カナダでの銅の共同探鉱事業に参画

JOGMEC（本部：東京都港区、理事長：高原 一郎）は、2025年12月23日付けでカナダの産銅企業であるHudbay Minerals Inc.（以下、「Hudbay社」）と丸紅株式会社（以下、「丸紅」）との間で共同探鉱契約を締結し、カナダ・マニトバ州フリンフロン地域での共同探鉱プロジェクトに参画しました。

本契約により、JOGMECは約3年間で探鉱経費として合計600万カナダドルを拠出することで、フリンフロン市街（マニトバ州）近郊に位置するHudbay社の鉱区群に関して、権益10％を取得できるオプションを得ます。

フリンフロン地域はカナダ・マニトバ州の中西部、サスカチュワン州との州境に位置し、既存の銅等の中規模高品位鉱山と同様の新規鉱床の賦存可能性があり、探査余地がある地域です。Hudbay社は、本地域に約100年に亘る鉱床探査および鉱山開発・操業の実績を有する企業であり、丸紅は銅鉱山事業および探査に知見と実績を有する企業です。今後、JOGMECは、両者との連携に基づき、地質調査、地化学探査、物理探査およびボーリング等の調査を通して、新たな優良な銅鉱床の発見を目指します。



JOGMECは、海外における外国企業等との共同探鉱による権益確保事業を2004年の設立当初より実施しており、南米での銅鉱床や南部アフリカでの白金族鉱床などの世界有数の鉱床発見とその権益確保の実績を有します。銅は、電化に不可欠であり安定供給確保は日本の産業に重要である一方、世界の新規鉱山開発が需要に対して少ないとされ将来の供給不足が懸念されています。JOGMECは探鉱事業を通して鉱物サプライチェーンの多角化と安定化に一層努めてまいります。

プロジェクトの概要

（1）探鉱地域

フリンフロン地域は、カナダのマニトバ州中西部に所在し、フリンフロン市街にあるHudbay社の既存選鉱設備から約20キロメートル圏内に位置する。対象地域は計約5,000ヘクタールの鉱区群からなり、過去に操業していた中規模高品位鉱山と類似の地質が分布している。

（2）共同探鉱契約概要

JOGMECは、鉱区権者であるHudbay社の鉱区に対して先行して契約締結した丸紅と共に参入する。JOGMECは、当該契約を改定する契約により参画し、約3年間で計600万カナダドルを拠出することにより本地域の権益10％を取得するオプション権を得る。丸紅は、既往拠出を含む計1,200万カナダドルを拠出することにより、権益20％を取得する権利を有している。本調査のオペレーターはHudbay社が務める。

共同調査相手方概要

【Hudbay Minerals Inc.】

【丸紅株式会社】

フリンフロン地域位置図

