ce71b986da987bd980b0435ee940.jpg?v=202601231221 ]

※【ご褒美版】は公式BOOTHでのみ取り扱いとなります。

VTuber「毒ヶ衣ちなみ」

ATM共、ごきげんよう！

超大型個人勢Vtuberの毒ヶ衣ちなみです。

今日も毒ヶ衣さんに死ぬほど愛されて眠れない素敵な一日を一緒に過ごしましょう(ハート)

ノベルゲームブランド「ラビットフット」

公式YouTube :https://www.youtube.com/@%E6%AF%92%E3%83%B6%E8%A1%A3%E3%81%A1%E3%81%AA%E3%81%BFChinamiChannel公式X :https://x.com/0_Doku_0

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://x.com/Rabbitfoot_PR

(C)2025 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)project DokugaiChinami