【船橋市在住の方 必見】1月24日(土) 1日限定の新春大感謝祭 開催決定！

写真拡大 (全6枚)

ニッカホーム株式会社

新春大感謝祭チラシ（表面）


新春大感謝祭チラシ（裏面）

全国100店舗以上展開！2026年に創業39周年を迎える、リフォーム＆増改築 ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/) （本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の ニッカホーム船橋ショールーム(https://funabashi-nikka.com/) が主催の「新春大感謝祭」を、LIXILショールーム船橋 にて開催します！1月24日(土)、1日限定のイベントですので、この機会をお見逃しなく！





ニッカホームは2026年に創業39周年を迎えます！39＝サンキューの気持ちを込めた「新春大感謝祭」をお見逃しなく！



本イベントにご来場いただいた先着30組のお客様には、千葉県の人気の石窯パン工房店「ピーターパン」のパンをプレゼントいたします！


また、ちびっこコーナーではお菓子つかみ取りをお楽しみいただけます！


さらに、最大30,000円分のニッカホームリフォーム券が当たる大抽選会を実施します！


新年初の運試し、ぜひご参加ください！



イベント当日は、LIXILの組み合わせトイレが工事費込みで12.5万円(税込)のトイレパックが大変お買い得です！


先着順となりますのでお早めにご相談ください。


また、LIXILのユニットバス「リデア」と「リノビオV」が、定価より65％OFFと通常割引よりお得にご提供します！


さらに、対象のユニットバス・キッチンをご成約いただいた方には、浴室換気乾燥暖房機やタッチレス水栓へグレードアップなど嬉しい、お年玉ご成約特典をご用意しております！



新年最初の大売り出し、お買い得な商品を多数ご用意しておりますので、ぜひ実際にショールームで見て・触れて、お値段もチェックしてみてください！



当日は「住まいの相談会」も開催します！


お住まいのお悩み・不安を、一気に相談＆解決できます！



リフォームをお考えの方、今すぐでなくても将来的には・・・という方、ご相談・見学だけでも大歓迎です！
スタッフ一同、みなさまのご来場を、心よりお待ちしております！



イベント詳細



日時：2月24日(土)　10：00～16：00まで


会場：LIXILショールーム船橋


　　　https://www.lixil.co.jp/showroom/kanto/lixil_funabashi/


住所：〒273－0865


　　　千葉県船橋市夏見1-20-8


　　　※無料駐車場あり


主催：ニッカホーム船橋ショールーム


詳細：https://funabashi-nikka.com/news/20260119170550.html



イベント主催店舗*のご紹介


＊本イベントは、LIXIL船橋ショールームのみで開催いたします。ご来場の際はお間違えの無いよう、ご注意ください。




ニッカホーム船橋ショールーム外観
ニッカホーム船橋ショール―ム

住所：〒273-0021
　　　千葉県船橋市海神5丁目29-59


対応エリア：船橋市（一部地域を除く）、市川市の一部、習志野市の一部



https://funabashi-nikka.com/






お問合せ

フリーコール　0120-17-7549
※店舗への直通番号ではございません
受付時間：　8：30～19：00
（日曜、第1・2・3土曜　9：00～18：00）





ニッカホーム株式会社　会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】
　　住所：〒458-0007　愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地
　　創業：1987年1月（個人商店として開業）
　代表者：代表取締役　会長　榎戸　欽治
　　　　　代表取締役　社長　西田　裕久
　資本金：8,000万円
　社員数：グループ全体　1,695名（2025年4月現在）
　　年商：グループ全体　711.6億円（2024年度）
施工実績：グループ全体　88,842件（2025年）
　　　　　累計900,953件を超える施工実績
事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・
　　　　　塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）
　　　　　住宅設備機器の販売・施工
　　　　　建築資材・小物などの企画・製造・販売




ニッカホーム株式会社　関東支社
ニッカホーム株式会社　関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

ニッカホーム株式会社　関東支社
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢八丁目5-4　2F
電話：03-5752-5201
FAX：03-5752-5202
メール：web.kanto@nikka-home.co.jp
広報担当：土田




ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598