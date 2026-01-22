アスタミューゼ、事業成功の本質を捉えた現役メンタルコーチが語る「成功する新規事業」ウェビナーを開催

アスタミューゼ株式会社

イノベーションデータとアルゴリズムで未来を可視化するアスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永井歩、以下「アスタミューゼ」）は、2026年2月5日(木)、新規事業における「人」と「マインド」に焦点を当てたウェビナー『「成功する新規事業」に隠された、突破力を生み出す思考アルゴリズム ～葛藤を力に変え、不確実な未来を切り拓く「非認知能力」とは～』を開催いたします。

本ウェビナーでは、投資銀行部門で数々のM&Aを成立させた「外から見る経営」のプロフェッショナルであり、現在は株式会社荏原製作所にて次世代事業開発推進部長などを歴任、新規事業創出の現場を知り尽くした経験を活かしてメンタルコーチとしても活躍中の杉谷周彦氏を講師にお招きします。



「戦略や理論だけでは越えられない壁」を突破するために不可欠な非認知能力に焦点を当て、新規事業を前に進めるための実践的な思考アルゴリズムを紐解きます。

▼参加登録（無料）はこちら

https://www.astamuse.co.jp/event/34566/

※申し込みいただいた方には後日、アーカイブ動画を送付させていただきます。また、アンケートにご回答いただいた方はスライド資料もダウンロードできます。当日の予定があわない方もぜひご登録ください。

■開催の背景

これまでアスタミューゼは、世界最大級のイノベーションデータベースと独自のアルゴリズムを用い、売上100億円を超える新規事業創出 を「情報の可視化」の側面から支援してまいりました。

しかし、不確実性が高く、正解のない「未来」を創る新規事業の現場において、どれほど精緻な戦略や有望なデータがあっても、プロジェクトが頓挫してしまうケースは少なくありません。その障壁の多くは、社内の合意形成における軋轢、度重なるピボットによる疲弊、そして意思決定の迷いといった、関わる「人」の内面に起因する課題です。

本ウェビナーでは、金融・事業会社双方で新規事業・M&A・組織変革の最前線を経験してきた杉谷周彦氏が登壇し、 新規事業開発にはつきものの「戦略や理論だけでは越えられない壁」を突破するために不可欠な非認知能力に焦点を当て、新規事業を前に進めるための実践的な思考アルゴリズムを紐解きます。



当社主催ウェビナーへの初登壇となる今回は、 IQや専門知識（認知能力）とは異なる、「非認知能力（数値化困難なメンタル力）」に着目。不確実な未来を切り拓くための「思考のアルゴリズム」を徹底解説します。

■本ウェビナーのキーワード：「非認知能力」とは

IQ（知能指数）やテストの点数、専門知識といった「数値化できる能力（認知能力）」とは対照的に、やり抜く力（グリット）、回復力（レジリエンス）、自己効力感、他者への共感力など、個人の内面やマインドセットに関する能力の総称です。

不確実な新規事業開発において、「不確実な状況下で意思決定し、周囲を巻き込みながら事業を推進させる力」の源泉として、現在世界的に注目されています。

■ウェビナー内容

当日は以下のテーマについて、実体験と理論を交えてお話しいただきます。

- アスタミューゼとの事業共創経緯- 新規事業の現場で起きる「葛藤」と「悩み」の正体- これからの時代に求められる「非認知能力」▫ IQや専門知識とは異なる、数値化しづらいメンタル力とは- 非認知能力を活用した新規事業における実践的アプローチ「思考アルゴリズム」の実装▫ 葛藤をエネルギーに変え、壁を突破する具体的なアプローチ

※内容は変更する場合がございます。

■こんな方におすすめ

本ウェビナーは、リーダー・担当者という役職を問わず、新規事業創造に関わるすべての方を対象としています。

- 戦略や知識は学んできたが、現場でうまく機能しないと感じている方- 新規事業推進の中で孤独感や閉塞感を感じ、メンタル面での突破口を探している方- 不確実な未来に対して、折れない心と柔軟な思考を持つ「強いチーム」を作りたい方- 人や組織を巻き込みながら事業を前に進める力を高めたい方- 新規事業を「個人の頑張り」に依存させない仕組みに関心のある方

■開催概要

- セミナータイトル： 「成功する新規事業」に隠された、突破力を生み出す思考アルゴリズム ～葛藤を力に変え、不確実な未来を切り拓く「非認知能力」とは～- 開催日時： 2026年2月5日(木) 12:00～13:00- 開催形式： Zoom- 参加費： 無料- 参加特典： 当日ご参加いただいた方には、本テーマに関連した特別なプログラムをご案内いたします。- 主催： アスタミューゼ株式会社- 申込方法：以下URLよりお申し込みくださいhttps://www.astamuse.co.jp/event/34566/

※競合他社や対象者以外の参加はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※申し込みいただいた方には後日、アーカイブ動画を送付させていただきます。当日の予定があわない方もぜひご登録ください。

■登壇者

杉谷 周彦（すぎたに のりひこ）氏

SBT（Super Brain Training）1級メンタルコーチ / 組織心理士・顧客心理士

日本興業銀行（現みずほ銀行）入行後、野村證券、モルガン・スタンレー証券、シティグループ証券の投資銀行部門にて約14年間、多数の国内・クロスボーダーM&A案件を経験。

「外から見る経営」のプロフェッショナルとして、数多くの精緻な戦略・理論に触れる。

2015年より株式会社荏原製作所に入社。事業カンパニー企画部長として海外M&Aや拠点設立・グループ再編を主導。その後、次世代事業開発推進部長としてスタートアップ投資やオープンイノベーションを主導し、「内側で動かす経営」の最前線にて、理論だけでは突破できない「現場の現実」や「意思決定者の葛藤」を数多く経験する。



こうした30年以上のキャリアを通じ、事業成功の鍵は戦略の精緻さ以上に、推進者の「マインドセット（非認知能力）」にあると確信。地元少年野球チームの育成コーチ時代にメンタルトレーニングを導入して東京都優勝へ導いた実体験を原点に、現在も荏原製作所にてM&A、新規事業開発に従事しながら、ビジネス・スポーツ・学校教育においてメンタルコーチングを実践。



「理論（戦略・ファイナンス）」と「マインドセット（非認知能力）」の両輪で、未来を創る人々に伴走し、組織と人が持つ「可能性の扉」を開く活動を展開している。慶應義塾大学法学部卒。







■参加方法

（1）下記URLよりお申し込みください。

https://www.astamuse.co.jp/event/34566/

（2）招待メールを確認

お申し込みいただくと招待メールが自動送信されます。

メール本文に参加URLとパスワードを記載しておりますので、当日まで保管ください。

※モバイル端末からもご参加いただけますが、パソコン経由での参加をお勧めします。



（3）当日参加

招待メール記載の「ここをクリックして参加」をクリックしてご参加ください。

※競合他社や対象者以外の参加はお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

※申し込みいただいた方には後日、アーカイブ動画を送付させていただきます。また、アンケートにご回答いただいた方はスライド資料もダウンロードできます。当日の予定があわない方もぜひご登録ください。

