「『コードギアス 反逆のルルーシュ』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS」が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカはタワーレコード株式会社と共同で「『コードギアス 反逆のルルーシュ』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS」を開催いたします！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ(本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は、この度タワーレコードの一部店舗にて、『コードギアス 反逆のルルーシュ』のイベント「『コードギアス 反逆のルルーシュ』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS」を開催いたします。

2026年2月6日(金)～2月15日(日)までタワーレコード 渋谷店、あべのHoop店、計2店舗とタワーレコード オンラインにて「『コードギアス 反逆のルルーシュ』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS」の開催が決定いたしました。

今回のイベントに向けて、『コードギアス 反逆のルルーシュ』の「音楽」をコンセプトにした新規描き下ろしと、新規Ani-Artイラストを使用したグッズを多数ご用意いたしました。

期間中、新規グッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布などを予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「『コードギアス 反逆のルルーシュ』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS」

開催期間：2026年2月6日(金)～2月15日(日)

開催場所：渋谷店/あべのHoop店/タワーレコード オンライン

店舗情報：https://tower.jp/store/

▼「『コードギアス 反逆のルルーシュ』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS」特設サイト

⇒https://event.amnibus.com/geass-tower/

▼タワーレコード オンライン特設ページ

⇒https://tower.jp/article/feature_item/2026/01/22/4001

販売期間：2026年2月6日(金)～2月15日(日)

※タワーレコード オンラインのみ販売開始は10:00からとなります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【「『コードギアス 反逆のルルーシュ』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS」内へのご案内について】

混雑状況によって、入場制限や整理券の配布をする場合もございます。

あらかじめご了承ください。

何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし 音楽ver. トレーディンググリッター缶バッジ(全7種)

単品：605円(税込)/BOX：4,235円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 音楽ver. トレーディングイラストカード(全10種)

単品：275円(税込)/BOX：2,750円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 音楽ver. トレーディングブロマイド(全10種)

単品：275円(税込)/BOX：2,750円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 音楽ver. BIGアクリルスタンド(全2種)

価格：各1,980円(税込)

▼描き下ろし 音楽ver. 特大アクリルスタンド(全2種)

価格：各3,300円(税込)

▼描き下ろし ルルーシュ&スザク 音楽ver. BIGアクリルスタンド(全1種)

価格：3,300円(税込)

▼描き下ろし 音楽ver. アクリルカード(全2種)

価格：各715円(税込)

▼描き下ろし 音楽ver. BIGアクリルキーホルダー(全3種)

価格：各1,100円(税込)

▼描き下ろし 音楽ver. 100mm缶バッジ(全3種)

価格：各715円(税込)

▼トレーディング Ani-Art aqua label ホログラム缶バッジ(全11種)

単品：638円(税込)/BOX：7,018円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label イラストカード(全11種)

単品：308円(税込)/BOX：3,388円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label ブロマイド(全11種)

単品：308円(税込)/BOX：3,388円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルスタンド(全11種)

単品：913円(税込)/BOX：10,043円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルカード(全11種)

単品：748円(税込)/BOX：8,228円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art aqua label アクリルキーホルダー(全11種)

単品：748円(税込)/BOX：8,228円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング場面写缶バッジ(全10種)

単品：495円(税込)/BOX：4,950円(税込)

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

※1会計につき、トレーディング商品をBOXでのご購入は1BOX3点まで、もしくは単品でのご購入はBOX上限の入り数分までです。BOXと単品での上限以上の併用購入は不可となります。その他商品つきましては各種3点までのご購入とさせていただきます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、 ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトにて取り扱い予定となっております。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただけますようお願いいたします。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【特典情報１.】

▼イベント特典「ポストカード(全13種)」をプレゼント！

2月6日(金)～2月15日(日)の期間中、イベント会場にて対象商品を2,000円(税込)お買い上げごとにイベント特典「ポストカード(全13種)」をランダムで1枚プレゼント！

※タワーレコード オンラインと催事終了後のECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの販売は対象外となります。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

※景品はなくなり次第終了とさせていただきます。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

※景品の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【特典情報２.】

▼トレーディング商品をBOX購入で特典をプレゼント！

タワーレコード オンライン限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様には、先着にて特典グッズをプレゼントいたします。

※タワーレコード店舗での現地販売は対象外となります。

なお、イベント終了後よりECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■描き下ろし 音楽ver. トレーディンググリッター缶バッジ(全7種)

1BOX購入で「描き下ろし ルルーシュ&スザク A 音楽ver. グリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし ルルーシュ&スザク B 音楽ver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

■トレーディング Ani-Art aqua label ホログラム缶バッジ(全11種)

1BOX購入で「ルルーシュ Ani-Art aqua label 75mmホログラム缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「スザク Ani-Art aqua label 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

■トレーディング場面写缶バッジ(全10種)

1BOX購入で「ルルーシュ&スザク 場面写缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

※ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「ルルーシュ 場面写缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※イベント終了翌日からECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼Xキャンペーンも開催中！

「『コードギアス 反逆のルルーシュ』 POP UP SHOP in TOWER RECORDS」の開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト＆AMNIBUSとタワーレコード アニメ の公式アカウントをフォローすることで、抽選で1名様に「ポストカードコンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS

「タワーレコード アニメ 公式Xアカウント」 https://x.com/TOWER_Anime

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼AMNIBUS(アムニバス)について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問い合わせフォーム(https://armabianca.com/contact)よりご連絡をお願いいたします。

担当：齊藤直樹

Mail：pr@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST