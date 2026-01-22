タカギ 本社工場棟「ZEB」認証を取得

株式会社タカギ

株式会社タカギ（本社：福岡県北九州市、代表取締役：高城いづみ、以下タカギ）は、本社工場・工場棟において建築物省エネルギー性能表示制度「BELS」（※1）で最高ランクの6つ星を獲得するとともに、「ZEB」（※2）認証を取得したことをお知らせします。

タカギ本社工場・工場棟

当工場では、断熱性能の向上や高効率空調設備の導入、人感センサーLED照明の採用などにより工場棟の一次エネルギー消費量を基準値から52％削減しました。さらに、3,945枚の太陽光パネルで再生可能エネルギーを創り出すことで、省エネと創エネを組み合わせ、国の定める「ZEB」基準を達成しました。

タカギは、経営理念にある「人の暮らしに快適と潤いを与える」企業であり続けるため、上記の取り組みに加え、エネルギー使用量の可視化や、製造工程における端材の再利用、部門横断での定期的な省エネ活動などに取り組んでいます。

また、従業員やその家族向けに環境の大切さを伝える取り組みとして、工場敷地内にある「ホタルの小川」にてホタルを放流・生育し、鑑賞イベントを実施しています。

環境への配慮を兼ね備えた工場として、暮らしを潤す製品づくりに努めてまいります。

ホース端材の再利用ホタルを生育する「ホタルの小川」

※1 BELS（Building-Housing Energy-efficiency Labeling System）とは、建築物省エネ法に基づき建築物の省エネ性能を表示する第三者認証制度の1つで、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が運営しています。一次エネルギー消費量をもとに、星マークによる段階評価で表示しています。

※2 ZEB（ネット・ゼロ・エネルギービル）とは、非住宅建築物を対象とした省エネルギー認証制度です。高効率な設備システムの導入などにより室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギー化を図り、再生可能エネルギー等を活用することで、一次エネルギー消費量の収支を実質ゼロにすることを目標としています（生産設備やOA機器等のエネルギー消費量はZEBの計算対象外）。

【株式会社タカギ】

代表者 ： 代表取締役 高城 いづみ

所在地 ： 北九州市小倉南区堀越413

創 業 ： 1961（昭和36）年

資本金 ： 9千8百万円

従業員 ： 1,434人

事業内容： 家庭用園芸用品、家庭用浄水器、省エネ商品の開発、製造、販売・プラスチック射出成形加工・金型事業

URL ： https://www.takagi.co.jp/