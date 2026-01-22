クラフトビール特化の展示会『JAPAN BREW EXPO 2026』にスペントグレインが特別協賛

株式会社スペントグレイン

クラフトビール醸造設備の販売からブルワリー開業支援まで、現役醸造家チームが伴走する株式会社スペントグレイン（以下、当社）は、2026年2月4日・5日に横浜大さん橋ホールで開催されるクラフトビール産業特化の展示会『JAPAN BREW EXPO 2026』に特別協賛することをお知らせします。

会期中、当社ブースでは個別相談コーナーを設け、新規ブルワリー開業予定者や現役醸造家に向けて醸造設備や現役プロが教える醸造ノウハウを提供いたします。本協賛を通じ、増加するクラフトブルワリーの持続的な成長と、日本のクラフトビール産業全体の発展を支援することが目的です。

■JAPAN BREW EXPOとは

正式名称：スペントグレイン Presents JAPAN BREW EXPO 2026

開催日時：2026年2月4日（水）10:00～17:00／2月5日（木）10:00～17:00

参加対象者：クラフトビール醸造関係者限定（一般入場不可）

入場料：無料（※参加対象者に限る）

概要：ブルワリー経営者・醸造家・新規開業予定者を主な対象に、醸造機器・原料メーカーなどの出展企業と、造り手が直接対話・商談できる展示会です。産業として拡大を続ける日本のクラフトビール。現場課題の解決、最新トレンドの把握、開業準備まで、実務に直結する情報が集まる2日間をぜひご活用ください。

主催：JAPAN BREWERS CUP 実行委員会

運営：横浜ベイブルーイング株式会社

特別協賛：株式会社スペントグレイン

来場登録は事前登録制となっています。

＜来場登録フォーム＞

https://questant.jp/q/JBE26_reg

■協賛の背景

クラフトビール産業は、ブルワリー数の増加とともに設備・原料・オペレーション・人材育成など、現場課題も多様化してきています。JAPAN BREW EXPOは、クラフトビール産業に特化した展示会として、造り手が直接情報を取りに行ける展示会として企画されています。

当イベントは醸造家が主催しており、当社の信条である”ビール業界全体の品質の向上”につながる国内最高峰のイベントだと考えております。すべてのビール業界、ビールファンに良い影響を与え続けるイベントであって欲しいという希望も込めております。

■株式会社スペントグレインとは

当社は醸造家の、醸造家による、醸造家のための、醸造所のスタートアップを行う企業です。全スタッフが醸造家であり、長年に渡るビール醸造の知識と経験を活かし、私たちが考え抜いたアイデアの詰まった設備を輸入・販売を主な活動としていますが、その作業内容は事業計画、醸造所内レイアウト、ブルワー育成、レシピ開発、果てはビールサーバー施工に至るまで、多岐に渡ります。全国８０ヶ所を超える設備導入の実績を持ち、より良い設備・教育を広めていくことで、ビール業界全体の品質の向上に努めております。

会社名 ：株式会社スペントグレイン

代表者 ：鈴木 諒

所在地 ：神奈川県茅ヶ崎市松が丘1-1-58 シーサイド湘南201

事業内容：醸造・蒸留設備の輸入販売・据付設置、コンサルティング(醸造技術指導、レシピ開発、酒類免許申請取得指導)、ビアサーバー取付工事、各種醸造パーツの販売、古物商

URL：https://spentgrain.co.jp/

お問合せ先：sales@spentgrain.co.jp