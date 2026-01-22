【船橋市在住の方 必見】1月24日(土) 1日限定の新春大感謝祭 開催決定！
新春大感謝祭チラシ（表面）
新春大感謝祭チラシ（裏面）
全国100店舗以上展開！2026年に創業39周年を迎える、リフォーム＆増改築 ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/) （本社：愛知県名古屋市緑区篭山、代表取締役社長：西田裕久、以下 ニッカホーム）の ニッカホーム船橋ショールーム(https://funabashi-nikka.com/) が主催の「新春大感謝祭」を、LIXILショールーム船橋 にて開催します！1月24日(土)、1日限定のイベントですので、この機会をお見逃しなく！
ニッカホームは2026年に創業39周年を迎えます！39＝サンキューの気持ちを込めた「新春大感謝祭」をお見逃しなく！
本イベントにご来場いただいた先着30組のお客様には、千葉県の人気の石窯パン工房店「ピーターパン」のパンをプレゼントいたします！
また、ちびっこコーナーではお菓子つかみ取りをお楽しみいただけます！
さらに、最大30,000円分のニッカホームリフォーム券が当たる大抽選会を実施します！
新年初の運試し、ぜひご参加ください！
イベント当日は、LIXILの組み合わせトイレが工事費込みで12.5万円(税込)のトイレパックが大変お買い得です！
先着順となりますのでお早めにご相談ください。
また、LIXILのユニットバス「リデア」と「リノビオV」が、定価より65％OFFと通常割引よりお得にご提供します！
さらに、対象のユニットバス・キッチンをご成約いただいた方には、浴室換気乾燥暖房機やタッチレス水栓へグレードアップなど嬉しい、お年玉ご成約特典をご用意しております！
新年最初の大売り出し、お買い得な商品を多数ご用意しておりますので、ぜひ実際にショールームで見て・触れて、お値段もチェックしてみてください！
当日は「住まいの相談会」も開催します！
お住まいのお悩み・不安を、一気に相談＆解決できます！
リフォームをお考えの方、今すぐでなくても将来的には・・・という方、ご相談・見学だけでも大歓迎です！
スタッフ一同、みなさまのご来場を、心よりお待ちしております！
イベント詳細
日時：2月24日(土) 10：00～16：00まで
会場：LIXILショールーム船橋
https://www.lixil.co.jp/showroom/kanto/lixil_funabashi/
住所：〒273－0865
千葉県船橋市夏見1-20-8
※無料駐車場あり
主催：ニッカホーム船橋ショールーム
詳細：https://funabashi-nikka.com/news/20260119170550.html
イベント主催店舗*のご紹介
＊本イベントは、LIXIL船橋ショールームのみで開催いたします。ご来場の際はお間違えの無いよう、ご注意ください。
ニッカホーム船橋ショールーム外観
ニッカホーム船橋ショール―ム
住所：〒273-0021
千葉県船橋市海神5丁目29-59
対応エリア：船橋市（一部地域を除く）、市川市の一部、習志野市の一部
https://funabashi-nikka.com/
お問合せ
フリーコール 0120-17-7549
※店舗への直通番号ではございません
受付時間： 8：30～19：00
（日曜、第1・2・3土曜 9：00～18：00）
ニッカホーム株式会社 会社情報
【会社名：ニッカホーム株式会社】
住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地
創業：1987年1月（個人商店として開業）
代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治
代表取締役 社長 西田 裕久
資本金：8,000万円
社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）
年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）
施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）
累計900,953件を超える施工実績
事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・
塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）
住宅設備機器の販売・施工
建築資材・小物などの企画・製造・販売
ニッカホーム株式会社 関東支社
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
ニッカホーム株式会社 関東支社
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢八丁目5-4 2F
電話：03-5752-5201
FAX：03-5752-5202
メール：web.kanto@nikka-home.co.jp
広報担当：土田
ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598