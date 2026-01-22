【EC事業者向け】オンラインカンファレンス「楽天市場のすべてが分かる1日 RAKUTEN THE DAY 2026 ～日本中が楽天に染まる日-ここでしか聞けない成功事例を大公開～」を2月5日に開催

マーケティングアソシエーション株式会社

ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2026年2月5日（木）に、株式会社WUUZY様主催のオンラインカンファレンス【楽天市場のすべてが分かる1日 RAKUTEN THE DAY 2026 ～日本中が楽天に染まる日-ここでしか聞けない成功事例を大公開～】にて登壇いたします。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.ecnopro.jp/rakuten2602-conf?fid=2026-01-08/3drjkr

📣【3年連続開催決定！】楽天市場の成果を伸ばす1日限りの特別イベント

国内最大級のECモール「楽天市場」では、出店企業の増加により競争が年々激化しています。

価格競争や差別化、集客に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回、楽天市場を熟知した豪華15社のプロフェッショナルが集結し、最新トレンドから集客・CVR改善、セール戦略、物流対策まで、“今すぐ使える”実践的な知識と成功事例を徹底解説！

楽天市場に出店中の方はもちろん、これから出店を検討されている企業様にも必見の内容です。

楽天市場での売上拡大を目指す皆さまにとって、必ずヒントをお持ち帰りいただける内容です。

是非この機会にご視聴いただけますと幸いです。

⏰セミナースケジュール及び内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/344_1_9752f3feeffdc80ed077e60e169ded22.jpg?v=202601231221 ]

■ 開催概要

・日時：2026年2月5日（木）9:30～17:30

・会場：オンライン※zoomを使用

・料金：無料

・主催：株式会社WUUZY（ECのプロ）

・共催：株式会社Proteinum、GIVE＆GIVE株式会社、しるし株式会社、株式会社E-Grant、LISUTO株式会社、株式会社GROOVE、NE株式会社、株式会社こころ、株式会社インターファクトリー、株式会社マクロジ、グリニッジ株式会社、All web consulting株式会社、ジャグー株式会社、マーケティングアソシエーション株式会社

詳細・お申し込みはこちら :https://www.ecnopro.jp/rakuten2602-conf?fid=2026-01-08/3drjkr■会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

