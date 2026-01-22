速報【カレーオブザイヤーの栄冠は？】カレーの日（1/22）を記念してカレー界の注目アワード「カレー・オブ・ザ・イヤー２０２６」10部門を発表！直近１年で最も輝いたカレーがわかります！

株式会社カレー総合研究所

テレビなどメディアでお馴染みのカレー研究情報発信機関である、株式会社カレー総合研究所（代表：井上岳久／東京都渋谷区）が運営するカレー大學は、1月22日のカレーの日を記念して、「カレー・オブ・ザ・イヤー」の２０２６年版を本日、神田特設会場で執り行われた授与式で発表しました。

また、本リリースで「速報」として受賞商品をご紹介させていただきます。ただし、あくまでも「速報」であり、受賞理由などの詳細の「正式版」は後日、発表させていただきます。



＜本リリースのポイント＞

１. カレーの日を記念し、直近一年でカレー界の発展に寄与した企業、団体に授与

２. 「カレールウ部門」「レトルトカレー部門」「ご当地カレー部門/地域振興カレー部門」など１０部門を発表

1.カレールウ部門「プレミアム黒カレー カレールウ全商品」（プレミアム黒カレー販売する全メーカー）

2.レトルトカレー部門「カレーでニクる。」＜牛肉＞＜豚肉＞ （ハウス食品株式会社）3.カレーパウダー部門該当なし

４.外食カレー店部門「プレミアム黒カレー提供カレー店」（プレミアム黒カレー提供する全カレー店）

５.ご当地カレー部門/地域振興カレー部門「オールSAITAMAカレー」（株式会社TOYO EVERYDAY HOLDINGS）

６.カレー関連商品部門「道修町の薬種問屋が出会った明治期のカレースパイス」（田辺ファーマ株式会社）

７. 新規事業部門該当なし

８.企画部門「ホワイトカレー＜中辛＞、ブラックカレー＜中辛＞、レッドカレー＜中辛＞」（ハウス食品株式会社）

９.社会貢献部門「横須賀みんなのカレー食堂」 （カレーラボ代表 村尾直人）

１０.特別賞部門「石破式カレー」（石破茂/前内閣総理大臣・衆議院）

■「カレー・オブ・ザ・イヤー」発表・授賞式の概要

主 催： カレー大學（株式会社カレー総合研究所）

イベント名：カレー・オブ・ザ・イヤー発表及び授与式

開催日時： 1月２２日（木） 10：30～12：00

開催場所： エッサム神田ホール本社ビル4階こだまホール

（東京都千代田区神田須田町１-26-3）

目 的： カレー業界に発展に寄与した商品及び店舗を発表し、

表彰することでカレー業界のさらなる発展、活性化の起爆剤となることを目指す。

内 容： 一年間でカレー界の発展及び文化促進に寄与したカレー商品（店）に賞を授与する。

ﾀｲﾑｽｹｼ゛ｭｰﾙ： 10：15 開場

10：30～11：00 カレー・オブ・ザ・イヤーを発表

11：00～11：30 授与式

≪お問い合わせ≫ info@currydaigaku.jp

■「カレー・オブ・ザ・イヤー」とは？

カレー総合研究所が2017年に創設した賞です。 カレー業界の中で革新的または画期的でありますが、 まだ業界外に十分認知されていない商品に授与するもので、 2018年は10部門設置されました。 選考方法は、 全国各地にいる約1500人のカレー大學卒業生による推薦（自薦、 他薦問わず）をもとに、 厳選な審査を経て決定します。 毎年、大手食品メーカーから、 地域密着で奮闘する中小企業やカレー店などが表彰されています。

１）日本のカレー文化の発展に寄与したカレー

２）カレー業界に画期的な技術革新をもたらしたカレー

３）一部にしか知られていないが、カレー愛好者に知らしめる価値のあるカレー

そして、メディアやネット、もしくはカレー業界で話題、注目を集めたカレー

■カレー・オブ・ザ・イヤー受賞部門

「カレールウ部門」

「レトルトカレー部門」

「カレーパウダー部門」

「外食カレー店部門」

「社会貢献部門」

「カレー関連商品部門」

「地域振興カレー部門」

「新規事業部門」

「企画部門」

「特別賞部門」

■過去の受賞商品

http://www.currysoken.jp/





※カレーの日とは…1982年1月22日に、全国学校栄養士協議会が全国の小中学校の給食でカレーを出そうと試みたことが由来し、カレーの日に制定されている。

カレーオブザイヤーの授賞式の様子はこちらでわかります。

■2021年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000033279.html

■2021年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000033279.html

■2022年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000033279.html

■２０２３年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000296.000033279.html

■２０２４年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000033279.html

■２０２５年カレーオブザイヤー

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000528.000033279.html

「カレー総合研究所」は、カレーを通した日本全体の食文化、健康食としてカレーの普及による健康面からのアプローチなど、日本総国民が大好物で国民食とまで言われているカレーをさらに盛り上げ、発展させることを目的とします。

http://www.currysoken.jp/

カレーを体系的かつ実践的に学ぶことができ、 カレーを理解する必要不可欠な知識全般を習得します。 単なる知識としてだけでなく、 ビジネスや家庭で実用的に実践できる「生きた学問」として学ぶことを目指しています。

カレー界の第一人者である井上岳久が監修したテキストをもとに分かりやすく学べます。 日本最高峰のカレー講座です。

https://currydaigaku.jp/