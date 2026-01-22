東方Project二次創作ゲーム『妖々剣戟夢想』本日1月22日（木）よりNintendo Switch版配信開始！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、東方Projectファンゲームである3D弾幕アクション『妖々剣戟夢想』をNintendo Switch(TM)向けに、本日1月22日（木）より配信開始しましたことをお知らせいたします。

また、本日より2週間ほど15%OFFでお買い求めいただけるローンチセールを実施中です。

ぜひこの機会にMy Nintendo Storeをご覧ください。

【My Nintendo Store】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000113693

■サークル「あんかけスパ」の原点となる『妖々剣戟夢想』のリマスターが遂に登場！

東方Projectファンゲームである『東方シンセカイ』、「東方Project『東方紅輝心』」を手掛けたサークル「あんかけスパ」の原点となるタイトルである『妖々剣戟夢想』が、14年ぶりのリマスター版としてNintendo Switch(TM)に登場します。

リマスターに伴いグラフィックの向上はもちろんのこと、操作性の向上や難易度の追加、英語ローカライズの追加など様々な改善を施しました。ぜひパワーアップした本作を皆様のお手元でお楽しみください。

● Nintendo Switch(TM)版トレーラー公開中！(※高画質版)

日本語：https://youtu.be/pxutE4Ro0pE

英語：https://youtu.be/2bPpGkyuMnU

＜『妖々剣戟夢想』とは＞

『妖々剣戟夢想』は「魂魄妖夢」を主人公とした東方Projectの二次創作（ファンゲーム）であり、簡単・軽快な操作性が特徴の3D弾幕アクションです。

●『妖々剣戟夢想』あらすじ

本作の主人公は、白玉楼の主・西行寺幽々子に仕える庭師かつ警護役、さらに剣術の指南役でもある魂魄妖夢。

ある日、稽古をサボりがちな幽々子を注意すると「実力不足に教わる気はない」とあしらわれ、

もし稽古を受けさせたいなら、幻想郷でいくつもの異変を解決してきた巫女――博麗霊夢を倒してきなさい、という条件を突きつけられてしまう。

納得はいかないが未熟さは自覚している妖夢は、条件を受け入れて幻想郷に向かった。

果たして待ち受ける困難を退け、霊夢を倒し、幽々子に実力を示すことはできるのか？

●本作の主人公は妖夢。スペルとスキルを駆使して爽快アクションを楽しもう。

本作の主人公である妖夢が操るのは「突進」「範囲」「遠距離」の個性の異なる3つのスキルと強力なスペルカード。

攻撃するだけでなく、突進でジャンプの距離を伸ばしたり

遠距離攻撃で先の足場にいる邪魔な敵を倒したりと、ステージの攻略にも役立ちます。

坂本昌一郎氏（Sound Sepher）による東方アレンジBGMが、ステージを一段と盛り上げます。

●ヒット数を稼いで戦闘を有利に進めよう！

攻撃を当て続けるとヒット数が増えていき、スコアやスキルの回復速度にボーナスが入ります。

特にスキルボーナスを高めるとスキルが連発しやすくなり、攻略が楽になります。

●リマスター版からの新仕様も！さらに遊びやすくなった『妖々剣戟夢想』をお楽しみください。

リマスター以前は3つのスキルを切り替えながら戦う方式でしたが、リマスター化に伴いスキル切替を挟まずに発動ができるように変更し、より直感的な操作になりました。

他にもリマスター化に伴い、一部バランスの調整や破壊可能オブジェクトの追加、画面情報の追加、落下ペナルティの廃止、グラフィックの最適化、英語ローカライズの追加などを施し、より遊びやすさを追求いたしました。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/296_1_afa6ddb6d10fce2345ebfc1950be761d.jpg?v=202601231221 ]

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

