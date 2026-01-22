【船橋市在住の方 必見】1月24日(土) 1日限定の新春大感謝祭 開催決定！

ニッカホーム株式会社新春大感謝祭チラシ（表面）新春大感謝祭チラシ（裏面）

全国100店舗以上展開！2026年に創業39周年を迎える、リフォーム＆増改築 ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/) （本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の ニッカホーム船橋ショールーム(https://funabashi-nikka.com/) が主催の「新春大感謝祭」を、LIXILショールーム船橋 にて開催します！1月24日(土)、1日限定のイベントですので、この機会をお見逃しなく！

ニッカホームは2026年に創業39周年を迎えます！39＝サンキューの気持ちを込めた「新春大感謝祭」をお見逃しなく！

本イベントにご来場いただいた先着30組のお客様には、千葉県の人気の石窯パン工房店「ピーターパン」のパンをプレゼントいたします！

また、ちびっこコーナーではお菓子つかみ取りをお楽しみいただけます！

さらに、最大30,000円分のニッカホームリフォーム券が当たる大抽選会を実施します！

新年初の運試し、ぜひご参加ください！

イベント当日は、LIXILの組み合わせトイレが工事費込みで12.5万円(税込)のトイレパックが大変お買い得です！

先着順となりますのでお早めにご相談ください。

また、LIXILのユニットバス「リデア」と「リノビオV」が、定価より65％OFFと通常割引よりお得にご提供します！

さらに、対象のユニットバス・キッチンをご成約いただいた方には、浴室換気乾燥暖房機やタッチレス水栓へグレードアップなど嬉しい、お年玉ご成約特典をご用意しております！

新年最初の大売り出し、お買い得な商品を多数ご用意しておりますので、ぜひ実際にショールームで見て・触れて、お値段もチェックしてみてください！

当日は「住まいの相談会」も開催します！

お住まいのお悩み・不安を、一気に相談＆解決できます！

リフォームをお考えの方、今すぐでなくても将来的には・・・という方、ご相談・見学だけでも大歓迎です！

スタッフ一同、みなさまのご来場を、心よりお待ちしております！

イベント詳細

日時：2月24日(土) 10：00～16：00まで

会場：LIXILショールーム船橋

https://www.lixil.co.jp/showroom/kanto/lixil_funabashi/

住所：〒273－0865

千葉県船橋市夏見1-20-8

※無料駐車場あり

主催：ニッカホーム船橋ショールーム

詳細：https://funabashi-nikka.com/news/20260119170550.html

イベント主催店舗*のご紹介

＊本イベントは、LIXIL船橋ショールームのみで開催いたします。ご来場の際はお間違えの無いよう、ご注意ください。

ニッカホーム船橋ショールーム外観ニッカホーム船橋ショール―ム

住所：〒273-0021

千葉県船橋市海神5丁目29-59

対応エリア：船橋市（一部地域を除く）、市川市の一部、習志野市の一部

https://funabashi-nikka.com/

お問合せ

フリーコール 0120-17-7549

※店舗への直通番号ではございません

受付時間： 8：30～19：00

（日曜、第1・2・3土曜 9：00～18：00）

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）

累計900,953件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社 関東支社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】



ニッカホーム株式会社 関東支社

〒158-0083

東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F

電話：03-5752-5201

FAX：03-5752-5202

メール：web.kanto@nikka-home.co.jp

広報担当：土田

