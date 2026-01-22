斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）によるレギュラー番組「斎遊記」次回放送はお笑い芸人 バイク川崎バイクが登場！

株式会社スペースシャワーネットワークPhoto by HIROKI ASANO

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取 達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVは、斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty)によるレギュラー番組「斎遊記」の第53回目を、1/27(火)23:30より放送いたします。

3ピースロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」のギターボーカルとして活躍しながら、2019年に結成したバンド「TenTwenty」でも精力的に活動する斎藤宏介が、気になっているものの紹介やゲストを招いてのトーク、貴重なスタジオセッションや弾き語りなど、盛り沢山の内容でお届けしている「斎遊記」。

2026年初の放送となる今回は、ピン芸人のバイク川崎バイク(以下：BKB)が登場！

冒頭ではBKBがネタ披露し、非常に明るい空気で番組もスタート。

対談では、SNSでも大人気となったBKBの小説についてや、音楽・お笑いと違うジャンルで活躍する2人が感じる共通点について盛り上がった。

斎藤宏介の卓球の師匠でもあるというBKB。

番組後半では、2人の卓球対決をお届け。師弟対決の軍配はどちらに上がるのか!?

さらには、冒頭のネタ披露のお礼として、BKBリクエストのthe pillows「Funny Bunny」を斎藤が弾き語り。

コーナー「部屋と珈琲と私」では、斎藤が今年の漢字を書き初め。新年初の放送もお見逃しなく！

▼番組詳細

番組タイトル：「斎遊記 #53」 放送日時：1/27(火)23:30～24:00

VJ：斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty） ゲスト：バイク川崎バイク

番組特設ページURL： https://tv.spaceshower.jp/p/saiyuki/(https://tv.spaceshower.jp/p/saiyuki/)

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ)