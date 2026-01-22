ビットトレード、世界で唯一の米国大統領公認ミームコイン「TRUMP」取扱開始──新ゲームローンチとトークンローンチ1周年、国内投資家のアクセス機会を拡張

ビットトレード株式会社

ビットトレード株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：関 磊、以下「ビットトレード」）は、Solanaブロックチェーン上で2025年1月18日(日本時間)にローンチされた世界で唯一の米国大統領公認ミームコイン、オフィシャルトランプ（OFFICIAL TRUMP/TRUMP）の出金および販売所での取扱いを、2026年1月20日 12時より開始したことをお知らせいたします。

この取扱いは、海外でコミュニティを持つ暗号資産を国内投資家に提供する機会を広げ、Solanaエコシステムへアクセスする選択肢を拡げます。TRUMPはローンチから1周年を記念しており、今月からはモバイルゲーム「Trump Billionaires Club」のローンチが行われ、過去にはNFTの販売が何度も行われたこともあり、コミュニティを中心とした積極的なブロックチェーンの活用が行われています。

■オフィシャルトランプ（OFFICIAL TRUMP/TRUMP）の取扱いについて

暗号資産名：オフィシャルトランプ（OFFICIAL TRUMP）

暗号資産コード：TRUMP

取扱開始日：2026年1月20日 12時

対象サービス：当社WEBページ・アプリにおける出金*1、販売所での購入・売却

※1 現物のみの取扱いです。

■オフィシャルトランプ（OFFICIAL TRUMP/TRUMP）の概要

(1) 名称：オフィシャルトランプ（OFFICIAL TRUMP）

(2) 暗号資産コード：TRUMP

(3) 発行元：Fight Fight Fight LLC.

(4) URL（外部サイト）：https://gettrumpmemes.com/(https://gettrumpmemes.com/)

OFFICIAL TRUMP（TRUMP）はドナルド・トランプ氏をモチーフにした、世界で唯一の米国大統領公認ミームコインプロジェクトです。TRUMPは、モチーフに用いられているドナルド・トランプ氏という強力なシンボルと、2024年に発生した同氏への銃撃事件において撮影された写真を中心とするアートワークに見られる理想や信念への支持を表現する目的で発行されました。

■オフィシャルトランプ（OFFICIAL TRUMP/TRUMP）の動向

OFFICIAL TRUMP（TRUMP）は2025年1月にSolanaブロックチェーン上でローンチし、世界で唯一の米国大統領公認ミームコインということもあり、瞬く間にFDV(完全希薄化後時価総額は最大約700億ドルに到達しました。

現在のFDVは約50億ドル近辺を推移しており、1月18日には流通量の約12%という大規模なアンロックが行われており、市場はTRUMPに対して短期としては警戒目線ではあります。

＄TRUMPを発行する以前にも何度かNFTの販売が行われましたが、1月からは初のWeb3ゲーム「Trump Billionaires Club」のローンチが予定されています。事前登録者へはポイント数に応じてゲーム用のNFTが配布されており、アイテムの課金などにTRUMPが使用できると公式サイトには記載が行われています。

■ビットトレード株式会社

ビットトレードは、自社のブロックチェーン技術とセキュリティシステムの強みを活かし、これまでに様々な事業者に向けて技術提供の支援などを行ってまいりました。

また、豊富な銘柄を取り揃えており、取引所はルーレットキャンペーンをはじめとした多彩なキャンペーンを展開し、多くの方にご愛顧いただいております。

サービス名：BitTrade（ビットトレード）

運営会社：ビットトレード株式会社

暗号資産交換業 関東財務局長 第00007号

第一種金融商品取引業 関東財務局長（金商）第3295号

加入協会：一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

お問い合わせ先：https://bittrade.zendesk.com/hc/ja/requests/new

公式サイト：https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/(https://www.bittrade.co.jp/ja-jp/)

公式X：https://x.com/BitTrade_jp(https://x.com/BitTrade_jp)

【暗号資産ご利用の際の注意】

・暗号資産は、円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。

・暗号資産取引に使用する秘密鍵を失った場合、保有する暗号資産を利用することができず、その価値を失う可能性があります。

・暗号資産は、ブロックチェーンその他の移転記録の仕組みの破綻によりその価値が失われる可能性があります。

・当社はお客さまの資産を当社の資産とは分別して管理しておりますが、当社が倒産した場合には、預託された資産を返還することができない可能性があります。

・暗号資産は、対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

・暗号資産は、価格が変動することがあります。暗号資産の価格が急落したり、突然無価値になってしまったりと、損失を被る可能性があります。

・暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。当社は登録済みの暗号資産交換業者です。

・暗号資産の取引を行う場合、当社から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。

【レバレッジ取引に関するリスク説明】

・レバレッジ取引は、証拠金として預け入れた資金よりも大きな金額の取引が可能なため、投資効率が良く資金に対して大きな利益が見込める一方、レバレッジ取引の指標（暗号資産の価格）の変動により多額の損失を被る可能性もあり、証拠金以上の損失が発生する場合があります。

・レバレッジ取引は、買値（ASK）と売値（BID）のスプレッド（価格差）があり、相場急変時や著しく流動性が低下した際等は、スプレッド（価格差）が広がることや、注文受付を中断する等により、意図した取引ができない可能性があります。

・発注時に取引画面に表示されている価格と、実際に約定した価格との間に差（スリッページ）が生じる場合があります。お客様がご利用の端末と当社取引システム間の通信環境及び、相場の急変等によりお客様の注文受領後の当社システムにおける約定処理に時間を要することで発生し、お客様にとって有利又は不利に働く場合があります。

・取引にあたりポジション管理費が発生する可能性があります。

【リスク警告】

https://www.bittrade.co.jp/about/risk/(https://www.bittrade.co.jp/about/risk/)

暗号資産交換業者 関東財務局長第00007号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3295号

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会加入

お問い合わせ先： https://bittrade.zendesk.com/hc/ja/requests/new