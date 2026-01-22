研修・営業の現場で進む「動画内製化」──生成AI×VYOND活用セミナーを2/19新宿で開催
株式会社ウェブデモ（本社：神奈川県 茅ヶ崎市、代表：川崎実知郎）は、ビジネス向けアニメーション動画作成ツール「VYOND」(https://animedemo.com/)の導入を検討する企業担当者向けに、「動画を仕事で活用するためのVYOND導入相談・徹底解説セミナー」を2026年2月19日（木）に新宿で開催します。
近年、企業の現場では、「社内教育（研修・OJT）の効率化」と「営業の非対面化（説明の標準化・オンライン商談支援）」が急速に進む一方、現場では「担当者が同じ説明を繰り返している」「研修・OJTが属人化している」「教育資料の更新が追いつかない」といった負担が増えています。
こうした課題の解決策として注目されているのが、短尺で繰り返し視聴できる教育用動画（マイクロラーニング）の内製化です。
セミナー案内 2月19日 VYOND徹底解説
VYOND操作画面
AI Avatarを使った動画も作成
多種多様な業種業界のイメージ
本セミナーでは、VYONDの基本から導入の流れに加え、ChatGPT等のAIで教育シナリオを作成し、VYONDで動画化する実践フローまでを2時間で解説します。会場では導入・運用に関する相談にもその場で対応。オンライン開催は行わず、リアル会場のみで実施します。
背景：研修・営業で「伝え方の属人化」が課題に
多拠点化・リモート化が進む中で、教育や営業の現場では次のような課題が顕在化しています。
：同じ説明を何度も繰り返す／教育資料の更新が追いつかない現場品質のバラつき
：教える人・説明する人で内容が変わる営業活動の非対面化
：オンライン商談での説明力不足、商談前後のフォローの標準化が難しいテキストでは伝わりにくい
：手順・ルール・サービスの理解に時間がかかる・・・・担当者の負荷増・・・
これらを解決する手段として、短尺のアニメーション動画（マイクロラーニング）を社内で内製化し、教育や営業に継続利用する動きが広がっています。
セミナーで解決できること：教育動画を“短時間で作って運用する”VYONDの活用方法
本セミナーでは、導入検討者が「何から始めればよいか」を迷わないように、以下のポイントを中心に解説します。
1） 教育動画内製化の基本（VYONDとは？活用方法）
2） 生成AI×VYONDで制作を高速化する実践フロー
3） 導入相談（ツール選定・運用イメージの具体化）
VYOND（ビヨンド）について
VYOND（ビヨンド）は、アメリカのGoAnimate.incが開発した動画作成プラットフォームです。
2,000を超える豊富なテンプレートや10,000以上の素材、およびAIによる動画の自動生成技術を活用し、研修・マーケティング・社内周知などのビジネス用途に適したアニメーション動画を、専門的な編集スキルがなくてもスピーディーに内製化できます。
さらに、企業利用を想定したエンタープライズ向けのセキュリティ機能や運用面の配慮も用意されており、組織での活用を進めやすい点が特長です。
VYONDは世界中の企業で導入が進んでおり、公式情報として「Fortune 500企業の65%が利用」グローバル企業の研修領域でも活用が広がり、営業育成の効率化や大規模組織での教育コンテンツ整備など、教育品質の平準化につながる事例が公開されています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gKhHiaY_EVI ]
1000を超えるテンプレート集
アニメーション素材で様々ンシーンを表現
AI Avatarがプレゼンします
開催概要
イベント名： 動画を仕事で活用するためのVYOND導入相談・徹底解説セミナー(https://animedemo.com/media/0219shinjuku/)
日時： 2026年2月19日（木）14:00～16:00（受付13:30～）※会場は16:30まで
会場： 東京都新宿区（詳細は申込者へメールでご案内）
定員： 20名
参加費： 無料（名刺をご持参ください）
備考： オンライン開催はありません（リアル開催のみ）
セミナー内容（予定）
・ VYONDの概要・動画を作るまでの流れ
・ シナリオをChatGPTで作成しVYONDで動画を作る
・ VYONDでできる様々なコンテンツ紹介
・ VYOND導入のご相談 ほか
講師
株式会社ウェブデモ(https://animedemo.com/) 代表 川崎 実知郎
株式会社ウェブデモ 代表取締役。企業向け動画マーケティングの提案、コンサルティングを行う。
主な著作
2014年 YouTube 投稿&集客で稼ぐ! コレだけ! 技 」技術評論社
2019年12月 YouTube 集客の王道 ~売上に直結する「投稿」の基本と実践 技術評論社より
2021年9月 VYOND ビジネスアニメーション作成講座 監修
2024年3月 VYOND ビジネスアニメーション作成講座 第2版 監修
株式会社ウェブデモについて
2003年より動画マニュアルソフトの販売、ビジネス向け動画の制作、コンサルティングを行う
中小企業向けのYouTube活用なども提案。
2018年7月より日本における公認パートナーとして、VYONDの販売、サポート、活用提案をおこなっています。https://animedemo.com/
お申込み方法
以下のページよりお申込みください。
https://animedemo.com/media/0219shinjuku/
本件に関する問い合わせ先
株式会社ウェブデモ 担当：川崎実知郎（かわさきみちろう）
〒253-0056 神奈川県茅ヶ崎市共恵1-4-14 T&Sチガサキ 303
株式会社ウェブデモ
E-mail：master@webdemo.jp
問い合わせ：https://animedemo.com/otoiawse/
公式サイト：https://animedemo.com/