コニカミノルタジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：一條 啓介、以下 コニカミノルタジャパン）は、Sophos（日本法人：ソフォス株式会社、本社：東京都港区、代表取締役社長：足立 達矢、以下 ソフォス）と協働し、企業のITサービスを総合的に支援するサービス「IT-Guardians（ガーディアンズ）」において、新サービス「IT-Guardians MDRサービス」（以下、本サービス）を2025年12月に提供開始しました。

これにより、IT人材が不足する中小企業でも、ソフォスが提供するEDRを含む高度なセキュリティー対策を利用可能となり、企業の重要なデータを守る強固なセキュリティー環境を構築できます。なお、中堅・大企業向けには、ソフォスのMDR（Managed Detection and Response）※1をシステムエンジニアリングサービスとして提供し、企業規模やニーズに応じた柔軟な導入を実現します。

【新サービス提供の背景】

コニカミノルタジャパンは、中小企業のIT環境を総合的に支援するサービス「IT-Guardians」を提供しています。これまで、ネットワークの侵入対策の「UTMサービス」やセキュリティーポリシー監査の「IT資産管理サービス」、ウィルス防御の「アンチウイルスサービス」などを組み合わせ、専門人材が不足していた中小企業のIT運用を幅広くサポートしてきました。

近年、ランサムウェアなどのサイバー攻撃はより高度になり、攻撃を防ぐだけでなく、迅速に検知し対応することが求められています。しかし、こうした仕組みを自社で構築するにはITの専門人材や常時監視の体制が必要であり、多くの中小企業にとって負担が大きいのが現状でした。

そこで、コニカミノルタジャパンはソフォスと協働し、企業のサーバーや全社員のパソコンへアプリを入れることでサイバー攻撃などを常に監視でき、安心して高度なセキュリティー運用を実現できる本サービスの提供を開始しました。このサービスにより、企業はソフォスの専門チームによる継続的な監視と迅速な対応を利用し、より安全なIT環境を整えることができます。

【IT-Guardians MDRサービス が提供する価値】

１. IT管理者や専門人材が不在でも、アプリと遠隔操作で高度なセキュリティー環境を構築

サイバー攻撃の検知・対応には専門知識と常時監視体制が不可欠です。EDR（Endpoint Detection and Response）※2を導入し検知できても、隔離や復旧といった初動の判断と実施を自社内で行う必要があり、中小企業が自社で構築するには大きな負担が伴います。本サービスは、１.ウィルスやサイバー攻撃から守るEPP（Endpoint Protection Platform）※3、２.脅威に対処するEDR（Endpoint Detection and Response）、３.ソフォスの監視センターSOC（Security Operation Center）※4による24時間監視を提供することで、攻撃の予防・検知・隔離・復旧までを一括対応します。アプリをサーバーやパソコンにインストールするだけで全社員のパソコンを監視できるため、IT管理者や専門人材が不在でも、ソフォスの専門チームが脅威を迅速に処理します。自社で新たに体制を構築することなく、継続的な安全性を確保できます。

２. 最小１ライセンスからの導入が可能となり、少人数でもセキュリティー強化を実現

これまで中小企業が一般的なMDRを検討する際、200台以上などの大口を前提としたライセンス制約により、導入を見送るケースが多くありました。本サービスでは最小１ライセンスから契約でき、これまで導入を見送っていた中小企業でも、MDR導入が可能となります。あらゆる企業規模に応じたセキュリティー強化を実現します。

3.「IT- Guardians」のITサポートサービスとの併用で、運用負荷を軽減し業務効率を向上

「IT-Guardians」では問い合わせにお応えするITサポートサービスを提供しており、本サービスとの併用が可能となります。パソコンの操作方法からセキュリティー対策に関するお困りごとの解決まで、幅広く請け負うことでIT担当者の負担を軽減しながら業務効率を高めることができます。

【Sophos社 代表取締役社長 足立達矢様のコメント】

「この度、コニカミノルタジャパン様との協働により、『IT-Guardians MDRサービス』の提供を開始できることを大変嬉しく思います。Sophosが長年培ってきたサイバーセキュリティーの専門知識と24時間365日の監視体制、そしてコニカミノルタジャパン様の豊富な顧客基盤と優れたサポート力を組み合わせることで、これまで導入が困難だった中小企業の皆様にも、高度なMDRサービスを手軽にご利用いただけるようになります。

最小1ライセンスからの柔軟な導入により、企業規模に関わらず『予防・検知・対応・復旧』までの包括的なセキュリティー対策を実現し、お客様の大切なデータと事業継続を守ってまいります。本サービスを通じて、より多くの企業様に安心・安全なIT環境をお届けできることを確信しております。」

【Sophos MDRについて】

「Sophos MDR」は、企業のサーバーやパソコンをサイバー攻撃などから守り、24時間365日監視して脅威を検知、対応するサービスです。ITセキュリティーを強化し、リスクの低減、効率性の向上、コストの削減を実現します。

※1 MDR（Managed Detection and Response）は、EDRとEPPとSOCの機能を持つマネージドサービス

※2 EDR（Endpoint Detection and Response）とは、サーバーやパソコンへの脅威を検知し対処するサービス

※3 EPP（Endpoint Protection Platform）とは、サーバーやパソコンへのウィルスやサイバー攻撃などから守るサービス

※4 SOC（Security Operation Center）とは、会社全体のネットワークやシステムを管理する監視センター

