ボーイズグループRIIZE 東京ドーム公演 CSチャンネル日テレプラスで独占生中継 決定！

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）が運営するＣＳチャンネル『日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ』にて、ボーイズグループRIIZEの東京ドーム公演『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』を独占生中継することが決定しました。

24年9月に日本デビュー以降、精力的に活動を展開しているボーイズグループRIIZE （ライズ）。

25年には全国5都市を巡る初のアリーナツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN」を開催し、各地で熱狂的な支持を集め大盛況のうちに終了。

そしてついにK-POP男性グループとしてデビュー最速での東京ドーム公演が実現！この大注目の東京ドーム公演3DAYSの中から最終公演日である2月23日（月・祝）のライブの模様を、日テレプラスにて独占生中継でお届けします。

また東京ドーム公演独占生中継を記念して、RIIZEデビュー後初のリアルバラエティ『BOSS RIIZE』の放送も決定。CSベーシックチャンネルでは初放送となります。明るく元気いっぱいにはしゃぐ仲睦まじいRIIZEの魅力を十分に知ることができるこちらも必見です。公演と合わせてお楽しみください。

(C) 2024 STUDIO X+U, SM ENTERTAINMENT CO.,LTD. All Rights Reserved

抽選でRIIZEメンバーのサイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施予定です。

*詳細は後日発表

◆出演 RIIZE（ライズ）

RIIZE（ライズ）は、“成長する（Rise）”と“実現する（Realize）”という英単語を組み合わせて作られたグループ名で、「共に成長し、夢を叶えていくチーム」という意味が込められている。最年長のショウタロウをはじめ、ウンソク、ソンチャン、ウォンビン、ソヒ、末っ子のアントンで構成されている。

2023年に1stシングル『Get A Guitar』で本格デビューしたRIIZEは、2024年に1stミニアルバム『RIIZING』、2025年には1stフルアルバム『ODYSSEY』を発表し、リリースする作品すべてが3作連続ミリオンセラーを記録。グループ名のように、常に成長し続ける姿を見せている。さらに、11月24日にはニューシングル『Fame』が発売された。

またRIIZEは、日本レコード協会（RIAJ）の基準において、2023年以降にデビューしたK-POPボーイズグループとして初めて、ストリーミング部門で『Get A Guitar』が“ゴールド”認定を獲得。加えて、シングル・アルバムの累計出荷量によるゴールドディスク部門でも、日本オリジナルシングル『Lucky』が“プラチナ”認定、1stフルアルバム『ODYSSEY』が“ゴールド”認定を受けている。

さらに、2026年2月21日(土)・22日(日)・23日(月・祝)に男性K-POPアーティスト最速の東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」３Days開催が決定している。

メンバー

SHOTARO

EUNSEOK

SUNGCHAN

WONBIN

SOHEE

ANTON

◆放送情報

日テレプラス 独占生中継

『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』

放送日時：2月23日（月・祝） 16時00分～ 独占生中継予定

番組ページURL：

https://www.nitteleplus.com/program/riize_tokyodome2026/

配信：なし

CSベーシックチャンネル初放送

『BOSS RIIZE』

東京ドーム公演の独占生中継を記念して一挙放送でお届けします。

放送日時：2月21日（土）18時00分～ ※第1話～第7話

2月22日（日）16時00分～ ※第8話～第12話（最終話）

番組ページURL：

https://www.nitteleplus.com/program/boss_riize/

配信：スカパー！同時配信、見逃し配信 JCOM見逃し配信あり

番組内容：

RIIZEのデビュー後初めてのリアルバラエティ＜BOSS RIIZE>！

江原道（カンウォンド）江陵（カンヌン）と襄陽（ヤンヤン）で１泊2日の旅行に出かけたRIIZE！さまざまなミッションを通して得た投票権でメンバーの中から“ボス(BOSS)”を選び、ボスが決めたルールに従い旅行を楽しむ！メンバーたちの熱い戦いと仲の良い姿は見逃せない！果たしてボスになるのは一体誰か！？

癒しに満ちた旅先で繰り広げられるボス争奪旅行記！

◆プレゼントキャンペーン情報

RIIZEメンバーのサイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施。

応募条件などキャンペーン詳細は日テレプラスのホームページ、SNSにて後日発表予定。

★スカパー！番組配信でも視聴可能（一部コンテンツ）

スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、

放送と同じ時刻にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階