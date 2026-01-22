株式会社コウェル、ベトナムで実践型テスト人材育成を本格始動

株式会社コウェル左：ハノイにあるCO-WELL Tech Academyと右：現役リーダー・マネージャーによる講座の様子

グローバルITソリューション企業である株式会社コウェル（本社：東京都品川区、代表取締役社長

CEO：天野 信之、以下当社）は、子会社 有限会社コウェル アジア（本社：ベトナム・ハノイ市、社

長：大島 東、以下コウェル アジア）にて、ベトナム国内の人材に向けて、高度IT人材の育成を目的

とした教育機関 「CO-WELL Tech Academy」 を、2025 年 12 月 10 日に開校しました。

本アカデミーの開校は、DX 推進に伴い需要が高まっている中、高度ITエンジニアを育成すること

が必須となっており、コウェルグループとして高度ITエンジニア人材の基盤を強化し、ベトナム国内

のエンジニアがグローバルでの価値を高めるための戦略的な取り組みです。

背景：DX 加速で顕在化する「セキュリティ人材・即戦力テスト人材」不足

近年、企業の DX 推進やデジタルサービスの高度化が進む一方、ソフトウェアの品質保証やセキュリ

ティを担う専門人材の不足が世界的な課題となっています。特に、実務経験を備えたテストエンジニ

アや、Automation Testing・Security Testing といった高度領域に対応できる人材の育成は、企業競

争力を左右する重要テーマです

コウェルグループは、日本およびアジア市場において 18年以上にわたり数百件の開発・テストプロ

ジェクトを支援してきました。そこで培った現場知見を体系化し、人材育成へと還元することで、持

続的な品質向上と事業成長を実現することを目指しています。また、世界中で金銭目的、機密情報奪

取等を目的とした企業、政府などを狙うサイバー攻撃（フィッシング、標的型攻撃、マルウェア感

染）が急増する中、サイバー攻撃・防御に関する実践的なITセキュリティ人材によるセキュアアプリ

ケーション開発・脆弱性診断など防御・対応方法を身につけることを目指します。

CO-WELL Tech Academyの概要

- 名称 ： CO-WELL Tech Academy- 開校日 ： 2025年12月10日- 所在地 ： ハノイ市 Cau Giay 区 3D Center ビル- 目的 ： ベトナムにおける高度な実務能力を備えたテストエンジニアの育成- 講師陣 ： コウェル アジアの現役リーダー・マネージャー- 公式サイト ： https://co-well.edu.vn/

CO-WELL Tech Academyの特長

実務直結型の教育モデル

CO-WELL Tech Academy では、Software Testing および Security Testing を中心に、IT 専攻の学生や社会人を対象とした実践重視の教育プログラムを提供します。

最大の特長は、コウェルグループが実際に手がけてきた企業案件を題材にしたトレーニングを採用し

ている点にあります。

講師は、コウェル アジアの現役リーダーおよびマネージャーが担当し、現場で求められる視点や判

断力を含めた実務教育を実施します。

国際水準に準拠した教育体制

コウェル アジアは、ISTQB Global Partner 認定企業（世界10社）であり、国際基準に基づいた教

育を提供します。

＜セキュリティ人材不足という社会課題へ対応＞

年々増え続け、巧妙化するサイバー脅威に対応し得る人材をグローバルで組織・企業・団体内に育

成、輩出する事が求められています。

システムの脆弱性診断を行う人材には、そのシステムが十分な安全性を持っているかを調査できる能

力が必要ですが、その能力を客観的に評価することは容易ではありません。そこで、日本のサイバー

セキュリティ教育カンパニーである グローバルセキュリティエキスパート株式会社（GSX）が開発した、国際的な団体であるOWASP基準のSecurity Testing コースであるセキュリティ資格認定講座

「SecuriST 認定脆弱性診断士」を提供します。

「SecuriST 認定脆弱性診断士」は、脆弱性診断に必要な知識とスキルを体系立てたトレーニングコ

ースであり、資格試験を通じて認定資格を取得します。これにより、適切な知識とスキルを有した技

術者であることを、第三者に示すことができるようになります。

最新技術への注力

Software Testing、Security Testingに加え、自動化テスト（Automation Test）などの最新技術にも重点を置き、受講生が「現場で即戦力」として活躍できる実践力を身につけられるよう、教育内容を常にアップデートします。

テストエンジニアの将来性

テストエンジニアは、デジタルサービスの品質維持を担う重要職種として世界的に需要が拡大してい

ます。特に、市場価値の高いAutomation Tester は、Manual Tester と比較して平均給与が約32%高

い傾向にあり、高度なテストスキルを持つ人材の重要性が高まっています。サイバー攻撃の高度化が

進む中、Security Testingの重要性も増しており、本アカデミーの開校は、こうした市場ニーズに応え

る「タイムリーな取り組み」と考えております。

開校記念キャンペーン

CO-WELL Tech Academy の開校を記念し、現在募集中の以下講座について 期間限定で 10％割引を

実施しています。

- Software Testing Bootcamp- ISTQB Foundation Training- Playwright による Automation Test コース

今後の展望

CO-WELL Tech Academy の開校は、単なる教育機関の新設に留まらず、急成長を続けるベトナムIT

業界における人材課題の解決に向けたコウェルグループの戦略的な取り組みです。

企業の実務知見を教育へ還元することで、最新技術に対応し、即戦力として活躍できるセキュリテ

ィ・テストエンジニアを継続的に輩出し、ベトナムIT 業界の発展に貢献してまいります。また、今後

成長するAI教育や即戦力プログラマーの育成などカリキュラムを増やしてまいります。

株式会社コウェルについて URL：https://www.co-well.jp/

当社は、ベトナム・バングラデシュ等の海外エンジニアの活用によるグローバルエンジニアリング事業を展開する企業です。クラウドからアプリケーションまでカバーするフルスタック型サービスを軸に、ECソリューション、ソフトウェアテストサービスなどの専門ソリューションサービスの他、IT組

織/品質管理体制最適化といった企業のIT内製化なども支援しています。ベトナムのハノイならびにダ

ナンの開発拠点（有限会社コウェル アジア）は、経験豊富な技術者を中心に約350名のスタッフで運

営されています。当社はグローバルな技術力を提供し、お客様の成功をサポートいたします。

株式会社コウェル（CO-WELL Co., LTD.)

・所在地：東京都品川区東品川2-5-5 HarborOneビル 6F

・代表者：代表取締役社長CEO 天野 信之

・URL：https://www.co-well.jp/

・事業内容：■オフショア開発 ■ソフトウェアテストサービス ■ECソリューション