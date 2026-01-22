不動産アニキ、大学生向けキャリア・人生設計講演の依頼受付開始

ホームコンサルティングソリューションズ株式会社

ホームコンサルティングソリューションズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：小林大祐）は、YouTubeチャンネル『不動産アニキの非常識な投資学』で発信してきた知見をもとに、大学生を対象としたキャリア・人生設計講演の依頼受付を開始しました。

本講演では、不動産アニキこと弊社代表の小林大祐が、新卒という一度きりの機会を最大限に活かすための「企業での学び方」と「その学びを自らの人生にどう活用するか」を、制度論ではなく実体験ベースで伝えます。

終身雇用を前提とした社会構造はすでに大きく変化し、物価上昇や税・社会保障制度の見直し、副業・兼業の解禁、新NISAやiDeCoの拡充などを背景に、個人が自らの人生にオーナーシップを持つことが不可避な時代に入っています。こうした環境下では、「どの企業に入るか」という肩書きの選択以上に、「企業で何を学び、その学びを将来どのように自らの人生に活用できるか」が、長期的なキャリアと人生の質を大きく左右します。

新卒という一度きりの立場で「企業に育ててもらいながら力を蓄え、その力を人生にどう活用し、最終的に社会や企業へどう還元していくか」を、理論ではなく現実として学べる点にあります。制度論や理想論ではなく、企業内で成果を出しながら副業・事業を8年間継続してきた実践者だからこそ語れる、意思決定と行動のリアルを伝えます。

なお、講演内容や様子については、YouTubeチャンネル『不動産アニキの非常識な投資学』内での発信も予定しています。

■ 主な講演テーマ（予定）

・企業で何を学び、その学びを人生にどう活用するか

・新卒という一度きりのチャンスの本当の使い方

・学歴に依存せず成果を出すための思考と行動

・本業と兼業を8年間往復して築いた“望まれる”キャリア設計

・自己PR・志望動機につながる原体験のつくり方

・人生・キャリア・事業を一貫して考える意思決定力

◼️ 不動産アニキ 講演依頼 募集概要

応募期間： 2026年1月22日(木)～2026年3月31日(火)23:59

対象： 全国の大学（学部・ゼミ・キャリアセンター等）

講演テーマ： キャリア、人生設計、マインド構築、資産形成 ほか

応募方法：

１.YouTube「不動産アニキの非常識な投資学」

https://www.youtube.com/@hudousananiki_kobayashi をチャンネル登録

２.以下のURLから抽選にご参加ください。

募集フォーム：https://docs.google.com/forms/d/1nh3NvNGeKSLqRsFYltyBKu8L76xR28sPpXlVJP_mpmk/edit

◼️ ホームコンサルティングソリューションズ株式会社 代表取締役 小林大祐 コメント

企業は、大企業・中小企業を問わず、個人を恒久的に守る存在ではありません。新卒社員は入社直後から価値を生む存在ではなく、育成・教育・失敗の許容といったコストを企業側が先行して負担します。多くの企業では、新卒社員は数年間は投資対象であり、概ね5年目前後から組織に対して価値を返し始める構造です。企業とは、「育てる期間」と「価値を返してもらう期間」が明確に分かれた場であり、この構造を理解したうえで働くことが、企業側・個人側双方にとって健全な関係を築く前提となります。

私、小林大祐は、いわゆる学歴偏差値では評価されにくい大学出身でありながら、就職氷河期に73社の就職試験を受験し、7社から内定を獲得。そのうちゼロックス関連会社へ入社後、異例の形で本体へ転籍し、在籍中には新人賞の受賞、社長表彰を通算13回受けるなど、企業内で成果を上げ続けました。

さらに在籍中、正式な兼業申請を行ったうえで勤続しながら創業し、本業で培ったスキルや意思決定力を活かして事業を立ち上げ、兼業のまま8年間にわたり事業経営を継続。その過程で得た経営・財務・人材マネジメントの実践知を、再び本業へとフィードバックし、会社員としての成果にもつなげてきました。

この取り組みは、経団連による副業・兼業推奨という現在の流れを制度化以前から先取りし、かつ企業価値を毀損することなく、個人の成長と組織への還元を両立させる「まさに望まれる形」で実践してきたキャリアの在り方です。

その後、8年間の兼業事業を経て独立。現在は7社の企業を経営し、総資産37億4,000万円、純資産25億円規模の事業基盤を、ゼロから構築しています。

この経歴が示すのは、学歴や初期条件ではなく、企業という環境で何を学び、その学びをどれだけ粘り強く人生に活用し続けたかが、キャリア形成と資産形成の結果を大きく左右するという事実です。

大学4年間のうち、実質的に自由度高く使える期間は約2年半から3年半に限られています。この期間は、単に自由な時間があるという意味ではなく、将来の自己PRや志望動機に直結する「原体験」を意図的に積み上げることができる、人生で極めて稀なフェーズでもあります。

この時間を目的意識なく消費するのか、それとも将来から逆算し、「どの環境で、何を学び、その学びをどう自らの人生に活用していくのか」を意識しながら、言語化可能な経験として積み重ねていくのか。その差は、就職活動の結果だけでなく、社会に出た後の選択肢の幅や意思決定の質にまで、大きな影響を与えます。大学生である今こそが、企業に評価される原体験を自ら設計できる唯一の時期であり、それを自覚すること自体が重要だと考えています。

本講演の価値は、成功談そのものではありません。

「不動産アニキの非常識な投資学」https://www.youtube.com/@hudousananiki_kobayashi

○ホームコンサルティングソリューションズ株式会社 代表 小林大祐について

1976年6月7日生まれ。富士ゼロックス系入社。富士ゼロックス本社に異動し、プリンター・企業の業務改善のコンサル営業を

担当。27歳の時に兼業としてマンション1室を購入し不動産経営を始める。マンション1室の改装で、同じ工事内容の見積り金額が330万円から60万円と、業者によって差があることに衝撃を

受け、リフォームコスト削減の手法とノウハウを積み上げる。

2005年、多数のリフォーム工事や大規模修繕コスト削減の実績をもとに、不動産経営者向けのコンサルティングを展開する

ホームコンサルティングソリューションズ創業。100人規模の不動産経営者コミュニティ「大家のための満室経営実践会」を運営。

YouTubeチャンネル『不動産アニキの非常識な投資学』を2023年11月から開始し、「不動産アニキ」として親しまれています。これまで積み上げた不動産経営ノウハウをもとに「不動産業者からは聞けない話が学べる」と人気を集めており、2025年11月には登録者数10万人を突破しました。

SNS X：@Daisuke19760607

■著書

『不動産投資・賃貸経営で利益を残す! リフォームコスト削減ノウハウ虎の穴』（筑摩書房）

■メディア掲載・出演実績

日経ビジネス、地主と家主、全国賃貸住宅新聞、住宅新報web、月刊オーナーズ、マイナビニュース、The INNOVATOR、THE Leader、GOETHE(ゲーテ)、みんかぶマガジン、月刊ビジネスチャンス、マネーポストWEB、まいどなニュース、UNICORN、サードニュース、フィナシー、おもしろ動画専門ニュースサイト「オモーション」、ReHacQ、TBS『ジョンソン～億超えのお宝を探せ！豪邸トレジャーハンター～』、Shibuya Cross-FM『渋谷ボイス』、千葉テレビ『ダイヤモンド★コレクション プロだけが知っている3つの我流』、MBS『20秒後に買いたくなるアート』

【会社概要】

会社名：ホームコンサルティングソリューションズ株式会社

所在地：

［本社］愛知県名古屋市名東区宝が丘288番地センチュリーコート宝が丘106

［関東オフィス］神奈川県川崎市中原区小杉町3-1501-2 プラウドタワー武蔵小杉4502

会社URL：https://hcs20061.xsrv.jp/hcs/

業務内容：収益不動産に特化した家主、大家の為の「コスト削減サービス」の展開

自らの賃貸経営ノウハウに基づく「セミナー、DVDコンテンツ」による知識・ノウハウ供与

不動産賃貸業

代表：代表取締役 小林大祐

設立：2005年4月

