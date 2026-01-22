Suchmos「Marry」スペシャルライブを本日YouTubeにて公開！　J-WAVEで実現した一夜限りのセッションが映像化、監督は山田健人が担当

株式会社J-WAVE

J-WAVE（81.3FM）は、Suchmosとの特別コラボレーション企画「J-WAVE “One Love, Many Ways” with Suchmos - Celebrate the love that looks like you. ─」を昨年末に実施。

本企画では、Suchmosが約5年ぶりに発表した新曲「Marry」をテーマソングに掲げ、“普遍的で実感のある愛”、そして“日常と人生をともに歩む決意”をキーワードに、リスナー一人ひとりの「それぞれの愛のかたち」をセレブレイトしてきました。

そしてこの度、企画の一環としてJ-WAVEスタジオで行われた、YONCE（Vo）、TAIHEI（Key）による一夜限りの「Marry」スペシャルライブが、J-WAVE（81.3FM）公式YouTubeチャンネルにて、本日22時にプレミア公開されます。

なお、本ライブ映像は、Suchmosの代表曲「STAY TUNE」をはじめ、Suchmosの活動初期から数々のMV作品を手がけ、J-WAVE『THE PLAYBACK』のナビゲーターでもある演出家・山田健人が監督を務めています。

【ライブ映像】

Suchmos - Marry (Special Live at J-WAVE)

https://youtu.be/Z4nBOFAnD-E

「結婚しよう 一緒に暮らそう どこかに家を建てて 季節を旅しよう」

「自分らしい自分でいたい 君らしい君でいてほしい」

Suchmosがまっすぐに歌うのは、「愛」と「人生」。

本作は、ウェディングソングでありながら、日常と未来にそっと寄り添うラブソングでもあります。

ぜひ、スペシャルライブをお楽しみください。

【Suchmosプロフィール】

2013年1月結成。ROCK、JAZZ、HIP HOPなどブラックミュージックにインスパイアされたSuchmos。メンバー全員神奈川育ち。Vo.YONCEは湘南・茅ヶ崎生まれ、レペゼン茅ヶ崎。都内ライブハウス、神奈川・湘南のイベントを中心に活動。バンド名の由来は、スキャットのパイオニア、ルイ・アームストロングの愛称サッチモからパイオニアとなるべく引用。YONCE(Vo)、TAIKING(Gt)、HSU(Ba)、TAIHEI(Key)、Kaiki Ohara(Dj)、OK(Dr)。

2021年2月「修行の時期を迎えるため」バンドの活動の一時休止を発表。

2025年6月21日(土)、22日(日)に横浜アリーナでのワンマンライブ『Suchmos「The Blow Your Mind 2025」』を開催。

2025年7月2日(水)に約6年ぶりのリリース作品となるNEW EP「Sunburst」をリリース。

2025年末 国内と海外の13都市を巡るアジアツアー「Suchmos Asia Tour Sunburst 2025」を開催。

Suchmos 『Sunburst』【リリース情報】

Suchmos 『Sunburst』

Release Date：2025.07.02 (Wed.)

Label：F.C.L.S.

Tracklist：

1. Eye to Eye

2. Marry

3. Whole of Flower

4. BOY

【CD】

https://fcls.lnk.to/Sunburst_EP

【アナログ盤】

https://fcls.lnk.to/Sunburst_Vinyl

【Streaming】

https://fcls.lnk.to/wof