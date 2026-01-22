DONUTS、ファンクラブ運営事業の株式会社ANYLANDを子会社化

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成、以下:DONUTS)は、株式会社ANYLAND(東京都渋谷区、代表取締役:黒澤隼人、以下:ANYLAND)の株式を取得し、子会社化したことをお知らせいたします。

ANYLANDは、ファンクラブ運営、グッズ制作、イベント企画、オンラインガチャ事業を中心に、エンターテインメント業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する企業です。

本子会社化により、DONUTSが展開するエンターテインメント関連事業(ミクチャ、イベント事業、ゲーム事業など)と、ANYLANDが強みとするファンクラブ企画・開発・運営ノウハウを掛け合わせることで、ファンコミュニティの活性化と、より魅力的な体験価値の提供を目指します。

■子会社化の背景

DONUTSは「ジョブカン」をはじめとするクラウドサービス事業、ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」、ゲーム事業、出版メディア事業、イベント運営事業など、多角的に事業を展開しています。これらの成長に伴い、エンターテインメント領域におけるユーザー接点は拡大を続けています。

一方ANYLANDは、独自のファンクラブアプリ・Webサービスの開発、会員向けコンテンツ運営、グッズ販売、イベント企画など、ファンビジネスをワンストップで支援できる体制を強みとしてきました。

両社の知見を組み合わせることで、アーティスト、クリエイター、ライバー、インフルエンサーの活動支援をより強固なものにできると判断し、今回の子会社化に至りました。

■代表コメント

株式会社DONUTS 代表取締役 西村啓成

このたび、ファンクラブ運営をはじめとしたファンビジネス領域に強みを持つANYLANDをDONUTSグループに迎えることができ、大変うれしく思っています。

DONUTSは、動画・ライブ配信サービス「ミクチャ」や「Ray」「Zipper」他の出版メディア事業、ゲーム事業、札幌コレクションや沖縄コレクションなどのイベント運営、OPENRECをはじめとするDONUTSグループ企業のエンターテインメント分野でも多角的な事業を展開してきました。これらの事業を通じて、クリエイターやIPがファンと出会い、関係性を築く場を提供してきたことが、当社の強みです。

公式ファンクラブの運営、グッズ制作、イベント企画などを通じて、ファンの熱量を継続的な価値へと転換する高い実行力を有しているANYLANDとの強みを掛け合わせることで、配信やメディアを起点としたファン獲得から、コミュニティ形成、継続的なエンゲージメント・収益化までを一気通貫で提供できる体制を構築し、DONUTSグループのエンターテインメント事業のさらなる成長を目指してまいります。

株式会社ANYLAND 代表取締役 黒澤隼人

DONUTSグループへの参画により、当社が目指す『クリエイター・タレントの活動支援』を、より大規模かつ多角的なアプローチで実現できる体制が整いました。

グループが持つプラットフォームやノウハウを活かしてサービス価値を飛躍的に高め、ファンの皆さまの熱量をさらに大きな感動へと変えられるよう、事業推進に邁進してまいります。

■今後の展開

今回の子会社化を契機として、両社は

- エンターテインメント領域におけるサービス価値の向上- ファンコミュニティ運営体制の強化- デジタルとリアルを横断した新たなユーザー体験の創出- グループ全体のシナジーを活かした事業基盤の発展

といったテーマに取り組んでまいります。

具体的な取り組み内容については、準備が整い次第、順次発表いたします。

株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名: 株式会社DONUTS

所在地: 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者: 代表取締役 西村啓成

設立: 2007年2月5日

事業内容: クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト: https://www.donuts.ne.jp/

株式会社ANYLANDについて

社名 ：株式会社ANYLAND

所在地 ：東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F

代表者：代表取締役 黒澤隼人

設立 : 2019年12月

事業内容：ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作等

企業サイト：https://anyland.jp/

※本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。